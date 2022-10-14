https://uz.sputniknews.ru/20221014/ekspert-kulturno-gumanitarnoe-vzaimodeystvie--novyy-impuls-v-razvitii-sng-29143712.html
Эксперт: Культурно-гуманитарное взаимодействие – новый импульс в развитии СНГ
Эксперт: Культурно-гуманитарное взаимодействие – новый импульс в развитии СНГ
По мнению Бахтиёра Эргашева, инициативы, озвученные Шавкатом Мирзиёевым на саммите СНГ в Астане, четко ложатся в русло современного направления развития Содружества.
2022-10-14T21:02+0500
2022-10-14T21:02+0500
2022-10-14T21:02+0500
общество
шавкат мирзиёев
снг
инициатива
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в ходе заседания Совета глав государств Содружества независимых государств в Астане в четверг озвучил ряд новых инициатив. В частности, он предложил углубить культурно-гуманитарное сотрудничество между странами, провести в следующем году в Узбекистане первый Конгресс молодых ученых под девизом "Молодежь за инновации".Эти инициативы полностью соответствуют текущим приоритетным направлениям развития СНГ, считает директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев.Для молодых ученых важно иметь площадку для обмена опытом и мнениями, считает Бахтиер Эргашев."Учёные, особенно молодые, должны иметь платформу для обмена мнениями, планами, обсуждения перспектив. Они должны собираться, обсуждать, взаимодействовать, сотрудничать, потому что за ними будущее", - уверен он.Шавкат Мирзиёев в своей речи также подчеркнул важность продвижения таких логистических проектов, какжелезнодорожные маршруты Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, а также Китай – Кыргызстан – Узбекистан.Эти транспортные коридоры крайне важны, поскольку с логистической точки зрения Центральная Азия имеет большое значение в геополитике и геоэкономике, считает Бахтиёр Эргашев.Читайте также: Необходимо объединять усилия: главное из речи Мирзиёева на саммите СНГ
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инициативы шавкат мирзиёев культурно-гуманитарное взаимодействие конгресс молодых ученых снг молодежь за инновации саммит снг астана директор центра исследовательских инициатив бахтиёр эргашев
инициативы шавкат мирзиёев культурно-гуманитарное взаимодействие конгресс молодых ученых снг молодежь за инновации саммит снг астана директор центра исследовательских инициатив бахтиёр эргашев
Эксперт: Культурно-гуманитарное взаимодействие – новый импульс в развитии СНГ
По мнению Бахтиёра Эргашева, инициативы, озвученные Шавкатом Мирзиёевым на саммите СНГ в Астане, четко ложатся в русло современного направления развития Содружества.
ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в ходе заседания Совета глав государств Содружества независимых государств в Астане в четверг озвучил ряд новых инициатив. В частности, он предложил углубить культурно-гуманитарное сотрудничество между странами, провести в следующем году в Узбекистане первый Конгресс молодых ученых под девизом "Молодежь за инновации".
Эти инициативы полностью соответствуют текущим приоритетным направлениям развития СНГ, считает директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев.
"Новый импульс развития СНГ, как мне кажется, придает одно из важнейших направлений партнерства, которое в широком смысле можно определить как культурно-гуманитарное сотрудничество. И инициатива президента Узбекистана они очень чётко ложатся в русло укрепления таких связей между странами СНГ. Конгресс молодых учёных - это давно назревшая инициатива", - сказал эксперт в интервью корреспонденту Sputnik
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Для молодых ученых важно иметь площадку для обмена опытом и мнениями, считает Бахтиер Эргашев.
"Учёные, особенно молодые, должны иметь платформу для обмена мнениями, планами, обсуждения перспектив. Они должны собираться, обсуждать, взаимодействовать, сотрудничать, потому что за ними будущее", - уверен он.
Шавкат Мирзиёев в своей речи также подчеркнул важность продвижения таких логистических проектов, какжелезнодорожные маршруты Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, а также Китай – Кыргызстан – Узбекистан.
Эти транспортные коридоры крайне важны, поскольку с логистической точки зрения Центральная Азия имеет большое значение в геополитике и геоэкономике, считает Бахтиёр Эргашев.
"Географическое положение Центральной Азии очень важно с точки зрения геополитики и геоэконимики в том смысле, что регион во многом связывает большую Евразию и именно через центральноазиатские государства в основном будут проходить транспортные коридоры по маршруту Восток-Запад, Север-Юг. В этом особое значение региона", - пояснил эксперт.