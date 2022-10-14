https://uz.sputniknews.ru/20221014/glavy-stran-sng-utverdili-tematicheskie-napravleniya-sodrujestva-do-2026-goda-29133911.html
Главы стран СНГ утвердили тематические направления Содружества до 2026 года
Главы стран СНГ утвердили тематические направления Содружества до 2026 года
В ходе саммита в Астане главы государств утвердили тематику 2024-2026 годов.
2022-10-14T15:17+0500
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2022-10-14T15:17+0500
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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. В ходе заседания Совета глав государств СНГ в Астане участники рассмотрели вопрос о тематических годах в рамках Содружества, сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.Напомним, ранее главы государств поддержали предложение объявить 2023 год Годом русского языка как языка межнационального общения.Читайте также: Что обсуждали президенты на саммите СНГ в узком составе
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астана саммит снг тематические годы год волонтерского движения 80-летия победы в великой отечественной войне мира и единства в борьбе с нацизмом охраны здоровья русского языка как языка международного общения
астана саммит снг тематические годы год волонтерского движения 80-летия победы в великой отечественной войне мира и единства в борьбе с нацизмом охраны здоровья русского языка как языка международного общения
Главы стран СНГ утвердили тематические направления Содружества до 2026 года
В ходе саммита в Астане главы государств утвердили тематику 2024-2026 годов.
ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. В ходе заседания Совета глав государств СНГ в Астане участники рассмотрели вопрос о тематических годах в рамках Содружества, сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
2024 год решили объявить Годом волонтерского движения;
2025 год будет Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Годом мира и единства в борьбе с нацизмом;
2026 год станет Годом охраны здоровья.
Напомним, ранее главы государств поддержали предложение объявить 2023 год Годом русского языка как языка межнационального общения.