https://uz.sputniknews.ru/20221014/mobilizatsiya-zernovaya-sdelka-obstrely--o-chem-govoril-putin-na-press-konferentsii-29142747.html

Мобилизация, зерновая сделка, обстрелы – о чем говорил Путин на пресс-конференции

Мобилизация, зерновая сделка, обстрелы – о чем говорил Путин на пресс-конференции

Президент России Владимир Путин после саммитов в Астане ответил на вопросы журналистов.

2022-10-14T19:18+0500

2022-10-14T19:18+0500

2022-10-14T19:18+0500

россия

владимир путин

пресс-конференция

астана

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин после саммитов в Астане ответил на вопросы журналистов по широкому спектру тем.В частности, по словам президента, все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель. К настоящему моменту воинские части уже приняли 222 тыс. мобилизованных из запланированных 300, и никаких предложений по второй волне мобилизации не поступало.Путин сообщил журналистам, что интенсивность ударов по инфраструктурным объектам на Украине снизилась из-за того, что быстро удалось поразить основную часть из запланированного."Из, по-моему, 29 объектов — семь не было поражено, так как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, ну во всяком случае сейчас, пока".Российский президент также подчеркнул, что Реджеп Тайип Эрдоган сыграл заметную роль в организации зерновой сделки.В то же время Германия, активно участвующая в украинском конфликте, предпочла поставить во главу угла союзнические обязательства вместо интересов собственных граждан, и теперь за эту ошибку расплачиваются бизнес, экономика и жители ФРГ, это имеет негативные экономические последствия для еврозоны в целом и для страны в частности, отметил Владимир Путин.Российский президент сообщил, что вопрос его личного участия в саммите G20 пока не решен. Говоря о возможности встречи с президентом США Джо Байденом, если поездка состоится, российский лидер указал, что платформы для такого разговора пока нет.Президент подчеркнул, что речи о прямых переговорах с кем-либо из лидеров "двадцатки" пока нет, но с некоторыми из них Москва находится в постоянном контакте.Читайте также: Что обсуждали президенты на саммите СНГ в узком составе

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