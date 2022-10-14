Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20221014/mobilizatsiya-zernovaya-sdelka-obstrely--o-chem-govoril-putin-na-press-konferentsii-29142747.html
Мобилизация, зерновая сделка, обстрелы – о чем говорил Путин на пресс-конференции
Мобилизация, зерновая сделка, обстрелы – о чем говорил Путин на пресс-конференции
Президент России Владимир Путин после саммитов в Астане ответил на вопросы журналистов.
2022-10-14T19:18+0500
2022-10-14T19:18+0500
россия
владимир путин
пресс-конференция
астана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/0e/29143417_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_2c1b72bb5c54dc05d20a69c41cd18b0b.jpg
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин после саммитов в Астане ответил на вопросы журналистов по широкому спектру тем.В частности, по словам президента, все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель. К настоящему моменту воинские части уже приняли 222 тыс. мобилизованных из запланированных 300, и никаких предложений по второй волне мобилизации не поступало.Путин сообщил журналистам, что интенсивность ударов по инфраструктурным объектам на Украине снизилась из-за того, что быстро удалось поразить основную часть из запланированного."Из, по-моему, 29 объектов — семь не было поражено, так как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, ну во всяком случае сейчас, пока".Российский президент также подчеркнул, что Реджеп Тайип Эрдоган сыграл заметную роль в организации зерновой сделки.В то же время Германия, активно участвующая в украинском конфликте, предпочла поставить во главу угла союзнические обязательства вместо интересов собственных граждан, и теперь за эту ошибку расплачиваются бизнес, экономика и жители ФРГ, это имеет негативные экономические последствия для еврозоны в целом и для страны в частности, отметил Владимир Путин.Российский президент сообщил, что вопрос его личного участия в саммите G20 пока не решен. Говоря о возможности встречи с президентом США Джо Байденом, если поездка состоится, российский лидер указал, что платформы для такого разговора пока нет.Президент подчеркнул, что речи о прямых переговорах с кем-либо из лидеров "двадцатки" пока нет, но с некоторыми из них Москва находится в постоянном контакте.Читайте также: Что обсуждали президенты на саммите СНГ в узком составе
россия
астана
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/0e/29143417_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_442fe5a57e6b2770cd5dfa3a84fd3317.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
владимир путин пресс-конференция астана мобилизация реджеп тайип эрдоган зерновая сделка обстрелы киева германия сша байден g20
владимир путин пресс-конференция астана мобилизация реджеп тайип эрдоган зерновая сделка обстрелы киева германия сша байден g20

Мобилизация, зерновая сделка, обстрелы – о чем говорил Путин на пресс-конференции

19:18 14.10.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время подхода к прессе по итогам заседания глав государств - участников Содружества Независимых Государств.
Владимир Путин во время подхода к прессе по итогам заседания глав государств - участников Содружества Независимых Государств. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Президент России Владимир Путин после саммитов в Астане ответил на вопросы журналистов.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин после саммитов в Астане ответил на вопросы журналистов по широкому спектру тем.
В частности, по словам президента, все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель. К настоящему моменту воинские части уже приняли 222 тыс. мобилизованных из запланированных 300, и никаких предложений по второй волне мобилизации не поступало.
"Когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается", - сказал президент.
Путин сообщил журналистам, что интенсивность ударов по инфраструктурным объектам на Украине снизилась из-за того, что быстро удалось поразить основную часть из запланированного.
"Из, по-моему, 29 объектов — семь не было поражено, так как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, ну во всяком случае сейчас, пока".
Российский президент также подчеркнул, что Реджеп Тайип Эрдоган сыграл заметную роль в организации зерновой сделки.
"Правда, это зерно в минимальном объеме идет в беднейшие страны мира по линии ООН, но это уже другой вопрос. Это мы с ним тоже обсуждали, и он в ходе переговоров вчера высказался за то, чтобы как-то структурировать потоки зерна и прежде всего направить их в беднейшие страны".
В то же время Германия, активно участвующая в украинском конфликте, предпочла поставить во главу угла союзнические обязательства вместо интересов собственных граждан, и теперь за эту ошибку расплачиваются бизнес, экономика и жители ФРГ, это имеет негативные экономические последствия для еврозоны в целом и для страны в частности, отметил Владимир Путин.
Российский президент сообщил, что вопрос его личного участия в саммите G20 пока не решен. Говоря о возможности встречи с президентом США Джо Байденом, если поездка состоится, российский лидер указал, что платформы для такого разговора пока нет.
"Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет".
Президент подчеркнул, что речи о прямых переговорах с кем-либо из лидеров "двадцатки" пока нет, но с некоторыми из них Москва находится в постоянном контакте.
Читайте также: Что обсуждали президенты на саммите СНГ в узком составе
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0