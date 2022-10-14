Мобилизация, зерновая сделка, обстрелы – о чем говорил Путин на пресс-конференции
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время подхода к прессе по итогам заседания глав государств - участников Содружества Независимых Государств.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
Президент России Владимир Путин после саммитов в Астане ответил на вопросы журналистов.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин после саммитов в Астане ответил на вопросы журналистов по широкому спектру тем.
В частности, по словам президента, все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель. К настоящему моменту воинские части уже приняли 222 тыс. мобилизованных из запланированных 300, и никаких предложений по второй волне мобилизации не поступало.
"Когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается", - сказал президент.
Путин сообщил журналистам, что интенсивность ударов по инфраструктурным объектам на Украине снизилась из-за того, что быстро удалось поразить основную часть из запланированного.
"Из, по-моему, 29 объектов — семь не было поражено, так как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, ну во всяком случае сейчас, пока".
Российский президент также подчеркнул, что Реджеп Тайип Эрдоган сыграл заметную роль в организации зерновой сделки.
"Правда, это зерно в минимальном объеме идет в беднейшие страны мира по линии ООН, но это уже другой вопрос. Это мы с ним тоже обсуждали, и он в ходе переговоров вчера высказался за то, чтобы как-то структурировать потоки зерна и прежде всего направить их в беднейшие страны".
В то же время Германия, активно участвующая в украинском конфликте, предпочла поставить во главу угла союзнические обязательства вместо интересов собственных граждан, и теперь за эту ошибку расплачиваются бизнес, экономика и жители ФРГ, это имеет негативные экономические последствия для еврозоны в целом и для страны в частности, отметил Владимир Путин.
Российский президент сообщил, что вопрос его личного участия в саммите G20 пока не решен. Говоря о возможности встречи с президентом США Джо Байденом, если поездка состоится, российский лидер указал, что платформы для такого разговора пока нет.
"Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет".
Президент подчеркнул, что речи о прямых переговорах с кем-либо из лидеров "двадцатки" пока нет, но с некоторыми из них Москва находится в постоянном контакте.
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