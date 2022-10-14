https://uz.sputniknews.ru/20221014/novye-initsiativy-mirziyoev-prinyal-uchastie-v-sammite-tsentralnaya-aziya--rossiya-29139040.html
Новые инициативы: Мирзиёев принял участие в саммите "Центральная Азия – Россия"
Новые инициативы: Мирзиёев принял участие в саммите "Центральная Азия – Россия"
Президент Узбекистана в рамках шестистороннего саммита выдвинул новые инициативы, призванные вывести партнерство на более высокий уровень.
2022-10-14T18:39+0500
2022-10-14T18:39+0500
2022-10-14T18:39+0500
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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите "Центральная Азия – Россия" в Астане.Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в формате “Центральная Азия – Россия”, а также региональной и международной повестке, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В заседании приняли участие лидеры России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.Читайте также: Необходимо объединять усилия: главное из речи Мирзиёева на саммите СНГ
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мирзиёев саммит "центральная азия - россия" инициативы усиление партнерства
мирзиёев саммит "центральная азия - россия" инициативы усиление партнерства
Новые инициативы: Мирзиёев принял участие в саммите "Центральная Азия – Россия"
Президент Узбекистана в рамках шестистороннего саммита выдвинул новые инициативы, призванные вывести партнерство на более высокий уровень.
ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите "Центральная Азия – Россия" в Астане.
Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в формате “Центральная Азия – Россия”, а также региональной и международной повестке, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
"В целях усиления регионального взаимодействия лидером нашего государства выдвинуты инициативы, призванные вывести партнёрство на более высокий уровень в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области охраны окружающей среды", - сообщили в пресс-службе.
В заседании приняли участие лидеры России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.