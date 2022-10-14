https://uz.sputniknews.ru/20221014/novye-initsiativy-mirziyoev-prinyal-uchastie-v-sammite-tsentralnaya-aziya--rossiya-29139040.html

Новые инициативы: Мирзиёев принял участие в саммите "Центральная Азия – Россия"

Новые инициативы: Мирзиёев принял участие в саммите "Центральная Азия – Россия"

Президент Узбекистана в рамках шестистороннего саммита выдвинул новые инициативы, призванные вывести партнерство на более высокий уровень.

2022-10-14T18:39+0500

2022-10-14T18:39+0500

2022-10-14T18:39+0500

политика

центральная азия

россия

саммит

астана

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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите "Центральная Азия – Россия" в Астане.Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в формате “Центральная Азия – Россия”, а также региональной и международной повестке, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В заседании приняли участие лидеры России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.Читайте также: Необходимо объединять усилия: главное из речи Мирзиёева на саммите СНГ

центральная азия

россия

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мирзиёев саммит "центральная азия - россия" инициативы усиление партнерства