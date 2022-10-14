https://uz.sputniknews.ru/20221014/promyshlennym-predpriyatiyam-uprostili-import-syrya-i-oborudovaniya-29119218.html
Промышленным предприятиям упростили импорт сырья и оборудования
Промышленным предприятиям упростили импорт сырья и оборудования
До 1 января 2025 года они не будут платить таможенную пошлину при импорте сырья и полуфабрикатов, включенных в утвержденный перечень.
2022-10-14T10:16+0500
2022-10-14T10:16+0500
2022-10-14T10:16+0500
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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах по созданию дополнительных удобств для бесперебойного обеспечения сырьем промышленного производства". Цель документа –улучшить систему поставок сырья предприятиям.В частности до 1 января 2025 года предприятия не будут платить таможенную пошлину на импорт сырья и полуфабрикатов по утвержденному перечню.Перечень импортируемого технологического оборудования, которое освобождается от уплаты таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, содержит технологическое оборудование, аналоги которого не производятся в республике (по списку).Кроме того, с 1 января 2023 года изменится порядок налогообложения для предприятий - нерезидентов:если в договоре на закупку или реализацию оборудования стоимость услуг по их монтажу, запуску и наладке, обучению персонала не указана отдельно, то налогооблагаемый доход нерезидента рассчитывается исходя из рыночной стоимости этих услуг;документ также отменяет действующий порядок расчета налогооблагаемого дохода от оказания услуг по монтажу, запуску и наладке, обучению персонала в размере, равном 20% стоимости объекта договора.Читайте также: В Узбекистане людям с ограниченными возможностями помогут реализовывать продукцию
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импорт сырья полуфабрикатов нулевая таможенная ставка освобождение от таможенной пошлины налоговые льготы постановление
импорт сырья полуфабрикатов нулевая таможенная ставка освобождение от таможенной пошлины налоговые льготы постановление
Промышленным предприятиям упростили импорт сырья и оборудования
До 1 января 2025 года они не будут платить таможенную пошлину при импорте сырья и полуфабрикатов, включенных в утвержденный перечень.
ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik.
Президент подписал постановление
"О мерах по созданию дополнительных удобств для бесперебойного обеспечения сырьем промышленного производства". Цель документа –улучшить систему поставок сырья предприятиям.
В частности до 1 января 2025 года предприятия не будут платить таможенную пошлину на импорт сырья и полуфабрикатов по утвержденному перечню.
Перечень импортируемого технологического оборудования, которое освобождается от уплаты таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, содержит технологическое оборудование, аналоги которого не производятся в республике (по списку).
Кроме того, с 1 января 2023 года изменится порядок налогообложения для предприятий - нерезидентов:
если в договоре на закупку или реализацию оборудования стоимость услуг по их монтажу, запуску и наладке, обучению персонала не указана отдельно, то налогооблагаемый доход нерезидента рассчитывается исходя из рыночной стоимости этих услуг;
документ также отменяет действующий порядок расчета налогооблагаемого дохода от оказания услуг по монтажу, запуску и наладке, обучению персонала в размере, равном 20% стоимости объекта договора.