https://uz.sputniknews.ru/20221014/promyshlennym-predpriyatiyam-uprostili-import-syrya-i-oborudovaniya-29119218.html

Промышленным предприятиям упростили импорт сырья и оборудования

Промышленным предприятиям упростили импорт сырья и оборудования

До 1 января 2025 года они не будут платить таможенную пошлину при импорте сырья и полуфабрикатов, включенных в утвержденный перечень.

2022-10-14T10:16+0500

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общество

импорт

пошлина

льготы

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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах по созданию дополнительных удобств для бесперебойного обеспечения сырьем промышленного производства". Цель документа –улучшить систему поставок сырья предприятиям.В частности до 1 января 2025 года предприятия не будут платить таможенную пошлину на импорт сырья и полуфабрикатов по утвержденному перечню.Перечень импортируемого технологического оборудования, которое освобождается от уплаты таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, содержит технологическое оборудование, аналоги которого не производятся в республике (по списку).Кроме того, с 1 января 2023 года изменится порядок налогообложения для предприятий - нерезидентов:если в договоре на закупку или реализацию оборудования стоимость услуг по их монтажу, запуску и наладке, обучению персонала не указана отдельно, то налогооблагаемый доход нерезидента рассчитывается исходя из рыночной стоимости этих услуг;документ также отменяет действующий порядок расчета налогооблагаемого дохода от оказания услуг по монтажу, запуску и наладке, обучению персонала в размере, равном 20% стоимости объекта договора.Читайте также: В Узбекистане людям с ограниченными возможностями помогут реализовывать продукцию

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