https://uz.sputniknews.ru/20221014/rossiya-ostaetsya-liderom-po-obemu-importa-iz-uzbekistana-29138259.html
Россия остается лидером по объему импорта из Узбекистана
Россия остается лидером по объему импорта из Узбекистана
Внешнеторговый оборот республики в 2022 году вырос на $7,7 млрд.
2022-10-14T20:28+0500
2022-10-14T20:28+0500
2022-10-14T20:28+0500
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экспорт
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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана с начала 2022 года превысил $36 млрд, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.Это почти на $7,7 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.С начала года экспортировала товаров и услуг на $14,1 млрд, а импортировала – на $21,9 млрд.Главным торговым партнером Узбекистана остается Россия – в 2022 году объем экспорта из Узбекистана в РФ составил $2 163,5 млн. На втором месте Китай ($2 202,3 млн), на третьем – Турция (1 197,9 млн).Читайте также: Узбекистан нарастил экспорт фруктов и овощей более чем на $100 млн
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узбекистан статистик авнешнеторговый оборот импорт экспорт лидеры по экспорту импорту россия китай турция госкомстат
узбекистан статистик авнешнеторговый оборот импорт экспорт лидеры по экспорту импорту россия китай турция госкомстат
Россия остается лидером по объему импорта из Узбекистана
Внешнеторговый оборот республики в 2022 году вырос на $7,7 млрд.
ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik.
Внешнеторговый оборот Узбекистана с начала 2022 года превысил $36 млрд, сообщает
пресс-служба Государственного комитета по статистике.
Это почти на $7,7 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.
С начала года экспортировала товаров и услуг на $14,1 млрд, а импортировала – на $21,9 млрд.
Главным торговым партнером Узбекистана остается Россия – в 2022 году объем экспорта из Узбекистана в РФ составил $2 163,5 млн. На втором месте Китай ($2 202,3 млн), на третьем – Турция (1 197,9 млн).