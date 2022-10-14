https://uz.sputniknews.ru/20221014/rossiya-ostaetsya-liderom-po-obemu-importa-iz-uzbekistana-29138259.html

Россия остается лидером по объему импорта из Узбекистана

Россия остается лидером по объему импорта из Узбекистана

Внешнеторговый оборот республики в 2022 году вырос на $7,7 млрд.

2022-10-14T20:28+0500

2022-10-14T20:28+0500

2022-10-14T20:28+0500

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россия

узбекистан

экспорт

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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана с начала 2022 года превысил $36 млрд, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.Это почти на $7,7 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.С начала года экспортировала товаров и услуг на $14,1 млрд, а импортировала – на $21,9 млрд.Главным торговым партнером Узбекистана остается Россия – в 2022 году объем экспорта из Узбекистана в РФ составил $2 163,5 млн. На втором месте Китай ($2 202,3 млн), на третьем – Турция (1 197,9 млн).Читайте также: Узбекистан нарастил экспорт фруктов и овощей более чем на $100 млн

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