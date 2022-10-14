https://uz.sputniknews.ru/20221014/tsentrobank-uzbekistana-prokommentiroval-sluxi-ob-ogranicheniyax-na-vydachu-valyuty-29129254.html

Центробанк Узбекистана прокомментировал слухи об ограничениях на выдачу валюты

Центробанк Узбекистана прокомментировал слухи об ограничениях на выдачу валюты

Узбекистанские банки опровергли появившуюся в социальных сетях информацию об ограничении на покупку иностранной валюты и получение переводов в сумах.

2022-10-14T13:42+0500

2022-10-14T13:42+0500

2022-10-14T13:42+0500

общество

центральный банк республики узбекистан

валюта

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В социальных сетях распространилась информация о том, что банки ввели ограничения на покупку иностранной валюте и на получение денежных переводов в сумах.Центральный банк Узбекистана не вводил ограничения на покупку и выдачу наличной валюты в банках. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил пресс-секретарь банка Акмаль Назаров.Приобрести валюту и получить переводы без ограничений сейчас можно и в "Микрокредитбанк".Еще в апреле Центробанк Узбекистана сообщал, что не предусматривает введение ограничений на осуществление операций с наличной иностранной валютой в стране.Напомним, 80% денежных переводов поступает из России – в первом полугодии текущего года общая сумма переводов составила $5,3 млрд.В Узбекистане денежные переводы из-за рубежа, в частности из России, остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, в настоящее время за рубежом работают более 2 млн узбекистанцев, в том числе более 60% находятся на заработках в России.Читайте также: ЦБ Узбекистана отозвал лицензии у двух коммерческих банков

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