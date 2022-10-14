https://uz.sputniknews.ru/20221014/tsentrobank-uzbekistana-prokommentiroval-sluxi-ob-ogranicheniyax-na-vydachu-valyuty-29129254.html
Центробанк Узбекистана прокомментировал слухи об ограничениях на выдачу валюты
Центробанк Узбекистана прокомментировал слухи об ограничениях на выдачу валюты
Узбекистанские банки опровергли появившуюся в социальных сетях информацию об ограничении на покупку иностранной валюты и получение переводов в сумах.
2022-10-14T13:42+0500
2022-10-14T13:42+0500
2022-10-14T13:42+0500
общество
центральный банк республики узбекистан
валюта
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В социальных сетях распространилась информация о том, что банки ввели ограничения на покупку иностранной валюте и на получение денежных переводов в сумах.Центральный банк Узбекистана не вводил ограничения на покупку и выдачу наличной валюты в банках. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил пресс-секретарь банка Акмаль Назаров.Приобрести валюту и получить переводы без ограничений сейчас можно и в "Микрокредитбанк".Еще в апреле Центробанк Узбекистана сообщал, что не предусматривает введение ограничений на осуществление операций с наличной иностранной валютой в стране.Напомним, 80% денежных переводов поступает из России – в первом полугодии текущего года общая сумма переводов составила $5,3 млрд.В Узбекистане денежные переводы из-за рубежа, в частности из России, остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, в настоящее время за рубежом работают более 2 млн узбекистанцев, в том числе более 60% находятся на заработках в России.Читайте также: ЦБ Узбекистана отозвал лицензии у двух коммерческих банков
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банки центробанк центральный банк узбекистана ограничений на покупку иностранной валюты выдачи национальной валюты сумов нет микрокредитбанк
банки центробанк центральный банк узбекистана ограничений на покупку иностранной валюты выдачи национальной валюты сумов нет микрокредитбанк
Центробанк Узбекистана прокомментировал слухи об ограничениях на выдачу валюты
Узбекистанские банки опровергли появившуюся в социальных сетях информацию об ограничении на покупку иностранной валюты и получение переводов в сумах.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В социальных сетях распространилась информация о том, что банки ввели ограничения на покупку иностранной валюте и на получение денежных переводов в сумах.
Центральный банк Узбекистана не вводил ограничения на покупку и выдачу наличной валюты в банках. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил пресс-секретарь банка Акмаль Назаров.
"Центробанк никаких лимитов не устанавливал. Поскольку банки являются частными коммерческими организациями, они сами определяют свою собственную работу. Временная нехватка наличной иностранной валюты может быть связана с логистикой наличных банкнот в отдаленные филиалы коммерческих банков", - пояснил он.
Приобрести валюту и получить переводы без ограничений сейчас можно и в "Микрокредитбанк".
"На сегодняшний день в нашем банке ограничений на приобретение валюты либо получения переводов в иностранной валюте нет. Так как дефицита валюты в банке нет. Однако ограничения покупки валюты происходят, и это нормальная ситуация. Когда в резерве банка остается небольшое количество валюты, то могут вводиться ограничения на покупку в целях обслужить большее количество пользователей банка. Поэтому ситуации по ограничению не должны вызывать у граждан ажиотаж" - заявил пресс-секретарь “Микрокредитбанк”, Сарвар Очилов.
Еще в апреле Центробанк Узбекистана сообщал, что не предусматривает введение ограничений на осуществление операций с наличной иностранной валютой в стране.
Напомним, 80% денежных переводов поступает из России – в первом полугодии текущего года общая сумма переводов составила $5,3 млрд.
В Узбекистане денежные переводы из-за рубежа, в частности из России, остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, в настоящее время за рубежом работают более 2 млн узбекистанцев, в том числе более 60% находятся на заработках в России.