https://uz.sputniknews.ru/20221014/v-astane-vpervye-proxodit-tsentralnaya-aziya--rossiya-29135216.html

В Астане впервые проходит "Центральная Азия – Россия"

В Астане впервые проходит "Центральная Азия – Россия"

В заседании принимают участие лидеры Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

2022-10-14T15:34+0500

2022-10-14T15:34+0500

2022-10-14T15:34+0500

политика

саммит

астана

центральная азия

россия

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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. В Астане начался первый саммит "Центральная Азия – Россия".В заседании принимают участие лидеры Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Главы государств обсудят вопросы, связанные с наращиванием взаимодействия стран, защитой общих торгово-экономических интересов, в том числе в условиях роста цен на продовольствие, сырьё и логистику.Они также обменяются мнениями по региональной безопасности с учетом ситуации в Афганистане.По итогам заседания президенты примут совместное заявление.Читайте также: Что обсуждали президенты на саммите СНГ в узком составе

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