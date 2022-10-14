https://uz.sputniknews.ru/20221014/v-astane-vpervye-proxodit-tsentralnaya-aziya--rossiya-29135216.html
В Астане впервые проходит "Центральная Азия – Россия"
В Астане впервые проходит "Центральная Азия – Россия"
В заседании принимают участие лидеры Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
2022-10-14T15:34+0500
2022-10-14T15:34+0500
2022-10-14T15:34+0500
политика
саммит
астана
центральная азия
россия
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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. В Астане начался первый саммит "Центральная Азия – Россия".В заседании принимают участие лидеры Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Главы государств обсудят вопросы, связанные с наращиванием взаимодействия стран, защитой общих торгово-экономических интересов, в том числе в условиях роста цен на продовольствие, сырьё и логистику.Они также обменяются мнениями по региональной безопасности с учетом ситуации в Афганистане.По итогам заседания президенты примут совместное заявление.Читайте также: Что обсуждали президенты на саммите СНГ в узком составе
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саммит центральная азия - россия астана наращивание взаимодействия региональная безопасность совместное заявление
саммит центральная азия - россия астана наращивание взаимодействия региональная безопасность совместное заявление
В Астане впервые проходит "Центральная Азия – Россия"
В заседании принимают участие лидеры Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. В Астане начался первый саммит "Центральная Азия – Россия".
В заседании принимают участие лидеры Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Главы государств обсудят вопросы, связанные с наращиванием взаимодействия стран, защитой общих торгово-экономических интересов, в том числе в условиях роста цен на продовольствие, сырьё и логистику.
Они также обменяются мнениями по региональной безопасности с учетом ситуации в Афганистане.
По итогам заседания президенты примут совместное заявление.