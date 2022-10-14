https://uz.sputniknews.ru/20221014/v-rossii-otkroyut-desyatki-magazinov-uzbekskogo-tekstilya-29132527.html
В России откроют десятки магазинов узбекского текстиля
В России откроют десятки магазинов узбекского текстиля
Компаниям из Узбекистана помогут занять освободившиеся места в торговых центрах, сообщили в "Узтекстильпроме".
2022-10-14T14:14+0500
2022-10-14T14:14+0500
2022-10-14T14:14+0500
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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. В России могут открыться десятки мультибрендовых магазинов текстильной продукции из Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ассоциации "Узтекстильпром" Ильхом Хайдаров.По словам Хайдарова, узбекским предприятиям помогут занять места в торговых центрах, освободившиеся после ухода с российского рынка западных компаний.Глава "Узтекстильпрома" отметил, что власти Узбекистана активно стимулируют текстильных экспортеров, помогая им занять свою нишу на рынке России, принимать участие в выставках.Ранее Российский совет торговых центров (РСТЦ) сообщил, что ведет переговоры о привлечении в Россию иностранных ритейлеров для замещения зарубежных компаний, которые заявили о приостановке своей деятельности в России. Позднее е в Торгово-промышленной палате Узбекистана сообщали РИА Новости, что окажут содействие РСТЦ в привлечении узбекистанских компаний к аренде магазинов в торговых центрах в РФ.Российский рынок продолжает занимать ведущее место в поставках текстильной продукции из Узбекистана: в январе-августе 2022 года этот объем вырос на 38,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 823,7 миллиона долларов (36,3% в общих экспортных поставках текстиля на экспорт).Читайте также: В Ташкенте представили оренбургские пуховые платки — видео
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текстиль компании узбекистан россия торговые центры мультибрендовые магазины "узтекстильпром" ассоциация ильхом хайдаров интервью
текстиль компании узбекистан россия торговые центры мультибрендовые магазины "узтекстильпром" ассоциация ильхом хайдаров интервью
В России откроют десятки магазинов узбекского текстиля
Компаниям из Узбекистана помогут занять освободившиеся места в торговых центрах, сообщили в "Узтекстильпроме".
ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik.
В России могут открыться десятки мультибрендовых магазинов текстильной продукции из Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на председателя ассоциации "Узтекстильпром" Ильхом Хайдаров.
"Сейчас мы активно создаем складские помещения в России, развиваем инфраструктуру торговых домов, думаю, выйдем на создание десятков мультибрендовых магазинов с узбекским текстилем", - сказал он.
По словам Хайдарова, узбекским предприятиям помогут занять места в торговых центрах, освободившиеся после ухода с российского рынка западных компаний.
Глава "Узтекстильпрома" отметил, что власти Узбекистана активно стимулируют текстильных экспортеров, помогая им занять свою нишу на рынке России, принимать участие в выставках.
"Мы очень активны в России, но нужно быть еще более активными, потому что рынок большой, он требует новых объемов продукции. При этом здесь сложилась серьезная конкуренция, речь идет о давно обосновавшихся турецких брендах, а также агрессивно заходящих на рынок производителях из КНР и Индии", - добавил Хайдаров.
Ранее Российский совет торговых центров (РСТЦ) сообщил, что ведет переговоры о привлечении в Россию иностранных ритейлеров для замещения зарубежных компаний, которые заявили о приостановке своей деятельности в России. Позднее е в Торгово-промышленной палате Узбекистана сообщали РИА Новости, что окажут содействие РСТЦ в привлечении узбекистанских компаний к аренде магазинов в торговых центрах в РФ.
Российский рынок продолжает занимать ведущее место в поставках текстильной продукции из Узбекистана: в январе-августе 2022 года этот объем вырос на 38,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 823,7 миллиона долларов (36,3% в общих экспортных поставках текстиля на экспорт).