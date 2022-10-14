https://uz.sputniknews.ru/20221014/v-termeze-otkroetsya-mejdunarodnyy-torgovyy-tsentr-29128232.html
В Термезе откроется международный торговый центр
В Термезе откроется международный торговый центр
Презентация торгового центра "Термез- Intermex" прошла в Ташкенте.
2022-10-14T12:27+0500
2022-10-14T12:27+0500
2022-10-14T12:27+0500
экономика
термез
узбекистан
афганистан
торговый центр
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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. На Юге Узбекистана в начале следующего года откроется Международный торговый центр "Термез- Intermex". Презентация проекта прошла в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Благодаря расположению в приграничной области на юге республики, центр позволит существенно увеличить объемы и интенсивность внешней торговли Узбекистана со странами Центральной и Южной Азии: Таджикистаном, Туркменистаном, Афганистаном, Пакистаном, Ираном и другими государствами.Торговый центр и зона свободной торговли общей площадью 260,000 кв.м. даст возможность предпринимателям осуществлять розничную и оптовую торговлю без уплаты таможенной пошлины при импорте товаров.Кроме того, граждане Афганистана и другие иностранные резиденты, а также лица без гражданства могут въезжать и находиться на территории международного торгового центра в течение 10 дней без оформления въездной визы в Узбекистан.В настоящее время проект находится на стадии завершения. Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2023 года. Власти ожидают, что в течение первого же квартала после запуска проекта он привлечет более 1 млн посетителей из Узбекистана и зарубежных стран.Читайте также: Мининвестиций рассказало о самых приоритетных отраслях экономики Узбекистана для вложений
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узбекистан афганистан ташкент термез международный торговый центр внешняя торговля налоговые льготы иностранные граждане зона свободной торговли
узбекистан афганистан ташкент термез международный торговый центр внешняя торговля налоговые льготы иностранные граждане зона свободной торговли
В Термезе откроется международный торговый центр
Презентация торгового центра "Термез- Intermex" прошла в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik.
На Юге Узбекистана в начале следующего года откроется Международный торговый центр "Термез- Intermex". Презентация проекта прошла в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik
.
Благодаря расположению в приграничной области на юге республики, центр позволит существенно увеличить объемы и интенсивность внешней торговли Узбекистана со странами Центральной и Южной Азии: Таджикистаном, Туркменистаном, Афганистаном, Пакистаном, Ираном и другими государствами.
Торговый центр и зона свободной торговли общей площадью 260,000 кв.м. даст возможность предпринимателям осуществлять розничную и оптовую торговлю без уплаты таможенной пошлины при импорте товаров.
Кроме того, граждане Афганистана и другие иностранные резиденты, а также лица без гражданства могут въезжать и находиться на территории международного торгового центра в течение 10 дней без оформления въездной визы в Узбекистан.
В настоящее время проект находится на стадии завершения. Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2023 года. Власти ожидают, что в течение первого же квартала после запуска проекта он привлечет более 1 млн посетителей из Узбекистана и зарубежных стран.