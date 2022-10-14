https://uz.sputniknews.ru/20221014/v-termeze-otkroetsya-mejdunarodnyy-torgovyy-tsentr-29128232.html

В Термезе откроется международный торговый центр

В Термезе откроется международный торговый центр

Презентация торгового центра "Термез- Intermex" прошла в Ташкенте.

2022-10-14T12:27+0500

2022-10-14T12:27+0500

2022-10-14T12:27+0500

экономика

термез

узбекистан

афганистан

торговый центр

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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. На Юге Узбекистана в начале следующего года откроется Международный торговый центр "Термез- Intermex". Презентация проекта прошла в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Благодаря расположению в приграничной области на юге республики, центр позволит существенно увеличить объемы и интенсивность внешней торговли Узбекистана со странами Центральной и Южной Азии: Таджикистаном, Туркменистаном, Афганистаном, Пакистаном, Ираном и другими государствами.Торговый центр и зона свободной торговли общей площадью 260,000 кв.м. даст возможность предпринимателям осуществлять розничную и оптовую торговлю без уплаты таможенной пошлины при импорте товаров.Кроме того, граждане Афганистана и другие иностранные резиденты, а также лица без гражданства могут въезжать и находиться на территории международного торгового центра в течение 10 дней без оформления въездной визы в Узбекистан.В настоящее время проект находится на стадии завершения. Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2023 года. Власти ожидают, что в течение первого же квартала после запуска проекта он привлечет более 1 млн посетителей из Узбекистана и зарубежных стран.Читайте также: Мининвестиций рассказало о самых приоритетных отраслях экономики Узбекистана для вложений

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