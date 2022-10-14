https://uz.sputniknews.ru/20221014/v-uzbekistane-zapustyat-portal-po-postavkam-selxozproduktsii-naseleniyu-29136956.html

В Узбекистане запустят портал по поставкам сельхозпродукции населению

В Узбекистане запустят портал по поставкам сельхозпродукции населению

Цель – гарантированно обеспечить жителей продуктами, отслеживать поставки продукции в необходимых объемах и не допускать необоснованного роста цен.

2022-10-14T17:51+0500

2022-10-14T17:51+0500

2022-10-14T17:51+0500

общество

министерство сельского и водного хозяйства

продовольствие

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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. В Узбекистане запустят электронный портал агропромышленного рынка. Он будет содержать информацию по обеспечению населения основными видами сельскохозяйственной продукции в зимне-весенний период.Такую меру предусматривает постановление правительства республики. Создать электронный портал в трехмесячный срок должен Центр цифровизации агропромышленного комплекса при Министерстве сельского хозяйства.Цель – гарантированно обеспечить жителей продуктами, отслеживать поставки продукции в необходимых объемах и не допускать необоснованного роста цен.Центр цифровизации совместно с Государственным таможенным комитетом создаст базу данных, содержащую виды продукции, даты ее производства и прибытия, поставка которых ожидается в ближайшие три месяца в рамках заключенных договоров.При участии Совета Министров Каракалпакстана и хокимиятов областей и Ташкента Минсельхоз будет постоянно отслеживать основные виды продовольственной и сельскохозяйственной продукции:Читайте также: Промышленным предприятиям упростили импорт сырья и оборудования

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узбекистан электронный портал сельскохозяйственной продукции обеспечение населения продовольствием зимне-весенний период