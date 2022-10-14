https://uz.sputniknews.ru/20221014/vremya-ch-pochemu-zapad-ne-smojet-zakryt-nebo-nad-ukrainoy---video-29141813.html
Время Ч: почему Запад не сможет закрыть небо над Украиной - видео
Время Ч: почему Запад не сможет закрыть небо над Украиной - видео
Зенитно-ракетный комплекс, подаренный Украине США, не прошел испытание боем, считает военный эксперт Александр Хроленко.
2022-10-14T19:58+0500
2022-10-14T19:58+0500
2022-10-14T19:58+0500
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Масштабные ракетные обстрелы украинской инфраструктуры по всей стране показали, что построенная Западом система ПВО Украины остается бесполезной против российского высокоточного оружия. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.К чему приведут призывы Украины к НАТО закрыть небо? Смогут ли страны Европы решить хотя бы свои проблемы с ПВО? В чем смысл новой стратегии России в СВО? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы"Время Ч"
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видео военный эксперт сша nasams пво противовоздушная оборона украина россия специальная военная операция
видео военный эксперт сша nasams пво противовоздушная оборона украина россия специальная военная операция
Время Ч: почему Запад не сможет закрыть небо над Украиной - видео
Зенитно-ракетный комплекс, подаренный Украине США, не прошел испытание боем, считает военный эксперт Александр Хроленко.
Масштабные ракетные обстрелы украинской инфраструктуры по всей стране показали, что построенная Западом система ПВО Украины остается бесполезной против российского высокоточного оружия. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
"Реальное боевое применение вот это испытание зенитно-ракетный комплекс средней дальности Nasams не выдержало. Более того, мы видели, что зенитные ракеты падали в парках, летели куда попало, приземлялись куда попало, поражали жилые дома и автомобили киевлян", - сказал эксперт.
К чему приведут призывы Украины к НАТО закрыть небо? Смогут ли страны Европы решить хотя бы свои проблемы с ПВО? В чем смысл новой стратегии России в СВО? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы"Время Ч"