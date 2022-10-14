https://uz.sputniknews.ru/20221014/vremya-ch-pochemu-zapad-ne-smojet-zakryt-nebo-nad-ukrainoy---video-29141813.html

Время Ч: почему Запад не сможет закрыть небо над Украиной - видео

Время Ч: почему Запад не сможет закрыть небо над Украиной - видео

Зенитно-ракетный комплекс, подаренный Украине США, не прошел испытание боем, считает военный эксперт Александр Хроленко.

2022-10-14T19:58+0500

2022-10-14T19:58+0500

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видео

сша

украина

киев

пво

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Масштабные ракетные обстрелы украинской инфраструктуры по всей стране показали, что построенная Западом система ПВО Украины остается бесполезной против российского высокоточного оружия. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.К чему приведут призывы Украины к НАТО закрыть небо? Смогут ли страны Европы решить хотя бы свои проблемы с ПВО? В чем смысл новой стратегии России в СВО? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы"Время Ч"

сша

украина

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