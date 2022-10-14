https://uz.sputniknews.ru/20221014/za-pyat-let-v-sng-podderjali-bolee-100-initsiativ-uzbekistana-29124943.html

За пять лет в СНГ поддержали более 100 инициатив Узбекистана

За пять лет в СНГ поддержали более 100 инициатив Узбекистана

По итогам участия Шавката Мирзиёева в саммитах Содружества независимых государств в 2017-2021 годах страны приняли "дорожные карты" по исполнению более сотни документов и инициатив республики.

2022-10-14T11:55+0500

2022-10-14T11:55+0500

2022-10-14T11:55+0500

политика

снг

узбекистан

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. За пять лет, с 2017 по 2021 годы, Узбекистан на уровне Содружества независимых государств выдвинул более ста инициатив.По итогам участия президента Шавката Мирзиёева в саммитах СНГ за последние пять лет государства приняли "Дорожные карты" по исполнению подписанных документов и выдвинутых Узбекистаном инициатив, сообщает пресс-служба главы государства.Только за последние два года руководство страны выдвинуло а рамках СНГ 41 инициативу, из которых 18 уже реализовано, 21 в процессе реализации, оставшиеся 2 перенесены на более поздние сроки.В 2020 году Узбекистан являлся председателем в СНГ. В ходе своего председательства страна предложила ряд важных документов для углубления всестороннего сотрудничества, в частности, Концепцию дальнейшего развития СНГ и Стратегию экономического развития в СНГ до 2030 года.В настоящее время наибольший интерес для Узбекистана представляет формирование в рамках СНГ полноценной зоны свободной торговли и развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры, улучшение взаимосвязанности между государствами-участниками, расширение правовых механизмов для защиты интересов трудовых мигрантов.Читайте также: В Астане стартовало заседание Совета глав государств СНГ – видео

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