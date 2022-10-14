https://uz.sputniknews.ru/20221014/zapad-perexodit-k-terroristicheskoy-voyne-protiv-rossii-29136597.html

Запад переходит к террористической войне против России

Запад переходит к террористической войне против России

Украинцы недолго кривлялись и селфились с фотографией горящего Крымского моста. "А нас-то за что?" — стоит стон на Украине.

2022-10-14T16:52+0500

2022-10-14T16:52+0500

2022-10-14T16:52+0500

колумнисты

сша

запад

россия

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Но, простите, вы там достаточно долго уже прятались под зонтиком западных партнеров. И да, этот зонтик включает некоторое информационное прикрытие, поставки оружия, деньги для Зеленского и Анджелину Джоли в пакете. Однако от ракет он не прикрывает, увы, пишет корреспондент РИА Новости.Уже полгода Незалежная изображает из себя невинную жертву коварных русских. Почтовые марки, селфи на фоне терактов, инсталляции из трупов украинцев, убитых своими же военными, нетрадиционные стендапы лидеров. Весь вечер на арене, одним словом.Однако у этой зрелищности есть один изъян. Всем действительно все видно. И весь мир с ужасом смотрел, как Вашингтон и Лондон отгружают Киеву тонны оружия, натаскивают тамошних бойцов, засылают тысячи наемников — и все это кубло бросают воевать с Россией. И у всех лидеров всех мировых стран была в этот момент одна и та же мысль: а если и со мной такое? Обезумевший "мировой полицейский" всех изрядно перепугал, многие руководители суверенных стран прямо озвучивали это недовольство.Однако до поры до времени это была некая имитация "войны Украины против русского империализма". Какие-то регулярные военные действия. Боестолкновения профессионалов. Мировая общественность морщилась, но глотала все это.Но теперь вашингтонские прокси-казаки перешли к прямому и открытому терроризму против России. Это классика жанра. Это последнее, что могут позволить себе проигравшие. И тут их англосаксонские хозяева оказались в несколько неловкой ситуации.Можно было годами притворяться, что это не американцы накачивали деньгами и оружием моджахедов. Что это не британцы разгуливали ИГИЛ*. Но тут-то усилиями темпераментных украинцев все маски давно сброшены. Всем опять-таки все видно.Вот взрывают газопровод "Северный поток — 2" — тот самый, с которым обещали "покончить" американские официальные лица на самом высоком уровне. Именно в распоряжении американцев находятся сегодня самые продвинутые подводные беспилотники, которые могут доставить взрывчатку на дно Балтики. Естественно, мировое общественное мнение склонно обвинить в этом теракте американцев и англичан. Назвав эту диверсию "англосаксонской", Владимир Путин просто озвучил то, что все думают, но боятся сказать.Или взрывают в Подмосковье машину Дарьи Дугиной — дочери известного философа, лидера интеллектуальной борьбы за независимость России. Опять-таки путем нехитрых логических выкладок мировая общественность приходит к выводу, что русскую девушку заказали американцы. Ну или британцы, один черт. И неважно, что исполнила бандеровский аттентат уроженка Украины. Заказчик-то все равно за океаном.Тем более что для американских и британских спецслужб убийства интеллектуалов, политиков, философов в странах, борющихся за свою независимость, это рядовая, рутинная работа. Взять хотя бы историю несчастной Латинской Америки. Руки-то помнят, как говорится.И вот Штаты, недавно собиравшиеся объявить Россию спонсором терроризма, оказываются в роли не спонсора даже, а прямо-таки реального террориста, организующего смертоносные нападения на территории независимой страны, против которой Вашингтон не ведет формально никаких военных действий. И тут как-то затруднительно становится пафосно вещать про демократию, "свободу Украины" и права человека. Права правами, но зачем же людей убивать?Натовское "закрытое небо" Украине не поможетДовольно быстро осознание этой неприятной истины пришло к американцам. Они попытались отмазаться. Газета New York Times опубликовала откровения неких американских спецслужбистов, которые сообщили, что Вашингтон был вообще не в курсе бандеровского теракта в Подмосковье. Это все, мол, киевский режим. Это не мы.Ну да, конечно, кто бы сомневался? Что-то прям слышится родное в этих признаниях. "— Это не я убил, — прошептал было Раскольников, точно испуганные маленькие дети, когда их захватывают на месте преступления".Американский журнал Politico предположил, что публикацией в New York Times Вашингтон предупреждает режим Зеленского насчет недопустимости подобных терактов и пытается дистанцироваться от укротеррористов.Однако предупреждение, если оно и было, не сработало. Через несколько дней после публикации произошел взрыв на Крымском мосту. Он в очередной раз втоптал в грязь репутацию сияющего града на холме и стал новым ударом по психике мировых лидеров.Повторимся, любой руководитель любого государства сегодня примеряет все американские атаки на себя. А если по моему газопроводу — или мосту, или, не дай бог, АЭС — бахнут прикормленные Вашингтоном террористы? А если они захотят вдарить по больнице? А если по метро? Вот только что предотвратили теракт на "Турецком потоке". Спасибо, успели.Честнее всех общемировую реакцию на теракт на "Северном потоке" описал президент Сербии Александр Вучич. "Я вспотел от страха", — сказал он. "Умри, Денис", лучше не скажешь.Давно уже в мировом информационном поле не работают страшилки про коварную Москву и злочинного Влада. Россия демонстрирует свою ответственность и гуманизм на протяжении всей СВО. Многим гражданам России давно уже хочется поменьше гуманизма, но это так, к слову. Тем временем народы и их лидеры "потеют от страха", гадая, что еще удумает Белый дом и его сенильный обитатель, раскормивший шайки террористов буквально по всему свету.Они могут устроить провокацию с грязной бомбой, заразив радиацией пол-Европы. Могут руками своих прокси-казаков повредить атомную электростанцию. Потом попытаются все свалить на Москву, но это уже не сработает. Тогда они скажут: это не мы, это Киев. Но это не вернет жизни людей.Ну и как тут Вашингтону играть роль лидера свободного мира? Как нести демократию и вешать лапшу на уши всем желающим? Сотрудничество с террористическим киевским режимом делает США изгоем в мировом общественном мнении. Страна, которая стоит за хладнокровными убийствами мирных граждан, диверсиями на критической инфраструктуре, — на какое влияние в мире она вообще может претендовать?Сложность, однако, в том, что прыткие укротеррористы успевают одновременно обслуживать сразу двух господ — США и Великобританию. А их интересы порой прямо противоположны. Вашингтон еще хочет как-то более или менее прилично выглядеть. Британия же давным-давно на свою репутацию наплевала. Пиратский остров, Тортуга в чистом виде.И когда в западную прессу попадают документы, свидетельствующие о том, что английская разведка еще весной разработала несколько планов диверсий на Крымском — или, как они его называют, Керченском мосту, — удивления это никакого не вызывает. Ну да, планировали. Ударить ракетами, подослать беспилотники, задействовать боевых пловцов. А че такого-то?Да, реальный теракт был осуществлен по другому сценарию. ФСБ считает организатором взрыва Кирилла Буданова — главу военной разведки Украины. Однако цели-то теракта были поставлены именно в Лондоне — изолировать российских военных и нарушить их обеспечение по Крымскому мосту. А сам план теракта был составлен британцами аккурат накануне визита Бориса Джонсона в Киев, в ходе которого он уговорил Зеленского воевать до последнего украинца.Пусть рассчитывают на Путина: США помогают исламскому миру определитьсяАвтор диверсии — британский ветеран Майкл Уорд — в интервью журналистам Grayzone своего авторства отнюдь не отрицал. Еще интереснее его адресат, которому он свои планы отсылал. Это высокопоставленный деятель британской разведки Крис Доннелли, проработавший советником при нескольких генсеках НАТО.У этого выдающегося человека, автора нескольких прекрасных трудов о том, как правильно воевать против России, есть своя концепция современной войны. Он считает, что она должна вестись без объявления в так называемой серой зоне. Оружием здесь является все: нефть, газ, информация, дипломатия, культура. Балет "Щелкунчик", наверное, тоже.НАТО, по мнению Доннелли, — ужасно старомодная, неповоротливая структура. Европейцы — саботажники, которые не хотят воевать. С целью как-то оживить блок он предлагает переписать Североатлантический договор, убрав из него буквально одно слово. Тогда страны-участницы должны будут реагировать не на "вооруженное нападение", а просто на "нападение". А нападение, по Доннелли, может осуществляться как угодно — хоть повышением цены на газ, хоть статьей в газете, противоречащей англосаксонской повесточке. Или там русские как покажут вдруг на сцене своего "Щелкунчика". Разве это не нападение на НАТО?В сущности, Доннелли топит за установление глобальной военной диктатуры с опорой на блок НАТО. А пока его хотелки не реализовались, он всячески агитирует за войну в серой зоне. Она подразумевает в том числе диверсии на критической инфраструктуре, громкие теракты, убийства лидеров мнений. По нынешней моде это теория гибридной войны. По старинке — и по международному праву, кстати сказать, — это оправдание и идейная база для терроризма.В общем, люди, будьте бдительны. ФСБ практически каждый день отлавливает полоумных окраинных камикадзе. Один собирался в Подмосковье шмалять из ПЗРК по гражданским самолетам, другой — взорвать транспортно-логистический терминал в Брянске. Но это лишь исполнители. Истинные заказчики и спонсоры мирового терроризма сидят в Лондоне и Вашингтоне. Сегодня это уже невозможно больше скрывать.* Террористическая организация, запрещенная в России.Читайте также: Задачи совместной войсковой группировки России и Беларуси

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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