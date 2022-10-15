https://uz.sputniknews.ru/20221015/bessistemnaya-osnova-pvo-ssha-i-nato--zrk-sredney-parshivosti-29147845.html

Бессистемная основа ПВО США и НАТО – ЗРК средней паршивости

Бессистемная основа ПВО США и НАТО – ЗРК средней паршивости

Протокол о намерении создать общеевропейскую систему ПВО, подписанный четырнадцатью странами НАТО и Финляндией на фоне российской СВО, отражает панические настроения и технологическую деградацию Запада.

2022-10-15T12:40+0500

2022-10-15T12:40+0500

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Проект обречен на неудачу, поскольку "строители" не располагают "кирпичами" – по-настоящему современными и эффективными зенитными ракетными системами и комплексами.По инициативе Берлина, пятнадцать европейских государств (Бельгия, Британия, Болгария, Венгрия, Германии, Норвегия, Нидерланды, Румыния, Словакия, Словения Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Финляндия) 13 октября подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении создать общеевропейскую систему противовоздушной обороны. Это означает, что до вчерашнего дня Старый Свет единой системы ПВО не имел, а существующие национальные или североатлантические "фрагменты" оказались неэффективными.Отсутствие под протоколом подписей европейских лидеров в области ВПК – Франции (всемирно известные компании Thales, Safran, DCNS), Италии (Finmeccanica), Испании, Турции – прямое подтверждение бесперспективности проекта. Компетентные лидеры ЕС хорошо понимают, что посредством шаманского камлания и ритуальных танцев (в Брюсселе) сложную и эффективную систему ПВО-ПРО создать невозможно. Прежде всего, необходимы многолетние научно-технологические наработки, многомиллиардные европейские инвестиции, и снижение давления ВПК США.Ранее эксперты Комиссии ЕС оценили реальный военно-промышленный потенциал Евросоюза в 1/10 от американского. Вашингтон это вполне устраивает. Продажи оружия США союзникам и партнерам в 2022 году возросли до 50 млрд долларов, заметный скачок в сравнении с 35 млрд долларов в прошлом году. Здесь важно подчеркнуть, что "исключительному" американскому ВПК так и не удалось создать надежную систему ПВО-ПРО для защиты материковой территории Соединенных Штатов.В свежем докладе исследовательской службы Конгресса США отмечается, что космические и наземные РЛС Пентагона не способны обнаружить гиперзвуковые ракеты России и Китая – от начала до конца полета. Кроме того, на конференции Ассоциации армии США в Вашингтоне командующий воздушно-космической обороной Северной Америки (NORAD и NORTHCOM) Глен ВанХерк 11 октября честно рассказал, что американская система ПВО-ПРО не способна обнаруживать и отражать удары малозаметных крылатых ракет, имея ввиду российские высокоточные Х-101 большой дальности – до 5500 км. Если от этой "постоянной непосредственной угрозы" для США не могут защититься высокотехнологичные американские компании общим "весом" более 158 млрд долларов (Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics, United Technologies Corporation, L-3 Communications, Huntington Ingalls, Honeywell, Textron), то европейским союзникам (конкурентам) со своим Sky Shield и заморачиваться не стоит.Рубежи деградацииЗамгенсека альянса Мирча Джоанэ 13 октября в Брюсселе обратился к министрам обороны НАТО: "Новые средства, имеющие полную оперативную совместимость и органично интегрированные в противовоздушную и противоракетную оборону НАТО, существенно повысят нашу способность защищать альянс от всех воздушных и ракетных угроз". Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт пояснила необходимость "протоколирования" инициативы "пробелами" в ПВО стран альянса. Заметим, у НАТО уже есть объединенная система ПВО Integrated Air and Missile Defence (IAMD), реальное наполнение которой далеко от идеала. Что здесь можно поправить?Отстающий от мировых лидеров в области гиперзвукового ракетостроения и систем ПВО (России и Китая) военно-промышленный комплекс США еще сопротивляется, пытается догнать. Однако, принятый на вооружение 40 лет назад ЗРК Patriot дальностью до 80 км нуждается не в очередной модернизации ракет, а в принципиальной замене на технологически более совершенный комплекс. В реальной боевой обстановке эффективность Patriot оказалась вдвое ниже полигонных результатов – вероятность поражения цели 0,4, то есть 40 процентов. Очереди импортеров за этим комплексом ПВО – всего лишь особенность американского маркетинга. Из таких "кирпичиков" эффективную систему ПВО построить невозможно.Натовское "закрытое небо" Украине не поможетПроблема создания единой европейской ПВО – не столько в нехватке ЗРК, сколько в их характеристиках. ВПК Евросоюза в этом секторе технологически безнадежен. Доказательство тому – "лучшие" европейские (натовские) зенитные ракетные комплексы средней дальности IRIS-T и NASAMS (производства Германии и Норвегии соответственно), которые на Украинском ТВД не блистали в борьбе с современными крылатыми ракетами России.Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ранее заявила: "Самая современная система ПВО IRIS-T была отправлена из Германии в Украину и уже прибыла туда. Это очень важное подспорье в защите от нападений с воздуха". Однако не объяснила, почему такой замечательный ЗРК дальностью до 40 км продают в Египет, ОАЭ, Саудовскую Аравию, и не спешат принимать на вооружение Бундесвера. По информации разработчиков, IRIS-T будет доведен до полной боеготовности к 2023 году. Очевидно, Германия намерена испытать комплекс в суровых боевых условиях, а Кристина Ламбрехт участвует в пиар-акции фирмы-производителя Diehl Defence. С точки зрения специалистов ЗРК IRIS-T – сложная, прихотливая и дорогая техника, интересная лишь опытом адаптации ракет "воздух – воздух" для запуска с поверхности земли. IRIS-T не способен перехватывать большинство современных российских ракет воздушного, наземного и морского базирования.Ранее киевский режим получил ЗРК NASAMS дальностью до 25 км норвежского производства (Norwegian Kongsberg companies). Вашингтон планирует до конца 2022 года направить ВСУ еще два таких комплекса, а затем – еще шесть. Американцы подчеркнули, что подобные ЗРК NASAMS (разумеется, более современные модификации) охраняют небо над Белым домом. Ракетные удары России 10 октября по объектам ВСУ и СБУ в Киеве показали, что надежными средствами ПВО комплексы NASAMS не являются. Белый дом в опасности, и это не секрет для Пентагона.Если у европейских стран по отдельности нет высокотехнологичных и эффективных систем ПВО, которые могут перехватывать баллистические и крылатые ракеты, то собравшись вместе (как дети в песочнице) они не смогут создать ничего качественно нового и совершенного. И американцы не помогут, ведь им надо еще "пристроить" на Украине зенитный ракетный комплекс MIM-23 HAWK (дальностью до 40 км), который принят на вооружение в 1960 году. Кому война, а кому – прибыльная торговля военным антиквариатом.Для сравнения^ за минувшие три дня средства ПВО России сбили несколько самолетов ВСУ на удалении в сотни километров, за линией фронта, над территорией Украины.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Задачи совместной войсковой группировки России и Беларуси

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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