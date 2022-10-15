https://uz.sputniknews.ru/20221015/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-10-meropriyatiy-v-tashkente--29147240.html

Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте

Выставка образования, выступления московского цирка и фестиваль меда. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

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общество

выходные

концерт

выставка

ташкент

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Суббота, 15 октябряВ Органном зале Государственной консерватории пройдет концерт казахстанской органистки Салтанат Абильхановой.Время: 18.00Место: Государственная консерваторияСтоимость билетов: от 100 до 150 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−910−4539В выставке примут участие ведущие университеты России, Казахстана, Турции и других стран. На мероприятии можно получить информацию о поступлении в вузы на бюджетной и контрактной основе.Время: с 10.00 до 17.00Место: International Hotel TashkentВход свободный по предварительной регистрацииТелефоны для справок: (+998) 78−140−5565, (+998) 90−139−6444, (+998) 90−972−5545, (+998) 90−972−5525Московский цирк представит зрителям шоу с участием воздушных гимнастов, акробатов, мото-шоу и колесо смелости.Время: в 15.00 и 18.00Место: цирк (Узбекгосцирк)Стоимость билетов: от 40 до 100 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−244−3509, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Маленьких участников ждет звездная экскурсия, космическое путешествие и развлекательные игры.Время: в 11.00, 13.00, 15.00Место: ПланетарийСтоимость билетов: 50 тыс. сумов (необходима предварительная запись)Телефоны для справок: (+998) 71−244−7720, (+998) 71−244−0134, (+998) 93−379−3162, (+998) 90−820−9727, (+998) 99−306−3667Anhor Park приглашает на Asal Fest. На выставке представят разные сорта мёда, которые можно будет приобрести.Время: с 10.00 до 19.00Место: Anhor parkВход свободныйВоскресенье, 16 октябряИсполнительница выступит с концертной программой "Кел иккимиз" на сцене Дворца "Дружба народов".Время: в 19.00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: от 35 до 350 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Артисты театра представят танцевальную постановку, сохранившую традиции и культуру народного танца лазги.Время: в 19.00Место: Большой театр имени Алишера НавоиСтоимость билетов: от 100 до 500 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Посетителей ждет зрелищное мероприятие с участием лошадей, а также возможность узнать больше о конном спорте.Время: в 10.00Место: конноспортивный клуб Argamak SherВход свободныйТелефоны для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198В выставке, организованной союзом кинологических клубов Узбекистана, примут участие собаки разных пород.Время: в 10.00Место: парк культуры и отдыха им. ФуркатаВход свободныйТелефоны для справок: (+998) 99−519−8363, (+998) 99−935−2205, (+998) 90−324−3626.Скрипачка представит произведения для симфонического оркестра Л. Бетховена "Симфония №7" и А. Козловского "Тановар" на сцене большого зала Государственной консерватории Узбекистана.Время: в 19.00Место: Государственная консерваторияСтоимость билетов: от 50 до 200 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−239−4653, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Читайте также: Проект "Русские сезоны" пройдет в Узбекистане в 2023 году

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