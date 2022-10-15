https://uz.sputniknews.ru/20221015/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-10-meropriyatiy-v-tashkente--29147240.html
Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
Выставка образования, выступления московского цирка и фестиваль меда. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
2022-10-15T10:39+0500
2022-10-15T10:39+0500
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общество
выходные
концерт
выставка
ташкент
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Суббота, 15 октябряВ Органном зале Государственной консерватории пройдет концерт казахстанской органистки Салтанат Абильхановой.Время: 18.00Место: Государственная консерваторияСтоимость билетов: от 100 до 150 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−910−4539В выставке примут участие ведущие университеты России, Казахстана, Турции и других стран. На мероприятии можно получить информацию о поступлении в вузы на бюджетной и контрактной основе.Время: с 10.00 до 17.00Место: International Hotel TashkentВход свободный по предварительной регистрацииТелефоны для справок: (+998) 78−140−5565, (+998) 90−139−6444, (+998) 90−972−5545, (+998) 90−972−5525Московский цирк представит зрителям шоу с участием воздушных гимнастов, акробатов, мото-шоу и колесо смелости.Время: в 15.00 и 18.00Место: цирк (Узбекгосцирк)Стоимость билетов: от 40 до 100 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−244−3509, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Маленьких участников ждет звездная экскурсия, космическое путешествие и развлекательные игры.Время: в 11.00, 13.00, 15.00Место: ПланетарийСтоимость билетов: 50 тыс. сумов (необходима предварительная запись)Телефоны для справок: (+998) 71−244−7720, (+998) 71−244−0134, (+998) 93−379−3162, (+998) 90−820−9727, (+998) 99−306−3667Anhor Park приглашает на Asal Fest. На выставке представят разные сорта мёда, которые можно будет приобрести.Время: с 10.00 до 19.00Место: Anhor parkВход свободныйВоскресенье, 16 октябряИсполнительница выступит с концертной программой "Кел иккимиз" на сцене Дворца "Дружба народов".Время: в 19.00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: от 35 до 350 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Артисты театра представят танцевальную постановку, сохранившую традиции и культуру народного танца лазги.Время: в 19.00Место: Большой театр имени Алишера НавоиСтоимость билетов: от 100 до 500 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Посетителей ждет зрелищное мероприятие с участием лошадей, а также возможность узнать больше о конном спорте.Время: в 10.00Место: конноспортивный клуб Argamak SherВход свободныйТелефоны для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198В выставке, организованной союзом кинологических клубов Узбекистана, примут участие собаки разных пород.Время: в 10.00Место: парк культуры и отдыха им. ФуркатаВход свободныйТелефоны для справок: (+998) 99−519−8363, (+998) 99−935−2205, (+998) 90−324−3626.Скрипачка представит произведения для симфонического оркестра Л. Бетховена "Симфония №7" и А. Козловского "Тановар" на сцене большого зала Государственной консерватории Узбекистана.Время: в 19.00Место: Государственная консерваторияСтоимость билетов: от 50 до 200 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−239−4653, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Читайте также: Проект "Русские сезоны" пройдет в Узбекистане в 2023 году
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ташкент выходные концерт выставка образование и профессия цирк выставка собак орган скрипка классические произведения бетховен салтанат абильханова консерватория international hotel tashkent планетарий фестиваль меда anhor park нилюфар усманова дворец "дружба народов" балет лазги габт чемпионат по конкуру и выездке кубок мирходжаева конноспортивный клуб argamak sher
ташкент выходные концерт выставка образование и профессия цирк выставка собак орган скрипка классические произведения бетховен салтанат абильханова консерватория international hotel tashkent планетарий фестиваль меда anhor park нилюфар усманова дворец "дружба народов" балет лазги габт чемпионат по конкуру и выездке кубок мирходжаева конноспортивный клуб argamak sher
Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
10:39 15.10.2022 (обновлено: 10:46 15.10.2022)
Выставка образования, выступления Московского цирка и фестиваль мёда: куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 15 октября
В Органном зале Государственной консерватории пройдет концерт казахстанской органистки Салтанат Абильхановой.
Место: Государственная консерватория
Стоимость билетов: от 100 до 150 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−910−4539
Выставка "Образование и профессия-2022"
В выставке примут участие ведущие университеты России, Казахстана, Турции и других стран. На мероприятии можно получить информацию о поступлении в вузы на бюджетной и контрактной основе.
Место: International Hotel Tashkent
Вход свободный
по предварительной регистрации
Телефоны для справок: (+998) 78−140−5565, (+998) 90−139−6444, (+998) 90−972−5545, (+998) 90−972−5525
Выступления Московского цирка
Московский цирк представит зрителям шоу с участием воздушных гимнастов, акробатов, мото-шоу и колесо смелости.
Место: цирк (Узбекгосцирк)
Стоимость билетов: от 40 до 100 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−244−3509, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Праздник "Тайна планеты Земля" в Планетарии
Маленьких участников ждет звездная экскурсия, космическое путешествие и развлекательные игры.
Время: в 11.00, 13.00, 15.00
Стоимость билетов: 50 тыс. сумов (необходима предварительная запись)
Телефоны для справок: (+998) 71−244−7720, (+998) 71−244−0134, (+998) 93−379−3162, (+998) 90−820−9727, (+998) 99−306−3667
Фестиваль мёда в Anhor Park
Anhor Park приглашает на Asal Fest. На выставке представят разные сорта мёда, которые можно будет приобрести.
Воскресенье, 16 октября
Концерт Нилюфар Усмановой
Исполнительница выступит с концертной программой "Кел иккимиз" на сцене Дворца "Дружба народов".
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: от 35 до 350 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Артисты театра представят танцевальную постановку, сохранившую традиции и культуру народного танца лазги.
Место: Большой театр имени Алишера Навои
Стоимость билетов: от 100 до 500 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Открытый чемпионат Узбекистана по конкуру и выездке "Кубок Мирходжаева"
Посетителей ждет зрелищное мероприятие с участием лошадей, а также возможность узнать больше о конном спорте.
Место: конноспортивный клуб Argamak Sher
Телефоны для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198
Международная выставка собак Oltin it-2022
В выставке, организованной союзом кинологических клубов Узбекистана, примут участие собаки разных пород.
Место: парк культуры и отдыха им. Фурката
Телефоны для справок: (+998) 99−519−8363, (+998) 99−935−2205, (+998) 90−324−3626.
Концерт южнокорейской скрипачки Зия Хёнсу-Шин
Скрипачка представит произведения для симфонического оркестра Л. Бетховена "Симфония №7" и А. Козловского "Тановар" на сцене большого зала Государственной консерватории Узбекистана.
Место: Государственная консерватория
Стоимость билетов: от 50 до 200 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−239−4653, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072