https://uz.sputniknews.ru/20221015/shavkat-mirziyoev-v-astane-provel-vstrechu-s-emomali-raxmonom-29146832.html
Шавкат Мирзиёев в Астане провел встречу с Эмомали Рахмоном
Шавкат Мирзиёев в Астане провел встречу с Эмомали Рахмоном
Президенты двух стран обсудили реализацию двусторонних договоренностей на высшем уровне.
2022-10-15T09:01+0500
2022-10-15T09:01+0500
2022-10-15T10:45+0500
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ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на полях саммита СНГ провел двустороннюю встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.Главы государств обсудили актуальные вопросы многопланового сотрудничества и углубление регионального партнерства в Центральной Азии, сообщает пресс-служба узбекистанского президента.Стороны также обсудили практическую реализацию договоренностей на высшем уровне, прежде всего по наращиванию товарооборота, осуществлению приоритетных инвестиционных проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта, инфраструктуры, сельского хозяйства.Говорили президенты и о взаимодействии в рамках региональных структур, таких как ШОС и СНГ.Напомним, 14 октября в Астане прошло заседание Совета глав государств СНГ, а также первый саммит "Центральная Азия – Россия".Читайте также: Необходимо объединять усилия: главное из речи Мирзиёева на саммите СНГ
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узбекистан президент шавкат мирзиёев таджикистан эмомали рахмон двустороннее партнерство договоренности на высшем уровне взаимодействие в рамках региональных структур
узбекистан президент шавкат мирзиёев таджикистан эмомали рахмон двустороннее партнерство договоренности на высшем уровне взаимодействие в рамках региональных структур
Шавкат Мирзиёев в Астане провел встречу с Эмомали Рахмоном
09:01 15.10.2022 (обновлено: 10:45 15.10.2022)
Президенты двух стран обсудили реализацию двусторонних договоренностей на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на полях саммита СНГ провел двустороннюю встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Главы государств обсудили актуальные вопросы многопланового сотрудничества и углубление регионального партнерства в Центральной Азии, сообщает
пресс-служба узбекистанского президента.
Стороны также обсудили практическую реализацию договоренностей на высшем уровне, прежде всего по наращиванию товарооборота, осуществлению приоритетных инвестиционных проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта, инфраструктуры, сельского хозяйства.
Говорили президенты и о взаимодействии в рамках региональных структур, таких как ШОС и СНГ.
Напомним, 14 октября в Астане прошло заседание Совета глав государств СНГ, а также первый саммит "Центральная Азия – Россия".