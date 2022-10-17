https://uz.sputniknews.ru/20221017/deyateley-kultury-budut-nagrajdat-natspremiey-zvezdy-novogo-uzbekistana-29208739.html
Деятелей культуры будут награждать нацпремией "Звезды нового Узбекистана"
Деятелей культуры будут награждать нацпремией "Звезды нового Узбекистана"
Премию в области культуры и искусства будут вручать ежегодно по двадцати номинациям.
2022-10-17T19:55+0500
2022-10-17T19:55+0500
2022-10-17T19:55+0500
культура
премия
награда
награда
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ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Правительство Узбекистана определило порядок вручения Национальной премии в области культуры и искусства “Янги Узбекистан юлдузлари” ("Звезды нового Узбекистана").Национальную премию в области культуры и искусства будут вручать ежегодно по 20 номинациям.Награду смогут получить представители театрального, циркового, музыкального, эстрадного, традиционного, академического, фольклорного, хореографического, изобразительного и прикладного искусства, художественного творчества и других направлений.В период с 10 по 15 ноября комиссия будет рассматривать заявки и отбирать по 3 кандидата в каждой номинации.Кандидатов на получение национальной премии будут оценивать по следующим критериям:Затем список отобранных кандидатов разместят для всеобщего голосования в социальной сети. Награждать победителей конкурса будут на основании приказа министра культуры 25 января. Размер премии - 100 базовых расчетных величин (30 млн.сумов).Министерству культуры совместно с Академией художеств Узбекистана и Союзом писателей должны в срок до 1 ноября разработать и утвердить макет статуэтки и сертификатов Национальной премии.Читайте также: В Узбекистане запустят портал по поставкам сельхозпродукции населению
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культура премия звезды нового узбекистана янги узбекистон юлдузлари номинации награда
культура премия звезды нового узбекистана янги узбекистон юлдузлари номинации награда
Деятелей культуры будут награждать нацпремией "Звезды нового Узбекистана"
Премию в области культуры и искусства будут вручать ежегодно по двадцати номинациям.
ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik.
Правительство Узбекистана определило порядок
вручения Национальной премии в области культуры и искусства “Янги Узбекистан юлдузлари” ("Звезды нового Узбекистана").
Национальную премию в области культуры и искусства будут вручать ежегодно по 20 номинациям.
Награду смогут получить представители театрального, циркового, музыкального, эстрадного, традиционного, академического, фольклорного, хореографического, изобразительного и прикладного искусства, художественного творчества и других направлений.
В период с 10 по 15 ноября комиссия будет рассматривать заявки и отбирать по 3 кандидата в каждой номинации.
Кандидатов на получение национальной премии будут оценивать по следующим критериям:
высокие места на международных конкурсах и фестивалях;
представление узбекского искусства и культуры на мировых сценах;
подготовка достойных творческих кадров;
отражение в творчестве своеобразия узбекской культуры;
популярность творчества в течение года;
подход к творческим работам с высоким художественным вкусом.
Затем список отобранных кандидатов разместят для всеобщего голосования в социальной сети. Награждать победителей конкурса будут на основании приказа министра культуры 25 января. Размер премии - 100 базовых расчетных величин (30 млн.сумов).
Министерству культуры совместно с Академией художеств Узбекистана и Союзом писателей должны в срок до 1 ноября разработать и утвердить макет статуэтки и сертификатов Национальной премии.