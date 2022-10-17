https://uz.sputniknews.ru/20221017/spros-na-uzbekistanskuyu-texniku-v-rossii-rastet-29207776.html

Спрос на узбекистанскую технику в России растет

Спрос на узбекистанскую технику в России растет

С начала года продажи техники производства Узбекистана и других стран СНГ выросли на российских маркетплейсах в несколько раз.

2022-10-17T19:23+0500

2022-10-17T19:23+0500

2022-10-17T19:23+0500

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ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Спрос на технику производства России и стран СНГ, в частности, Узбекистана и Беларуси, с начала года вырос в несколько раз, сообщает РИА Новости.О росте продаж рассказали представители ведущих ритейлеров.Такой рост спроса он объясняет несколькими факторами. В первую очередь, уход западных брендов с российского рынка освободил нишу, да и цены на технику местного производства ниже, поэтому покупатели обратили на нее свое внимание.В компании "М.Видео-Эльдорадо" также отмечают рост в 1,5-2 раз спроса на технику ведущих отечественных компаний и марок из Узбекистана и Беларуси.Читайте также: Какую технику производят в Узбекистане — инфографика

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