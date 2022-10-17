https://uz.sputniknews.ru/20221017/spros-na-uzbekistanskuyu-texniku-v-rossii-rastet-29207776.html
Спрос на узбекистанскую технику в России растет
Спрос на узбекистанскую технику в России растет
С начала года продажи техники производства Узбекистана и других стран СНГ выросли на российских маркетплейсах в несколько раз.
2022-10-17T19:23+0500
2022-10-17T19:23+0500
2022-10-17T19:23+0500
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ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Спрос на технику производства России и стран СНГ, в частности, Узбекистана и Беларуси, с начала года вырос в несколько раз, сообщает РИА Новости.О росте продаж рассказали представители ведущих ритейлеров.Такой рост спроса он объясняет несколькими факторами. В первую очередь, уход западных брендов с российского рынка освободил нишу, да и цены на технику местного производства ниже, поэтому покупатели обратили на нее свое внимание.В компании "М.Видео-Эльдорадо" также отмечают рост в 1,5-2 раз спроса на технику ведущих отечественных компаний и марок из Узбекистана и Беларуси.Читайте также: Какую технику производят в Узбекистане — инфографика
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бытовая техника бренды россия снг беларусь узбекистан эльдорадо м.видео ситилинк
бытовая техника бренды россия снг беларусь узбекистан эльдорадо м.видео ситилинк
Спрос на узбекистанскую технику в России растет
С начала года продажи техники производства Узбекистана и других стран СНГ выросли на российских маркетплейсах в несколько раз.
ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik.
Спрос на технику производства России и стран СНГ, в частности, Узбекистана и Беларуси, с начала года вырос в несколько раз, сообщает РИА Новости
.
О росте продаж рассказали представители ведущих ритейлеров.
"В "Ситилинке" продажи крупной бытовой техники собственных торговых марок, российских брендов, а также брендов из СНГ выросли в 1,5 раза по продажам в штуках за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи собственной торговой марки SunWind выросли в указанный период почти в 2,5 раза", - цитирует агентство руководителя группы закупок крупной бытовой техники "Ситилинка" Олега Щептева.
Такой рост спроса он объясняет несколькими факторами. В первую очередь, уход западных брендов с российского рынка освободил нишу, да и цены на технику местного производства ниже, поэтому покупатели обратили на нее свое внимание.
В компании "М.Видео-Эльдорадо" также отмечают рост в 1,5-2 раз спроса на технику ведущих отечественных компаний и марок из Узбекистана и Беларуси.
"Торговые марки максимально усилили свои позиции в холодильниках и морозильных камерах, стиральных машинах, плитах и кухонных вытяжках. Продажи ключевых производителей в этих категориях превысили 1,8 миллиона штук. Самыми популярными брендами у россиян стали "Атлант", Darina, Gefest, Flama и Elikor", - отметил представитель компании.