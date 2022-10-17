В Швеции разработали технологию, передающую запахи
22:00 17.10.2022 (обновлено: 22:38 17.10.2022)
© © Фото : пресс-центр "Российского цифрового сотрудничества"Киргизский школьник совершает виртуальный выход на поверхность спутника Земли в ходе презентации VR-проекта "Лунная станция"
© © Фото : пресс-центр "Российского цифрового сотрудничества"
С помощью такого шлема виртуальной реальности игры можно будет дополнять запахами.
Шведские исследователи разработали устройство, передающее запахи: инструмент, названный "ольфактометр", синхронизируется с очками виртуальной реальности (VR), сообщает портал "Новая наука".
Устройство рассеивает запахи, соответствующие контексту игры. Ученые протестировали новинку в игре по дегустации вин – игроку нужно было определить, какое вино стоит перед ним.
"Мы надеемся, что новые технические возможности приведут к тому, что запахи будут играть более важную роль в разработке игр", — говорит в своем заявлении Йонас Олофссон, профессор психологии и руководитель исследовательского проекта в Стокгольмском университете.
Ольфактометр состоит из четырех резервуаров с запахами. Клапаны, напечатанные на 3D-принтере, открываются и закрываются в нужные моменты, выпуская смесь и создавая необходимую комбинацию запахов, а встроенный вентилятор доставляет аромат до пользователя. Аппарат даже может производить впечатление тонких изменений в интенсивности аромата в связи с сюжетом игры.
Аппарат может выпускать аромат в зависимости от игровых действий, или если пользователь нажимает специальную кнопку.
"Возможность переключения с пассивного на более активное обоняние в игровом мире открывает путь для разработки совершенно новых игровых механизмов, основанных на запахах и движениях, а также на суждениях игроков", — рассказал Симон Ниденталь, исследователь в области взаимодействия и игр в Университете Мальмё.
Использовать новинку можно не только в играх, но и для тренировки обоняния после перенесенного COVID-19 или при подготовке парфюмеров и сомелье.
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