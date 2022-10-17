https://uz.sputniknews.ru/20221017/v-shvetsii-razrabotali-texnologiyu-peredayuschuyu-zapaxi-29211062.html

В Швеции разработали технологию, передающую запахи

В Швеции разработали технологию, передающую запахи

С помощью такого шлема виртуальной реальности игры можно будет дополнять запахами. 17.10.2022, Sputnik Узбекистан

2022-10-17T22:00+0500

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запах

игры

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Шведские исследователи разработали устройство, передающее запахи: инструмент, названный "ольфактометр", синхронизируется с очками виртуальной реальности (VR), сообщает портал "Новая наука".Устройство рассеивает запахи, соответствующие контексту игры. Ученые протестировали новинку в игре по дегустации вин – игроку нужно было определить, какое вино стоит перед ним.Ольфактометр состоит из четырех резервуаров с запахами. Клапаны, напечатанные на 3D-принтере, открываются и закрываются в нужные моменты, выпуская смесь и создавая необходимую комбинацию запахов, а встроенный вентилятор доставляет аромат до пользователя. Аппарат даже может производить впечатление тонких изменений в интенсивности аромата в связи с сюжетом игры.Аппарат может выпускать аромат в зависимости от игровых действий, или если пользователь нажимает специальную кнопку.Использовать новинку можно не только в играх, но и для тренировки обоняния после перенесенного COVID-19 или при подготовке парфюмеров и сомелье.Читайте также: Психологи рассказали секрет вечной любви и счастливых отношений

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запах, игры