https://uz.sputniknews.ru/20221017/psixologi-rasskazali-sekret-vechnoy-lyubvi-i-schastlivyx-otnosheniy-29186223.html

Психологи рассказали секрет вечной любви и счастливых отношений

Психологи рассказали секрет вечной любви и счастливых отношений

Семейная пара проводила исследование в течение 20 лет.

2022-10-17T07:00+0500

2022-10-17T07:00+0500

2022-10-17T07:00+0500

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Секрет любви и счастливых отношений в ежедневных практиках, считают американские психологи Джон и Джули Готтман.В ходе исследования Готманы изучили более 40 тыс. пар, а также написали более 40 книг о любви и отношениях.Во-первых, считают специалисты, важно устанавливать связь с партнером с помощью простых вещей. Например, пожелания доброго утра, просьбой о помощи или поддержания зрительного контакта.Во-вторых, необходимо обсуждать со своей парой значимые вещи. Нужно задавать друг другу вопросы вроде: "Как ты изменился за последний год", "Что бы ты хотел передать своим детям", "Какими навыками ты бы хотел овладеть и почему".В-третьих, к партнёру нужно относится с добротой и благодарностью. Вашей половинке будет приятно услышать "спасибо" за приготовленный завтрак или мытье посуды.В-четвертых, прикосновения играют очень важную роль в отношениях. Пара должна сохранять не только эмоциональную связь, но и физическую.В-пятых, нужно находить время для свиданий. Для счастливых отношений парам необходимо проводить время вместе.Читайте также:Какие привычки свидетельствуют о проблемах с психикой – врачКак выйти из отпуска на работу без стресса – советы психолога

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