https://uz.sputniknews.ru/20221017/psixologi-rasskazali-sekret-vechnoy-lyubvi-i-schastlivyx-otnosheniy-29186223.html
Психологи рассказали секрет вечной любви и счастливых отношений
Психологи рассказали секрет вечной любви и счастливых отношений
Семейная пара проводила исследование в течение 20 лет.
2022-10-17T07:00+0500
2022-10-17T07:00+0500
2022-10-17T07:00+0500
это интересно
психолог
любовь
счастье
советы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0f/18350027_0:142:3083:1876_1920x0_80_0_0_11d118c869cce7a4029cb93d81a7a92d.jpg
Секрет любви и счастливых отношений в ежедневных практиках, считают американские психологи Джон и Джули Готтман.В ходе исследования Готманы изучили более 40 тыс. пар, а также написали более 40 книг о любви и отношениях.Во-первых, считают специалисты, важно устанавливать связь с партнером с помощью простых вещей. Например, пожелания доброго утра, просьбой о помощи или поддержания зрительного контакта.Во-вторых, необходимо обсуждать со своей парой значимые вещи. Нужно задавать друг другу вопросы вроде: "Как ты изменился за последний год", "Что бы ты хотел передать своим детям", "Какими навыками ты бы хотел овладеть и почему".В-третьих, к партнёру нужно относится с добротой и благодарностью. Вашей половинке будет приятно услышать "спасибо" за приготовленный завтрак или мытье посуды.В-четвертых, прикосновения играют очень важную роль в отношениях. Пара должна сохранять не только эмоциональную связь, но и физическую.В-пятых, нужно находить время для свиданий. Для счастливых отношений парам необходимо проводить время вместе.Читайте также:Какие привычки свидетельствуют о проблемах с психикой – врачКак выйти из отпуска на работу без стресса – советы психолога
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0f/18350027_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_a50b24406e096a28c01a824db9fecd58.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
психологи рассказали секрет любви и счастливых отношений как сохранить любовь практики для пар психология семейная счастливые отношения новости новость
психологи рассказали секрет любви и счастливых отношений как сохранить любовь практики для пар психология семейная счастливые отношения новости новость
Психологи рассказали секрет вечной любви и счастливых отношений
Семейная пара Готманов проводила исследование в течение двадцати лет, чтобы рассчитать формулу любви.
Секрет любви и счастливых отношений в ежедневных практиках, считают американские психологи Джон и Джули Готтман.
В ходе исследования Готманы изучили более 40 тыс. пар, а также написали более 40 книг о любви и отношениях.
Во-первых, считают специалисты, важно устанавливать связь с партнером с помощью простых вещей. Например, пожелания доброго утра, просьбой о помощи или поддержания зрительного контакта.
Во-вторых, необходимо обсуждать со своей парой значимые вещи. Нужно задавать друг другу вопросы вроде: "Как ты изменился за последний год", "Что бы ты хотел передать своим детям", "Какими навыками ты бы хотел овладеть и почему".
В-третьих, к партнёру нужно относится с добротой и благодарностью. Вашей половинке будет приятно услышать "спасибо" за приготовленный завтрак или мытье посуды.
В-четвертых, прикосновения играют очень важную роль в отношениях. Пара должна сохранять не только эмоциональную связь, но и физическую.
В-пятых, нужно находить время для свиданий. Для счастливых отношений парам необходимо проводить время вместе.