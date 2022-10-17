https://uz.sputniknews.ru/20221017/za-rasxodovaniem-sredstv-na-blagoustroystvo-maxalley-budut-sledit-prokurory-29210320.html
За расходованием средств на благоустройство махаллей будут следить прокуроры
За расходованием средств на благоустройство махаллей будут следить прокуроры
Президент провел совещание, посвященное мерам контроля за использованием средств, выделенных на решение проблем населения в махаллях.
2022-10-17T20:57+0500
2022-10-17T20:57+0500
2022-10-17T22:40+0500
общество
шавкат мирзиёев
совещание
махалля
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ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам контроля за расходованием средств, выделяемых на благоустройство махаллей, сообщает пресс-служба главы государства.Генеральный прокурор республики в ходе заседания рассказал о внедрении новой системы контроля за выполнением госпрограмм и мерах для предотвращения хищений и правонарушений.Глава государства поручил привлекать жителей к контролю за ходом строительства, включать председателей махаллей в состав комиссий по приемке объектов социальной инфраструктуры.Кроме того, с начала следующего года к техническому надзору за строительством объектов стоимостью более 10 млрд сумов будут привлекать иностранных специалистов. Проектную документацию по гособъектам будут составлять с помощью платформы "Классификатор строительных ресурсов", чтобы добиться единого принципа ценообразования.Агентство по противодействию коррупции обязано обеспечить публичность информации о проектах, подрядчиках и строительстве.Напомним, 11 октября президент провел видеоселекторное совещание по решению проблем, волнующих жителей махаллей. В ходе совещания глава государства поручил направить 2,7 трлн сумов на улучшение инфраструктуры в 5 584 махаллях, увеличить выделение средств на ремонт внутренних дорог в 2,2 раза и выделить на проекты в рамках "Инициативного бюджета" дополнительные 1,3 трлн сумов до конца года.Читайте также: Узбекистан создаст свое "Золотое кольцо" — новый турпроект представили Шавкату Мирзиёеву
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президент шавкат мирзиёев совещание расходование средств социальная инфраструктура благоустройство строительство
президент шавкат мирзиёев совещание расходование средств социальная инфраструктура благоустройство строительство
За расходованием средств на благоустройство махаллей будут следить прокуроры
20:57 17.10.2022 (обновлено: 22:40 17.10.2022)
Президент провел совещание, посвященное мерам контроля за использованием средств, выделенных на решение проблем населения в махаллях.
ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам контроля за расходованием средств, выделяемых на благоустройство махаллей, сообщает
пресс-служба главы государства.
"В следующем году мы перейдем на новую систему формирования и реализации программ "Обод махалла", "Обод кишлок", дорожного строительства и других государственных государственных инвестиционных программ. Эти программы и расходы будут направлены только на проекты, за которые проголосовало само население. А прокуроры должны путем надзора обеспечить целевое использование каждого выделяемого сума", — отметил президент на совещании.
Генеральный прокурор республики в ходе заседания рассказал о внедрении новой системы контроля за выполнением госпрограмм и мерах для предотвращения хищений и правонарушений.
Глава государства поручил привлекать жителей к контролю за ходом строительства, включать председателей махаллей в состав комиссий по приемке объектов социальной инфраструктуры.
Кроме того, с начала следующего года к техническому надзору за строительством объектов стоимостью более 10 млрд сумов будут привлекать иностранных специалистов. Проектную документацию по гособъектам будут составлять с помощью платформы "Классификатор строительных ресурсов", чтобы добиться единого принципа ценообразования.
Агентство по противодействию коррупции обязано обеспечить публичность информации о проектах, подрядчиках и строительстве.
Напомним, 11 октября президент провел видеоселекторное совещание по решению проблем, волнующих жителей махаллей. В ходе совещания глава государства поручил направить 2,7 трлн сумов на улучшение инфраструктуры в 5 584 махаллях, увеличить выделение средств на ремонт внутренних дорог в 2,2 раза и выделить на проекты в рамках "Инициативного бюджета" дополнительные 1,3 трлн сумов до конца года.