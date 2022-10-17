https://uz.sputniknews.ru/20221017/za-rasxodovaniem-sredstv-na-blagoustroystvo-maxalley-budut-sledit-prokurory-29210320.html

За расходованием средств на благоустройство махаллей будут следить прокуроры

За расходованием средств на благоустройство махаллей будут следить прокуроры

Президент провел совещание, посвященное мерам контроля за использованием средств, выделенных на решение проблем населения в махаллях.

2022-10-17T20:57+0500

2022-10-17T20:57+0500

2022-10-17T22:40+0500

общество

шавкат мирзиёев

совещание

махалля

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ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам контроля за расходованием средств, выделяемых на благоустройство махаллей, сообщает пресс-служба главы государства.Генеральный прокурор республики в ходе заседания рассказал о внедрении новой системы контроля за выполнением госпрограмм и мерах для предотвращения хищений и правонарушений.Глава государства поручил привлекать жителей к контролю за ходом строительства, включать председателей махаллей в состав комиссий по приемке объектов социальной инфраструктуры.Кроме того, с начала следующего года к техническому надзору за строительством объектов стоимостью более 10 млрд сумов будут привлекать иностранных специалистов. Проектную документацию по гособъектам будут составлять с помощью платформы "Классификатор строительных ресурсов", чтобы добиться единого принципа ценообразования.Агентство по противодействию коррупции обязано обеспечить публичность информации о проектах, подрядчиках и строительстве.Напомним, 11 октября президент провел видеоселекторное совещание по решению проблем, волнующих жителей махаллей. В ходе совещания глава государства поручил направить 2,7 трлн сумов на улучшение инфраструктуры в 5 584 махаллях, увеличить выделение средств на ремонт внутренних дорог в 2,2 раза и выделить на проекты в рамках "Инициативного бюджета" дополнительные 1,3 трлн сумов до конца года.Читайте также: Узбекистан создаст свое "Золотое кольцо" — новый турпроект представили Шавкату Мирзиёеву

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