https://uz.sputniknews.ru/20221018/evropa-dozrevaet-do-peregovorov-amerike-eto-esche-predstoit-29242586.html

Европа дозревает до переговоров. Америке это еще предстоит

Европа дозревает до переговоров. Америке это еще предстоит

На прошедшей неделе прозвучала серия заявлений западных политиков, которые должны были дать киевским властям обильную пищу для размышлений.

2022-10-18T17:07+0500

2022-10-18T17:07+0500

2022-10-18T17:07+0500

колумнисты

европа

америка

переговоры

запад

политик

киев

власть

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Для начала Эммануэль Макрон рассказал о своем желании, чтобы Москва и Киев сели за стол переговоров как можно скорее, пишет колумнист РИА Новости Давид Нармания."Украина будет просто обязана это сделать", — отметил он.На следующий день он заявил, что Франция не намерена применять ядерное оружие, если Россия пойдет на такой шаг на Украине, подчеркнув, что это очевидно. Затем в его твиттере появилось многозначительное сообщение: "Мы не хотим мировой войны". Однако позже он добавил, что Париж продолжит помогать Владимиру Зеленскому сопротивляться на своей территории. После этого президент Франции заявил об отправке Киеву САУ CAESAR, из которых ВСУ сейчас обстреливают, например, российский Донецк.За Макроном слово взял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Сперва он заявил, что за ядерным ударом по Украине со стороны России последует не ядерный, но мощный военный ответ Запада. И, как в он в последствии сам уточнил, речь идет ни много ни мало о полном уничтожении российской армии.Однако после этого журналист The Wall Street Journal опубликовал твит, в котором неназванный высокопоставленный европейский дипломат дезавуировал заявление своего коллеги.Противоречивые сигналы поступают и из США: конечно, в Белом доме сообщили, что Байден не планирует встречаться с Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии. Но в то же время глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что НАТО не будет втянута в нынешний конфликт. А генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что ни о каком применении пятой статьи устава организации, которая трактует нападение на одного члена как нападение на весь альянс, в случае с Украиной не идет. В общем, передал привет Зеленскому с его заявкой о принятии в блок в ускоренном режиме.Правда, несмотря на все заверения членов альянса об отсутствии ядерной угрозы, НАТО проводит ядерные учения "в 600 милях от границ России". И едва ли найдется хоть один человек, который поверит в то, что они связаны с недавними пусками ракет в КНДР.При этом очевидно, что такими заявлениями Запад не приближает дипломатическое решение конфликта. Переговоры с украинскими властями не решают проблем, которые стали причиной этого конфликта. Если ваш пес сорвался с цепи, тот, на кого он напал, не будет с ним разговаривать — с высокой вероятностью он просто его пристрелит, а говорить будет с хозяином. Так что посадите его на цепь, пока можете. А не то как бы ни пришлось усыплять самим.У Зеленского, конечно, есть шансы оказаться за столом переговоров, но лишь в номинальном качестве. А вот для того чтобы усадить за этот стол Запад, России критически необходимо одно условие: осознание Европой перспективы стремительной утраты своего суверенитета, в случае если конфликт затянется.Кардинальные изменения в энергетической политике ведут к тому, что в Старом Свете меняется баланс сил. Например, Германия, когда-то тянувшая на себе экономику Евросоюза, лишается доступа к российскому топливу, и, как следствие, ее промышленность оказывается на грани уничтожения. В таких условиях Берлин вынужден отойти на второй план, а на первый выдвигаются те, кто имеет доступ к энергоресурсам, — в первую очередь Польша, получающая газ из Норвегии. Канцлер Олаф Шольц если и осознает всю серьезность этого сценария, то уж точно ее не артикулирует.Передача бразды правления в ЕС сопровождается и обесцениванием Евросоюза в целом: в случае достижения желаемых результатов в украинском кризисе (сиречь "победы Киева на поле боя") США сместят основной вектор своей внешней политики в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы противодействовать Китаю. Для этого и создавался альянс AUKUS, в который войдут США, Великобритания и Австралия: дальнейшее существование НАТО в его нынешнем виде не только теряет смысл, но и влетает в копеечку.Победа над Украиной, конечно, решит несколько проблем для России в такой ситуации, но ослабление старых европейских лидеров и появление новых по-прежнему останется угрозой. Именно для этого Кремль стремится к поиску дипломатического решения до момента, когда Париж и Берлин столкнутся с последствиями холодной зимы: никто не может гарантировать, что в случае социальных волнений там к власти придут сторонники суверенитета, не американские марионетки.Поэтому Владимир Путин и акцентирует внимание на возможности работы "Северного потока — 2" и создании в Турции нового газового хаба, чтобы обеспечить Евросоюз топливом. При этом недавнее решение ОПЕК+ в очередной раз демонстрирует, что рынки нефти и газа Россия контролирует куда надежнее, чем США.Более того, на прошлой неделе российский лидер встретился с лидерами ближневосточных государств: президентом ОАЭ Мохаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Прозвучавшие на этих встречах заявления свидетельствуют не только о прочности позиций Кремля на энергетическом рынке и тесных контактах с Ближним Востоком, но и о возможности посредничества именно этих стран в подготовке возможных переговоров с Западом.На нынешнем этапе Вашингтон пока, очевидно, к этому не готов, и для изменения позиции Белого дома необходимы два обстоятельства: поражение демократов на грядущих выборах и поражение Киева на поле боя.Оба эти условия выполнимы.

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европа дозревает до переговоров америке это еще предстоит на прошедшей неделе прозвучала серия заявлений западных политиков которые должны были дать киевским властям обильную пищу для размышлений