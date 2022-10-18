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Готовится что-то масштабное: Ищенко об эвакуации посольств из Киева – видео
Готовится что-то масштабное: Ищенко об эвакуации посольств из Киева – видео
О диверсиях на "Северных потоках", поставках оружия на Украину и выводе дипломатических миссий в программе "Честная аналитика" рассуждает политолог Ростислав Ищенко.
2022-10-18T21:34+0500
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видео
украина
посольство
киев
владимир зеленский
оружие
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В традиционном выпуске программы "Честная аналитика" корреспондент Sputnik обсудила с политологом Ростиславом Ищенко действия ряда посольств в Киеве, которые призвали своих граждан срочно покинуть Украину.Кроме того, эксперт обсудил ход расследования диверсий на "Северных потоках", неприемлемый тон Зеленского в переговорах с Западом, поставки систем ПВО Киеву, российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, а также важность Starlink для ВСУ.
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видео политолог ростислав ищенко эвакуация граждан посольств из киева украина оружие владимир зеленский
видео политолог ростислав ищенко эвакуация граждан посольств из киева украина оружие владимир зеленский

Готовится что-то масштабное: Ищенко об эвакуации посольств из Киева – видео

21:34 18.10.2022
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О диверсиях на "Северных потоках", поставках оружия на Украину и выводе дипломатических миссий в программе "Честная аналитика" рассуждает политолог Ростислав Ищенко.
В традиционном выпуске программы "Честная аналитика" корреспондент Sputnik обсудила с политологом Ростиславом Ищенко действия ряда посольств в Киеве, которые призвали своих граждан срочно покинуть Украину.
"Похоже, что на Украине готовится нечто очень масштабное и очень неприятное, как минимум, для Украины", - считает политолог.
Кроме того, эксперт обсудил ход расследования диверсий на "Северных потоках", неприемлемый тон Зеленского в переговорах с Западом, поставки систем ПВО Киеву, российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, а также важность Starlink для ВСУ.
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