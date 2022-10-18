https://uz.sputniknews.ru/20221018/gotovitsya-chto-to-masshtabnoe-ischenko-ob-evakuatsii-posolstv-iz-kieva--video-29256433.html
Готовится что-то масштабное: Ищенко об эвакуации посольств из Киева – видео
Готовится что-то масштабное: Ищенко об эвакуации посольств из Киева – видео
О диверсиях на "Северных потоках", поставках оружия на Украину и выводе дипломатических миссий в программе "Честная аналитика" рассуждает политолог Ростислав Ищенко.
2022-10-18T21:34+0500
2022-10-18T21:34+0500
2022-10-18T21:34+0500
видео
украина
посольство
киев
владимир зеленский
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/12/29244755_0:0:1276:717_1920x0_80_0_0_859d0dba69f4a6a4e0372a7a1f215f21.png
В традиционном выпуске программы "Честная аналитика" корреспондент Sputnik обсудила с политологом Ростиславом Ищенко действия ряда посольств в Киеве, которые призвали своих граждан срочно покинуть Украину.Кроме того, эксперт обсудил ход расследования диверсий на "Северных потоках", неприемлемый тон Зеленского в переговорах с Западом, поставки систем ПВО Киеву, российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, а также важность Starlink для ВСУ.
украина
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/12/29244755_0:0:956:717_1920x0_80_0_0_6c3230d7dbab67bd5f8ea5bfd0e6055f.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео политолог ростислав ищенко эвакуация граждан посольств из киева украина оружие владимир зеленский
видео политолог ростислав ищенко эвакуация граждан посольств из киева украина оружие владимир зеленский
Готовится что-то масштабное: Ищенко об эвакуации посольств из Киева – видео
О диверсиях на "Северных потоках", поставках оружия на Украину и выводе дипломатических миссий в программе "Честная аналитика" рассуждает политолог Ростислав Ищенко.
В традиционном выпуске программы "Честная аналитика" корреспондент Sputnik обсудила с политологом Ростиславом Ищенко действия ряда посольств в Киеве, которые призвали своих граждан срочно покинуть Украину.
"Похоже, что на Украине готовится нечто очень масштабное и очень неприятное, как минимум, для Украины", - считает политолог.
Кроме того, эксперт обсудил ход расследования диверсий на "Северных потоках", неприемлемый тон Зеленского в переговорах с Западом, поставки систем ПВО Киеву, российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, а также важность Starlink для ВСУ.