https://uz.sputniknews.ru/20221018/gotovitsya-chto-to-masshtabnoe-ischenko-ob-evakuatsii-posolstv-iz-kieva--video-29256433.html

Готовится что-то масштабное: Ищенко об эвакуации посольств из Киева – видео

Готовится что-то масштабное: Ищенко об эвакуации посольств из Киева – видео

О диверсиях на "Северных потоках", поставках оружия на Украину и выводе дипломатических миссий в программе "Честная аналитика" рассуждает политолог Ростислав Ищенко.

2022-10-18T21:34+0500

2022-10-18T21:34+0500

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видео

украина

посольство

киев

владимир зеленский

оружие

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В традиционном выпуске программы "Честная аналитика" корреспондент Sputnik обсудила с политологом Ростиславом Ищенко действия ряда посольств в Киеве, которые призвали своих граждан срочно покинуть Украину.Кроме того, эксперт обсудил ход расследования диверсий на "Северных потоках", неприемлемый тон Зеленского в переговорах с Западом, поставки систем ПВО Киеву, российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, а также важность Starlink для ВСУ.

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