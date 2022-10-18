https://uz.sputniknews.ru/20221018/krupnye-rossiyskie-banki-planiruyut-zapustit-mgnovennye-perevody-v-uzbekistan-29243560.html
Крупные российские банки планируют запустить мгновенные переводы в Узбекистан
Крупные российские банки планируют запустить мгновенные переводы в Узбекистан
Перевод денег по Системе быстрых платежей в страны СНГ планируют запустить "МТС Банк", "Промсвязьбанк", "Тинькофф" и другие организации.
2022-10-18T17:34+0500
2022-10-18T17:34+0500
2022-10-18T17:34+0500
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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Крупные российские банки планируют запустить сервис по мгновенному переводу денег в Узбекистан и другие страны ближнего зарубежья через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает РИА Новости.Система быстрых платежей – это сервис Банка России, позволяющий пользователям мгновенно переводить деньги по номеру телефона в любой банк-участник системы, а также оплачивать покупки с помощью QR-кода с очень низкой или нулевой комиссией.Банк России 14 октября распространил информацию, что планирует упростить взаимодействие российских банков с иностранными партнерами при переводах за границу с помощью СБП.Одним из участников программы является "МТС Банк". Как сообщили представители банка, они планируют запустить международные переводы через СБП в банки целого ряда стран СНГ – в первую очередь, Узбекистана, а также в Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.Зарубежные переводы через СБП также будет осуществлять "Тинькофф-банк". Руководство банка планирует запустить мгновенные переводы из России в другие страны ЕАЭС и СНГ в ближайшее время, а переводы из зарубежных банков в Россию – до конца 2022 года. До Нового года протестируют международные переводы также ВТБ и Росбанк.Участниками программы являются также "Промсвязьбанк", "Альфа-банк", "Русский стандарт" и другие крупные российские кредитные организации.Читайте также: Центробанк Узбекистана прокомментировал слухи об ограничениях на выдачу валюты
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банк система быстрых платежей сбп мтс-банк промсвязьбанк банк россии альфа-банк тинькофф мгновенные денежные переводы в узбекистан беларусь армению кыргызстан без комиссии
банк система быстрых платежей сбп мтс-банк промсвязьбанк банк россии альфа-банк тинькофф мгновенные денежные переводы в узбекистан беларусь армению кыргызстан без комиссии
Крупные российские банки планируют запустить мгновенные переводы в Узбекистан
Перевод денег по Системе быстрых платежей в страны СНГ планируют запустить "МТС Банк", "Промсвязьбанк", "Тинькофф" и другие организации.
ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik
. Крупные российские банки планируют запустить сервис по мгновенному переводу денег в Узбекистан и другие страны ближнего зарубежья через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает РИА Новости
.
Система быстрых платежей – это сервис Банка России, позволяющий пользователям мгновенно переводить деньги по номеру телефона в любой банк-участник системы, а также оплачивать покупки с помощью QR-кода с очень низкой или нулевой комиссией.
Банк России 14 октября распространил информацию, что планирует упростить взаимодействие российских банков с иностранными партнерами при переводах за границу с помощью СБП.
Одним из участников программы является "МТС Банк". Как сообщили представители банка, они планируют запустить международные переводы через СБП в банки целого ряда стран СНГ – в первую очередь, Узбекистана, а также в Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.
"Планируем начать в четвертом квартале текущего года. На начальном этапе будут введены переводы через СБП в один из крупнейших банков Узбекистана", - сообщил представитель банка Кирилл Пальчун.
Зарубежные переводы через СБП также будет осуществлять "Тинькофф-банк". Руководство банка планирует запустить мгновенные переводы из России в другие страны ЕАЭС и СНГ в ближайшее время, а переводы из зарубежных банков в Россию – до конца 2022 года. До Нового года протестируют международные переводы также ВТБ и Росбанк.
Участниками программы являются также "Промсвязьбанк", "Альфа-банк", "Русский стандарт" и другие крупные российские кредитные организации.