https://uz.sputniknews.ru/20221018/krupnye-rossiyskie-banki-planiruyut-zapustit-mgnovennye-perevody-v-uzbekistan-29243560.html

Крупные российские банки планируют запустить мгновенные переводы в Узбекистан

Крупные российские банки планируют запустить мгновенные переводы в Узбекистан

Перевод денег по Системе быстрых платежей в страны СНГ планируют запустить "МТС Банк", "Промсвязьбанк", "Тинькофф" и другие организации.

2022-10-18T17:34+0500

2022-10-18T17:34+0500

2022-10-18T17:34+0500

общество

денежные переводы

банки

узбекистан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/355/14/3551471_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_61481a24d10ab331cace52f732ed3a08.jpg

ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Крупные российские банки планируют запустить сервис по мгновенному переводу денег в Узбекистан и другие страны ближнего зарубежья через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает РИА Новости.Система быстрых платежей – это сервис Банка России, позволяющий пользователям мгновенно переводить деньги по номеру телефона в любой банк-участник системы, а также оплачивать покупки с помощью QR-кода с очень низкой или нулевой комиссией.Банк России 14 октября распространил информацию, что планирует упростить взаимодействие российских банков с иностранными партнерами при переводах за границу с помощью СБП.Одним из участников программы является "МТС Банк". Как сообщили представители банка, они планируют запустить международные переводы через СБП в банки целого ряда стран СНГ – в первую очередь, Узбекистана, а также в Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.Зарубежные переводы через СБП также будет осуществлять "Тинькофф-банк". Руководство банка планирует запустить мгновенные переводы из России в другие страны ЕАЭС и СНГ в ближайшее время, а переводы из зарубежных банков в Россию – до конца 2022 года. До Нового года протестируют международные переводы также ВТБ и Росбанк.Участниками программы являются также "Промсвязьбанк", "Альфа-банк", "Русский стандарт" и другие крупные российские кредитные организации.Читайте также: Центробанк Узбекистана прокомментировал слухи об ограничениях на выдачу валюты

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

банк система быстрых платежей сбп мтс-банк промсвязьбанк банк россии альфа-банк тинькофф мгновенные денежные переводы в узбекистан беларусь армению кыргызстан без комиссии