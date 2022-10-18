https://uz.sputniknews.ru/20221018/poryadok-polucheniya-subsidii-na-ipoteku-stanet-prosche-29249598.html
Порядок получения субсидии на ипотеку станет проще
Порядок получения субсидии на ипотеку станет проще
Субсидии смогут также получить молодые семьи и граждане до 30 лет, а также специалисты и медики, работающие в отдаленных регионах.
2022-10-18T19:07+0500
2022-10-18T19:07+0500
2022-10-18T19:27+0500
общество
ипотека
постановление
правительство
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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Порядок получения субсидии на ипотеку упростят. Это предусматривает новое постановление правительства.Документ, вступающий в силу с 1 декабря, расширяет перечень категорий граждан, имеющих право на субсидию. В частности, теперь в перечень включили молодые семьи, граждан до 30 лет, а также специалистов и медработников, трудящихся в бюджетных организациях отдалённых регионов.Документ отменяет:Наряду с этим, из состава комиссий, дающих оценку заявкам от соискателей субсидии, исключили представителей Агентства по делам молодежи и Центров содействия занятости.Уже с 1 ноября в результате интеграции систем (subsidiya.idm.uz ,“Labor - migration”) необходимые данные от местных органов власти, кадастровых и других органов будут поступать на онлайн-платформу автоматически.До 1 ноября выплатят полностью суммы субсидий на возмещение процентов по ипотеке гражданам в рамках программы субсидирования 2020−2022 годов.Еще одно новшество – жители столицы, оформившие ипотечную субсидию в 2021 году, смогут приобрести квартиры и в Ташкентской области.В Узбекистане независимо от местонахождения и стоимости квартиры субсидия на компенсацию первичного взноса составляет 32 млн сумов. Банки выдают ипотеку сроком на 20 лет с льготным периодом на 6 месяцев.Читайте также: В Ташкенте появится новый район
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постановление правительства субсидии на получение ипотеки первичный взнос проценты кто может получить узбекистан молодые семьи специалисты граждане до 30 лет
постановление правительства субсидии на получение ипотеки первичный взнос проценты кто может получить узбекистан молодые семьи специалисты граждане до 30 лет
Порядок получения субсидии на ипотеку станет проще
19:07 18.10.2022 (обновлено: 19:27 18.10.2022)
Субсидии смогут также получить молодые семьи и граждане до 30 лет, а также специалисты и медики, работающие в отдаленных регионах.
ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik.
Порядок получения субсидии на ипотеку упростят. Это предусматривает новое постановление
правительства.
Документ, вступающий в силу с 1 декабря, расширяет перечень категорий граждан, имеющих право на субсидию. В частности, теперь в перечень включили молодые семьи, граждан до 30 лет, а также специалистов и медработников, трудящихся в бюджетных организациях отдалённых регионов.
верхний лимит долговой нагрузки для заёмщиков при получении ипотеки за счёт средств, размещённых Минфином;
ограничение подачи заявки на получение субсидии два раза в течение одного календарного года.
Наряду с этим, из состава комиссий, дающих оценку заявкам от соискателей субсидии, исключили представителей Агентства по делам молодежи и Центров содействия занятости.
Уже с 1 ноября в результате интеграции систем (subsidiya.idm.uz ,“Labor - migration”) необходимые данные от местных органов власти, кадастровых и других органов будут поступать на онлайн-платформу автоматически.
До 1 ноября выплатят полностью суммы субсидий на возмещение процентов по ипотеке гражданам в рамках программы субсидирования 2020−2022 годов.
Еще одно новшество – жители столицы, оформившие ипотечную субсидию в 2021 году, смогут приобрести квартиры и в Ташкентской области.
В Узбекистане независимо от местонахождения и стоимости квартиры субсидия на компенсацию первичного взноса составляет 32 млн сумов. Банки выдают ипотеку сроком на 20 лет с льготным периодом на 6 месяцев.