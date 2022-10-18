https://uz.sputniknews.ru/20221018/poryadok-polucheniya-subsidii-na-ipoteku-stanet-prosche-29249598.html

Порядок получения субсидии на ипотеку станет проще

Порядок получения субсидии на ипотеку станет проще

Субсидии смогут также получить молодые семьи и граждане до 30 лет, а также специалисты и медики, работающие в отдаленных регионах.

2022-10-18T19:07+0500

2022-10-18T19:07+0500

2022-10-18T19:27+0500

общество

ипотека

постановление

правительство

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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Порядок получения субсидии на ипотеку упростят. Это предусматривает новое постановление правительства.Документ, вступающий в силу с 1 декабря, расширяет перечень категорий граждан, имеющих право на субсидию. В частности, теперь в перечень включили молодые семьи, граждан до 30 лет, а также специалистов и медработников, трудящихся в бюджетных организациях отдалённых регионов.Документ отменяет:Наряду с этим, из состава комиссий, дающих оценку заявкам от соискателей субсидии, исключили представителей Агентства по делам молодежи и Центров содействия занятости.Уже с 1 ноября в результате интеграции систем (subsidiya.idm.uz ,“Labor - migration”) необходимые данные от местных органов власти, кадастровых и других органов будут поступать на онлайн-платформу автоматически.До 1 ноября выплатят полностью суммы субсидий на возмещение процентов по ипотеке гражданам в рамках программы субсидирования 2020−2022 годов.Еще одно новшество – жители столицы, оформившие ипотечную субсидию в 2021 году, смогут приобрести квартиры и в Ташкентской области.В Узбекистане независимо от местонахождения и стоимости квартиры субсидия на компенсацию первичного взноса составляет 32 млн сумов. Банки выдают ипотеку сроком на 20 лет с льготным периодом на 6 месяцев.Читайте также: В Ташкенте появится новый район

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