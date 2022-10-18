https://uz.sputniknews.ru/20221018/v-tashkente-poyavitsya-novyy-rayon-29245939.html
В Ташкенте появится новый район
В Ташкенте появится новый район
Жилой комплекс "Новый Ташкент" построят между реками Чирчик и Карасу.
2022-10-18T18:05+0500
2022-10-18T18:05+0500
2022-10-18T18:05+0500
общество
ташкент
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. В столице Узбекистана появится новый район. С проектом жилого комплекса "Новый Ташкент" ознакомился президент Шавкат Мирзиёев в ходе презентации генерального плана столицы на предприятии "ТашкентбошпланЛИТИ". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Генеральный план до 2045 года учитывает и новые социальные требования к строящимся жилым зданиям. В частности, при строительстве многоэтажных домов необходимо принимать во внимание нормативы по наличию школы, детского сада, пунктов бытового обслуживания, парковок и зеленых зон.Исходя из этого, специалисты "ТашкентбошпланЛИТИ" разработали перспективные районы развития застройки, схемы дорог, связывающих новый район со столицей.Первоначально власти планируют застроить в новом районе 6 тыс. гектаров, уточнили в пресс-службе.Помимо этого, в ходе презентации глава государства обсудил со специалистами меры по оптимизации автомобильного движения в столице и озеленению города.Читайте также: За расходованием средств на благоустройство махаллей будут следить прокуроры
ташкент
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президент шавкат мирзиёев генеральный план ташкент "новый ташкент" жилой район "ташкентбошпланлити"
президент шавкат мирзиёев генеральный план ташкент "новый ташкент" жилой район "ташкентбошпланлити"
В Ташкенте появится новый район
Жилой комплекс "Новый Ташкент" построят между реками Чирчик и Карасу.
ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik.
В столице Узбекистана появится новый район. С проектом жилого комплекса "Новый Ташкент" ознакомился президент Шавкат Мирзиёев в ходе презентации генерального плана столицы на предприятии "ТашкентбошпланЛИТИ". Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
"В проект Генерального плана города Ташкента до 2045 года интегрирована концепция "Новый Ташкент". Этот новый город будет построен к востоку от столицы, между реками Чирчик и Карасу. Он будет рассчитан на проживание 500 тысяч человек", - сообщает пресс-служба.
Генеральный план до 2045 года учитывает и новые социальные требования к строящимся жилым зданиям. В частности, при строительстве многоэтажных домов необходимо принимать во внимание нормативы по наличию школы, детского сада, пунктов бытового обслуживания, парковок и зеленых зон.
Исходя из этого, специалисты "ТашкентбошпланЛИТИ" разработали перспективные районы развития застройки, схемы дорог, связывающих новый район со столицей.
Первоначально власти планируют застроить в новом районе 6 тыс. гектаров, уточнили в пресс-службе.
Помимо этого, в ходе презентации глава государства обсудил со специалистами меры по оптимизации автомобильного движения в столице и озеленению города.