https://uz.sputniknews.ru/20221018/v-tashkente-poyavitsya-novyy-rayon-29245939.html

В Ташкенте появится новый район

В Ташкенте появится новый район

Жилой комплекс "Новый Ташкент" построят между реками Чирчик и Карасу.

2022-10-18T18:05+0500

2022-10-18T18:05+0500

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общество

ташкент

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. В столице Узбекистана появится новый район. С проектом жилого комплекса "Новый Ташкент" ознакомился президент Шавкат Мирзиёев в ходе презентации генерального плана столицы на предприятии "ТашкентбошпланЛИТИ". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Генеральный план до 2045 года учитывает и новые социальные требования к строящимся жилым зданиям. В частности, при строительстве многоэтажных домов необходимо принимать во внимание нормативы по наличию школы, детского сада, пунктов бытового обслуживания, парковок и зеленых зон.Исходя из этого, специалисты "ТашкентбошпланЛИТИ" разработали перспективные районы развития застройки, схемы дорог, связывающих новый район со столицей.Первоначально власти планируют застроить в новом районе 6 тыс. гектаров, уточнили в пресс-службе.Помимо этого, в ходе презентации глава государства обсудил со специалистами меры по оптимизации автомобильного движения в столице и озеленению города.Читайте также: За расходованием средств на благоустройство махаллей будут следить прокуроры

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