https://uz.sputniknews.ru/20221018/pritchin-tsentralnaya-aziya-dlya-rossii--estestvennyy-soyuznik-29212970.html
Притчин: Центральная Азия для России – естественный союзник
Притчин: Центральная Азия для России – естественный союзник
Недавние мероприятия на высшем уровне отражают тенденцию "разворота" России в сторону центральноазиатских стран как естественных союзников и партнеров в разных сферах, считает политолог.
2022-10-18T08:34+0500
2022-10-18T08:34+0500
2022-10-18T08:34+0500
политика
центральная азия
россия
сотрудничество
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Геополитическая ситуация вокруг России подтолкнула ее в сторону стран Центральной Азии, считает эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин.Закрытие западного направления и ограничения в отношениях с партнерами по БРИКС делают Центральную Азию ключевым направлением для Москвы, пишет политолог в своем Telegram-канале.Пять центральноазиатских стран являются естественными союзниками России. Страны союзничают в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и других региональных объединений.Россия же для региона является ключевым экономическим партнером, а также гарантом безопасности и выходом на мировые рынки, а также поставщик образовательных услуг и рынок труда для граждан.Активизацию партнерства в центральноазиатском регионе подтверждает большое количество мероприятий на высшем уровне, прошедших в последнее время: неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, саммиты СВМДА и СНГ в Астане, а также новый формат встреч – саммит "Центральная Азия – Россия". Лидеры России и пяти государств Центральной Азии договорились проводить такие встречи регулярно и создавать условия для постепенной институализации такого сотрудничества, напоминает эксперт.Читайте также: Движение на Восток: почему Венгрия развивает отношения с Узбекистаном
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россия центральная азия сотрудничество партнерство станислав притчин эксперт политолог эксперт центра постсоветских исследований имэмо ран кандидат исторических наук
россия центральная азия сотрудничество партнерство станислав притчин эксперт политолог эксперт центра постсоветских исследований имэмо ран кандидат исторических наук
Притчин: Центральная Азия для России – естественный союзник
Недавние мероприятия на высшем уровне отражают тенденцию "разворота" России в сторону центральноазиатских стран как естественных союзников и партнеров в разных сферах, считает политолог.
ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Геополитическая ситуация вокруг России подтолкнула ее в сторону стран Центральной Азии, считает эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин.
Закрытие западного направления и ограничения в отношениях с партнерами по БРИКС делают Центральную Азию ключевым направлением для Москвы, пишет политолог в своем Telegram-канале
.
Пять центральноазиатских стран являются естественными союзниками России. Страны союзничают в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и других региональных объединений.
"Центральная Азия для России сегодня это не только естественный южный сосед, но и стабильный и предсказуемый экономический партнер, окно в преодолении экономических санкций посредством параллельного импорта, поставщик трудовых и кадровых ресурсов, важный рынок сбыта для российских производителей и поставщиков услуг", - пишет эксперт.
Россия же для региона является ключевым экономическим партнером, а также гарантом безопасности и выходом на мировые рынки, а также поставщик образовательных услуг и рынок труда для граждан.
Активизацию партнерства в центральноазиатском регионе подтверждает большое количество мероприятий на высшем уровне, прошедших в последнее время: неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, саммиты СВМДА и СНГ в Астане, а также новый формат встреч – саммит "Центральная Азия – Россия". Лидеры России и пяти государств Центральной Азии договорились проводить такие встречи регулярно и создавать условия для постепенной институализации такого сотрудничества, напоминает эксперт.