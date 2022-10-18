https://uz.sputniknews.ru/20221018/pritchin-tsentralnaya-aziya-dlya-rossii--estestvennyy-soyuznik-29212970.html

Притчин: Центральная Азия для России – естественный союзник

Притчин: Центральная Азия для России – естественный союзник

Недавние мероприятия на высшем уровне отражают тенденцию "разворота" России в сторону центральноазиатских стран как естественных союзников и партнеров в разных сферах, считает политолог.

2022-10-18T08:34+0500

2022-10-18T08:34+0500

2022-10-18T08:34+0500

политика

центральная азия

россия

сотрудничество

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Геополитическая ситуация вокруг России подтолкнула ее в сторону стран Центральной Азии, считает эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин.Закрытие западного направления и ограничения в отношениях с партнерами по БРИКС делают Центральную Азию ключевым направлением для Москвы, пишет политолог в своем Telegram-канале.Пять центральноазиатских стран являются естественными союзниками России. Страны союзничают в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и других региональных объединений.Россия же для региона является ключевым экономическим партнером, а также гарантом безопасности и выходом на мировые рынки, а также поставщик образовательных услуг и рынок труда для граждан.Активизацию партнерства в центральноазиатском регионе подтверждает большое количество мероприятий на высшем уровне, прошедших в последнее время: неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, саммиты СВМДА и СНГ в Астане, а также новый формат встреч – саммит "Центральная Азия – Россия". Лидеры России и пяти государств Центральной Азии договорились проводить такие встречи регулярно и создавать условия для постепенной институализации такого сотрудничества, напоминает эксперт.Читайте также: Движение на Восток: почему Венгрия развивает отношения с Узбекистаном

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