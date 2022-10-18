https://uz.sputniknews.ru/20221018/uzbekistan-popal-v-desyatku-samyx-byudjetnyx-stran-dlya-puteshestviy-iz-rossii-29213246.html
Узбекистан попал в десятку самых бюджетных стран для путешествий из России
Узбекистан попал в десятку самых бюджетных стран для путешествий из России
Средняя стоимость авиабилетов в республику для россиян составляет от 24 до 32 тыс. рублей.
2022-10-18T13:57+0500
2022-10-18T13:57+0500
2022-10-18T13:57+0500
туризм
россия
узбекистан
армения
беларусь
казахстан
грузия
азербайджан
турция
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Узбекистан вошел в десятку стран, куда туристы могут слетать осенью с наименьшими затратами.Специалисты сервиса OneTwoTrip составили рейтинг самых дешевых направлений из 50 самых популярных среди россиян, сообщает РИА Новости.Узбекистан вошел в первую десятку вместе с Казахстаном и Грузией – билеты в эти страны обойдутся туристам из России в 24-32 тыс. рублей.Дешевле всего обойдутся билеты в Беларусь – всего 4,1 тыс. в один конец. На втором месте – Армения (11,8 тыс. рублей), на третьем – Кыргызстан (16,1 тыс. рублей). В пятерку самых дешевых стран для осеннего путешествия вошли также Иран (19,8 тыс. рублей) и Таджикистан (20,6 тыс. рублей).В десятку самых дешевых также вошли Азербайджан и Турция – билеты в эти страны стоят в среднем 21,8 и 23,8 тыс. рублей соответственно.Узбекистан становится все более популярной страной среди российских туристов. По данным Ассоциации туроператоров России, за первое полугодие 2022 года республику посетили 190,5 тыс. россиян.
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статистика полеты туризм российские туристы самые дешевые билеты десятка самых дешевых стран onetwotrip узбекистан казахстан грузия армения азербайджан туркменистан иран кыргызстан беларусь
статистика полеты туризм российские туристы самые дешевые билеты десятка самых дешевых стран onetwotrip узбекистан казахстан грузия армения азербайджан туркменистан иран кыргызстан беларусь
Узбекистан попал в десятку самых бюджетных стран для путешествий из России
Средняя стоимость авиабилетов в республику для россиян составляет от 24 до 32 тыс. рублей.
ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Узбекистан вошел в десятку стран, куда туристы могут слетать осенью с наименьшими затратами.
Специалисты сервиса OneTwoTrip составили рейтинг самых дешевых направлений из 50 самых популярных среди россиян, сообщает РИА Новости
.
Узбекистан вошел в первую десятку вместе с Казахстаном и Грузией – билеты в эти страны обойдутся туристам из России в 24-32 тыс. рублей.
Дешевле всего обойдутся билеты в Беларусь – всего 4,1 тыс. в один конец. На втором месте – Армения (11,8 тыс. рублей), на третьем – Кыргызстан (16,1 тыс. рублей). В пятерку самых дешевых стран для осеннего путешествия вошли также Иран (19,8 тыс. рублей) и Таджикистан (20,6 тыс. рублей).
В десятку самых дешевых также вошли Азербайджан и Турция – билеты в эти страны стоят в среднем 21,8 и 23,8 тыс. рублей соответственно.
Узбекистан становится все более популярной страной среди российских туристов. По данным Ассоциации туроператоров России, за первое полугодие 2022 года республику посетили 190,5 тыс. россиян.