https://uz.sputniknews.ru/20221018/uzbekistan-popal-v-desyatku-samyx-byudjetnyx-stran-dlya-puteshestviy-iz-rossii-29213246.html

Узбекистан попал в десятку самых бюджетных стран для путешествий из России

Узбекистан попал в десятку самых бюджетных стран для путешествий из России

Средняя стоимость авиабилетов в республику для россиян составляет от 24 до 32 тыс. рублей.

2022-10-18T13:57+0500

2022-10-18T13:57+0500

2022-10-18T13:57+0500

туризм

россия

узбекистан

армения

беларусь

казахстан

грузия

азербайджан

турция

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Узбекистан вошел в десятку стран, куда туристы могут слетать осенью с наименьшими затратами.Специалисты сервиса OneTwoTrip составили рейтинг самых дешевых направлений из 50 самых популярных среди россиян, сообщает РИА Новости.Узбекистан вошел в первую десятку вместе с Казахстаном и Грузией – билеты в эти страны обойдутся туристам из России в 24-32 тыс. рублей.Дешевле всего обойдутся билеты в Беларусь – всего 4,1 тыс. в один конец. На втором месте – Армения (11,8 тыс. рублей), на третьем – Кыргызстан (16,1 тыс. рублей). В пятерку самых дешевых стран для осеннего путешествия вошли также Иран (19,8 тыс. рублей) и Таджикистан (20,6 тыс. рублей).В десятку самых дешевых также вошли Азербайджан и Турция – билеты в эти страны стоят в среднем 21,8 и 23,8 тыс. рублей соответственно.Узбекистан становится все более популярной страной среди российских туристов. По данным Ассоциации туроператоров России, за первое полугодие 2022 года республику посетили 190,5 тыс. россиян.

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узбекистан

армения

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грузия

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