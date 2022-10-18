https://uz.sputniknews.ru/20221018/vokrug-tashkenta-poyavitsya-zelenoe-koltso-29250906.html

Вокруг Ташкента появится "зеленое кольцо"

Вокруг Ташкента появится "зеленое кольцо"

По Генеральному плану столицы до 2045 года площадь зеленых зон увеличат до 25 тыс. гектаров.

2022-10-18T19:34+0500

2022-10-18T19:34+0500

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общество

шавкат мирзиёев

ташкент

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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Площадь зеленых насаждений в столице к 2045 году увеличат с 7 тыс. до 25 тыс. гектаров. Такую меру предусматривает Генеральный план Ташкента.План по развитию города специалисты "ТашкентбошпланЛИТИ" представили президенту Шавкату Мирзиёеву 18 октября в ходе его визита не предприятие, сообщает пресс-служба главы государства.В настоящее время площадь столицы составляет 43 тыс. гектаров, а площадь зеленых зон в ней – 7 тыс. гектаров. Для улучшения экологической ситуации в городе, проект генплана предусматривает увеличить эту цифру до 25 тыс. гектаров.С учетом общенационального проекта "Яшил макон", инициированного президентом, специалисты предусмотрели в генплане города создание "зеленого пояса" вокруг большой кольцевой дороги и тематических парков вдоль каналов.Кроме того, новые требования к строительству жилых домов в столице обязывают застройщиков принимать во внимание нормативы по озеленению территории.Кроме того, на встрече глава государства уделил большое внимание развитию транспортной инфраструктуры столицы и строительству нового района – "Новый Ташкент" - между реками Чирчик и Карасу.Читайте также: В Ташкенте появится новый район

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