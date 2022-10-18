https://uz.sputniknews.ru/20221018/vokrug-tashkenta-poyavitsya-zelenoe-koltso-29250906.html
Вокруг Ташкента появится "зеленое кольцо"
Вокруг Ташкента появится "зеленое кольцо"
По Генеральному плану столицы до 2045 года площадь зеленых зон увеличат до 25 тыс. гектаров.
2022-10-18T19:34+0500
2022-10-18T19:34+0500
2022-10-18T19:35+0500
общество
шавкат мирзиёев
ташкент
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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Площадь зеленых насаждений в столице к 2045 году увеличат с 7 тыс. до 25 тыс. гектаров. Такую меру предусматривает Генеральный план Ташкента.План по развитию города специалисты "ТашкентбошпланЛИТИ" представили президенту Шавкату Мирзиёеву 18 октября в ходе его визита не предприятие, сообщает пресс-служба главы государства.В настоящее время площадь столицы составляет 43 тыс. гектаров, а площадь зеленых зон в ней – 7 тыс. гектаров. Для улучшения экологической ситуации в городе, проект генплана предусматривает увеличить эту цифру до 25 тыс. гектаров.С учетом общенационального проекта "Яшил макон", инициированного президентом, специалисты предусмотрели в генплане города создание "зеленого пояса" вокруг большой кольцевой дороги и тематических парков вдоль каналов.Кроме того, новые требования к строительству жилых домов в столице обязывают застройщиков принимать во внимание нормативы по озеленению территории.Кроме того, на встрече глава государства уделил большое внимание развитию транспортной инфраструктуры столицы и строительству нового района – "Новый Ташкент" - между реками Чирчик и Карасу.Читайте также: В Ташкенте появится новый район
ташкент
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узбекистан ташкент президент шавкат мирзиёев озеленение "яшил макон" генеральный план до 2045 года зеленое кольцо
узбекистан ташкент президент шавкат мирзиёев озеленение "яшил макон" генеральный план до 2045 года зеленое кольцо
Вокруг Ташкента появится "зеленое кольцо"
19:34 18.10.2022 (обновлено: 19:35 18.10.2022)
По Генеральному плану столицы до 2045 года площадь зеленых зон увеличат до 25 тыс. гектаров.
ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Площадь зеленых насаждений в столице к 2045 году увеличат с 7 тыс. до 25 тыс. гектаров. Такую меру предусматривает Генеральный план Ташкента.
План по развитию города специалисты "ТашкентбошпланЛИТИ" представили президенту Шавкату Мирзиёеву 18 октября в ходе его визита не предприятие, сообщает
пресс-служба главы государства.
В настоящее время площадь столицы составляет 43 тыс. гектаров, а площадь зеленых зон в ней – 7 тыс. гектаров. Для улучшения экологической ситуации в городе, проект генплана предусматривает увеличить эту цифру до 25 тыс. гектаров.
С учетом общенационального проекта "Яшил макон", инициированного президентом, специалисты предусмотрели в генплане города создание "зеленого пояса" вокруг большой кольцевой дороги и тематических парков вдоль каналов.
Кроме того, новые требования к строительству жилых домов в столице обязывают застройщиков принимать во внимание нормативы по озеленению территории.
Кроме того, на встрече глава государства уделил большое внимание развитию транспортной инфраструктуры столицы и строительству нового района – "Новый Ташкент" - между реками Чирчик и Карасу.