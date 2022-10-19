https://uz.sputniknews.ru/20221019/chas-rasplaty-s-chem-stolknulas-ekonomika-ssha-29270734.html

Час расплаты. С чем столкнулась экономика США

Час расплаты. С чем столкнулась экономика США

Американская экономика неизбежно впадет в рецессию в течение года, уверены западные аналитики. Власти продолжают повышать процентную ставку, пытаясь обуздать рекордную инфляцию.

2022-10-19T14:06+0500

2022-10-19T14:06+0500

2022-10-19T14:06+0500

колумнисты

сша

кризис

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/13/29269998_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3959598854e3662ee755aed3ab7325a4.jpg

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik, Ирина Красикова. Однако тем самым провоцируют рост безработицы и экономический спад. Что ждет США в ближайшее время — разбиралось РИА Новости.Рецессия неизбежнаЭкономисты агентства Bloomberg с вероятностью в 100 процентов прогнозируют рецессию в США к октябрю 2023-го. Спад производства возникнет из-за рекордной инфляции. В сентябре в годовом выражении она составила 8,2 процента. За океаном к такому не привыкли. Последнее десятилетие цены росли менее чем на два процента в год.Однако новые условия вынуждают затянуть пояса — люди экономят на еде и бензине. На топливо приходится львиная доля трат домохозяйств. В подорожании почти половина американцев обвиняет Джо Байдена. Глава государства с претензиями не согласен: например, в Калифорнии, считает он, галлон горючего "всегда стоил семь долларов".Эти слова демократа вызвали негодование среди республиканцев. "Извините, господин президент, но в Калифорнии бензин стоил семь долларов за галлон не всегда. На самом деле до того, как вы стали президентом, цена даже в пять долларов считалась очень высокой", — с иронией написал кандидат в сенат от "слонов" Марк Мейзер.Политики напомнили, что в среднем бензин подорожал почти до четырех долларов.Более того, если верить президенту, рецессия в Соединенных Штатах маловероятна.Вторит Байдену его экономический советник Сесилия Роуз. Меры по борьбе с ростом цен оказались эффективными, убеждена она. Причем США пострадали меньше, чем другие страны.Однако опасения аналитиков усилились на фоне активной борьбы Федеральной резервной системы (ФРС) с ускоряющейся инфляцией. Регулятор резко сменил монетарную политику. Базовую ставку 21 сентября подняли третий раз подряд — до 3-3,25 процента. Это максимум с 2008-го."Ястребиное" решение ФРС чревато экономическим спадом в стране. Регулятор с началом пандемии начал неконтролируемо печатать доллары. Потом мягкая денежно-кредитная политика сменилась шоковым повышением ставок.Как отмечают аналитики, проблемы в американской экономике копились годами. Многие иностранные эксперты считают, что страна так и не вышла из кризиса 2008-го. "По сути, все, что мы сейчас наблюдаем, — результат мер американских властей, которые просто "залили" страну деньгами. Плюс рекордная за 40 лет инфляция, снижение реальных доходов населения, рост ставок по ипотеке. И это притом что жилищные кредиты — двигатель любой экономики, особенно в США", — отмечает Федор Сидоров, основатель Школы практического инвестирования.Пострадают всеФРС будет и дальше поднимать процентные ставки, прогнозирует эксперт. "Это ставит крест на доступных кредитах для населения и бизнеса. В результате снижается потребительский спрос, что усилит рецессию", — поясняет он.Масла в огонь подольют высокие мировые цены на энергоресурсы, металлы, агросырье. Решить эти проблемы только ужесточением монетарной политики нельзя. Кроме того, в Соединенных Штатах давно говорят о сокращении затрат на социальный сектор — пособия по безработице, медицину, образование. Плюс наблюдается упадок транспортной и коммунальной инфраструктуры.О приближающейся рецессии в США говорят не первый день. Об этом еще в прошлом году предупреждала министр финансов Джанет Иеллен. Правда, тогда речь шла только об ускорении инфляции.Причем кардинальные меры регулятора аукнутся не только американцам, пишет The Atlantic.Жесткая монетарная политика ФРС вынуждает инвесторов покупать облигации за доллары. А это, в свою очередь, негативно влияет на другие денежные знаки: страны с обесценивающимися национальными валютами вступают в рецессию и не могут выплачивать госдолг. Как следствие — их центральные банки тоже поднимают процентные ставки. В результате это приводит к спаду. "Поскольку Соединенные Штаты потребляют почти 40 процентов мирового ВВП (то есть всех товаров и услуг, произведенных в мире за год), кризис в американской экономике запустит глобальную рецессию. И это уже начинается", — подчеркивает Сидоров.Между тем стремительно увеличивается государственный долг США. Он уже преодолел рекордную отметку в 31 триллион долларов. В основном это внутренние обязательства.Пока американская экономика — крупнейшая в мире, а доллар — резервная валюта, бояться нечего, говорят аналитики. Другое дело, что стоимость обслуживания долга растет. К 2029 году она должна составить 8,1 триллиона долларов. Впрочем, выход пока нашли: Джо Байден уже запланировал сокращение бюджетных расходов."Даже если наступит долговой кризис, как было, например, в периферийных странах Европы в 2014-м, инвесторы станут активно скупать государственные облигации США. Тем самым поддержат спрос на них, как и на американскую валюту. Доллар продолжит укрепляться в ближайшие месяцы. До конца года он может не только оказаться в диапазоне 70-75 рублей, но и подняться выше — к 78-80", — считает Георгий Свирин.Как показывает практика, мировые инвесторы в кризис вкладываются в доллар, от которого мало кто способен быстро отказаться — слишком все завязаны на экономику США. На американскую валюту приходится 41 процент международных расчетов, на евро — 35,5. Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов — 6,45.Читайте также: Европа дозревает до переговоров. Америке это еще предстоит

сша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

колумнисты экономика сша инфляция кризис безработица экономический спад