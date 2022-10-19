https://uz.sputniknews.ru/20221019/derevya-pylesosy-ekspert-rasskazala-kak-zaschitit-tashkent-ot-pylnoy-buri-29259244.html
Деревья-пылесосы: эксперт рассказала, как защитить Ташкент от пыльной бури
Деревья-пылесосы: эксперт рассказала, как защитить Ташкент от пыльной бури
Из-за пыльной бури количество пыли в воздухе столицы превысил нормы ВОЗ в 16 раз. Как спастись от пыли в интервью Sputnik рассказала дендролог Ботанического сада.
2022-10-19T09:19+0500
2022-10-19T09:19+0500
2022-10-19T09:19+0500
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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Уровень загрязнения атмосферного воздуха пыльными частицами в Ташкенте 17 октября превысил нормативы, рекомендуемые ВОЗ, в 16 раз.Специалисты Узгидромета объяснили это отсутствием осадков и низкой проветриваемостью атмосферного пространства в городе. По их мнению, одним из решений в борьбе с пылевыми бурями является высадка зеленых насаждений.Какие именно деревья необходимо сажать, чтобы противостоять пыльным бурям, корреспонденту Sputnik рассказала ведущий специалист, дендролог ташкентского Ботанического сада Атиргул Халмирзаева.В первую очередь необходимо высаживать многолетние деревья с мощной корневой системой. К таким деревьям относятся ясень, клен, шелковица, а также тополь, который хорошо подходит для высадки за городом и вдоль больших автодорог, поясняет Халмирзаева.Эксперт отмечает, что эти деревья, благодаря сильной корневой системе, способны выдерживать сильные ветра.Она убеждена, что такой метод позволит бороться не только с пылью, но и шумом.Читайте также: Эксперты назвали причину песчаной бури в Ташкенте
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ташкент пыльная буря как защититься уровень загрязнения пыльными частицами деревья какие подходят дендролог ташкентский ботанический сад
ташкент пыльная буря как защититься уровень загрязнения пыльными частицами деревья какие подходят дендролог ташкентский ботанический сад
Деревья-пылесосы: эксперт рассказала, как защитить Ташкент от пыльной бури
Из-за пыльной бури количество пыли в воздухе столицы превысил нормы ВОЗ в 16 раз. Как спастись от пыли в интервью Sputnik рассказала дендролог Ботанического сада.
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Уровень загрязнения атмосферного воздуха пыльными частицами в Ташкенте 17 октября превысил нормативы, рекомендуемые ВОЗ, в 16 раз.
Специалисты Узгидромета объяснили это отсутствием осадков и низкой проветриваемостью атмосферного пространства в городе. По их мнению, одним из решений в борьбе с пылевыми бурями является высадка зеленых насаждений.
Какие именно деревья необходимо сажать, чтобы противостоять пыльным бурям, корреспонденту Sputnik
рассказала ведущий специалист, дендролог ташкентского Ботанического сада Атиргул Халмирзаева.
В первую очередь необходимо высаживать многолетние деревья с мощной корневой системой. К таким деревьям относятся ясень, клен, шелковица, а также тополь, который хорошо подходит для высадки за городом и вдоль больших автодорог, поясняет Халмирзаева.
Эксперт отмечает, что эти деревья, благодаря сильной корневой системе, способны выдерживать сильные ветра.
"Они очень крепкие. Их можно сажать в шахматном порядке вокруг города, возле дорог. Но вообще, нужно создавать защитные "зеленые" полосы, заполняя пустые участки и огораживая город. Также под большими деревьями надо высаживать кустарники", - сказала Атиргул Халмирзаева.
Она убеждена, что такой метод позволит бороться не только с пылью, но и шумом.
"Этим мы будем огораживать себя от ветра, пыли и шума, а также получим много кислорода. Самое главное, что все перечисленные деревья хорошо приживаются в наших климатических условиях", - добавила Атиргул Халмирзаева.