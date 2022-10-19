https://uz.sputniknews.ru/20221019/derevya-pylesosy-ekspert-rasskazala-kak-zaschitit-tashkent-ot-pylnoy-buri-29259244.html

Деревья-пылесосы: эксперт рассказала, как защитить Ташкент от пыльной бури

Деревья-пылесосы: эксперт рассказала, как защитить Ташкент от пыльной бури

Из-за пыльной бури количество пыли в воздухе столицы превысил нормы ВОЗ в 16 раз. Как спастись от пыли в интервью Sputnik рассказала дендролог Ботанического сада.

2022-10-19T09:19+0500

2022-10-19T09:19+0500

2022-10-19T09:19+0500

общество

экология

ташкент

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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Уровень загрязнения атмосферного воздуха пыльными частицами в Ташкенте 17 октября превысил нормативы, рекомендуемые ВОЗ, в 16 раз.Специалисты Узгидромета объяснили это отсутствием осадков и низкой проветриваемостью атмосферного пространства в городе. По их мнению, одним из решений в борьбе с пылевыми бурями является высадка зеленых насаждений.Какие именно деревья необходимо сажать, чтобы противостоять пыльным бурям, корреспонденту Sputnik рассказала ведущий специалист, дендролог ташкентского Ботанического сада Атиргул Халмирзаева.В первую очередь необходимо высаживать многолетние деревья с мощной корневой системой. К таким деревьям относятся ясень, клен, шелковица, а также тополь, который хорошо подходит для высадки за городом и вдоль больших автодорог, поясняет Халмирзаева.Эксперт отмечает, что эти деревья, благодаря сильной корневой системе, способны выдерживать сильные ветра.Она убеждена, что такой метод позволит бороться не только с пылью, но и шумом.Читайте также: Эксперты назвали причину песчаной бури в Ташкенте

ташкент

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

ташкент пыльная буря как защититься уровень загрязнения пыльными частицами деревья какие подходят дендролог ташкентский ботанический сад