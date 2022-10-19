https://uz.sputniknews.ru/20221019/kashkadarinskaya-i-vitebskaya-oblasti-podpisali-kontrakty-na-3-mln-29258821.html

Кашкадарьинская и Витебская области подписали контракты на $3 млн

Кашкадарьинская и Витебская области подписали контракты на $3 млн

Белорусский регион будет поставлять в Узбекистан продукты питания и электрооборудование для нефтяной промышленности.

2022-10-19T07:35+0500

2022-10-19T07:35+0500

2022-10-19T07:35+0500

экономика

узбекистан

кашкадарьинская область

беларусь

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Делегация Витебской области посетила Узбекистан 10-13 октября, сообщает издание "Правда Востока".В ходе визита представители Кашкадарьинской и Витебской областей подписали соглашения о сотрудничестве между регионами и между вузами двух стран.В частности, партнерские соглашения заключили Полоцкий государственный университет имени Ефросинии Полоцкой и Кашкадарьинский инженерно-экономический институт, а также Витебский государственный университет имени П.М. Машерова и Каршинский государственный университет.Кроме того, представители двух регионов подписали меморандумы о сотрудничестве между свободными экономическими зонами и между заводами по производству и переработке молочной продукции. Предприятия двух областей заключили двусторонние договоры на общую сумму $3 млн.Большой интерес у предпринимателей в Кашкадарьинской области вызвал обмен опытом с белорусскими предприятиями по производству мясомолочных продуктов, электроприборов, кабелей.Делегация з Беларуси посетила одно из таких предприятий, созданное год назад холдингом "Марко" на территории экономической зоны Кашкадарьинской области. Сегодня там шьют обувь по лекалам витебского предприятия.Руководители двух регионов договорились еженедельно общаться по видеосвязи, чтобы прорабатывать реализацию всех заключенных соглашений. А представители Кашкадарьинской области посетят Витебск в конце ноября.Как сообщает издание, товарооборот между двумя регионами за первые 8 месяцев этого года составил $17 млн. Узбекистан экспортирует в Беларусь лекарственные средства, мясо, сухое молоко, детское питание, акриловое волокно, фрукты, овощи, хлопчатобумажную пряжу и медные изделия.Власти Кашкадарьинской области ранее договорились о взаимных поставках товаров с Воронежской областью России. В целом, с предприятиями в Узбекистане сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Читайте также: Спрос на узбекистанскую технику в России растет

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