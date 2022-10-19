https://uz.sputniknews.ru/20221019/komnaty-bez-uglov-i-onlayn-sistema-registratsii-tashkentskie-detsady-moderniziruyut-29287773.html

Комнаты без углов и онлайн система регистрации: ташкентские детсады модернизируют

Комнаты без углов и онлайн система регистрации: ташкентские детсады модернизируют

В Министерстве дошкольного образования Узбекистана рассказали журналистам о ходе реформы в системе детских садов.

2022-10-19T19:16+0500

2022-10-19T19:16+0500

2022-10-19T19:16+0500

общество

дошкольное образование

детский сад

министерство дошкольного образования

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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. В системе дошкольного образования Узбекистана активно внедряют инновационные технологии. В частности, в детских садах ввели электронную систему контроля посещаемости, сообщает корреспондент Sputnik.Эта система действует в дошкольных учреждениях, работающих на основе государственно-частного партнерства и в семейных детских садах. Каждого ребенка, пришедшего в такой детсад, фотографируют с помощью мобильного приложения "Негосударственный детский сад", и данные о воспитаннике отправляют в электронную базу данных.Эта система позволяет отслеживать приход ребенка в детский сад и его уход в реальном времени. Благодаря ей можно контролировать посещаемость и избегать излишней загруженности детских садов.По словам начальника управления дошкольного образования Анвара Джураева, мобильное приложение начало действовать с сентября в 100% организаций дошкольного образования, получающих дотации и компенсации из государственного бюджета. В настоящее время ежедневная посещаемость составляет 80-85%.Кроме того, в Министерстве дошкольного образования сообщили, что на достройку одного детского сада в Узбекистане власти выделят 7 млрд сумов. Выделяются также финансовые гранты на основе государственно-частного партнерства.Например, проект детского сада "Little tots academy" в Юнусабадском районе, работающего на основе государственно-частного партнерства, стоит 7,2 млрд сумов. Из них 5,4 млрд сумов получено за счет льготных кредитов, а остальные 1,8 млрд сумов оплатил предприниматель из личных средств.Эта организация дошкольного образования рассчитана на 240 мест и состоит из 11 групп. В настоящее время в детском саду работают 15 педагогов. Группы русскоязычные, малышей учат английскому, арабскому, турецкому языкам.На строительство детского сада №42 "Страна знаний" в Сергелийском районе затрачено более 13 миллиардов сумов. Детсад рассчитан на 345 малышей, в нем 10 групп. На данный момент в детском саду работает 44 сотрудника.В детских садах сейчас обучают дошколят по усовершенствованной государственной программе "Первый шаг".Один из новых проектов – детский сад с уникальным космическим дизайном. Это детсад в махалле Чоштепа Сергелийского района. Уникальность этого детского сада еще и в том, что здание построено в форме круга и в комнатах здесь нет углов.На строительство детского сада из местного бюджета потрачено 26 миллиардов долларов. Он рассчитан на 340 воспитанников. Учебное заведение введут в эксплуатацию в течение месяца.Свои наработки в области дошкольного образования представители министерства представят на международной конференции по дошкольному образованию. Она пройдет в Узбекистане 14-16 ноября. Участие в конференции примут представители более 190 стран, сообщили в ведомстве.Читайте также: Остановки рядом с домом – в Ташкенте улучшат ситуацию с транспортом

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