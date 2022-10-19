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МЧС в Самаркандской области устраняет последствия потопов - фото
МЧС в Самаркандской области устраняет последствия потопов - фото
Спасатели просят жителей освобождать арыки возле домов от мусора, чтобы обеспечить отток воды.
2022-10-19T15:41+0500
2022-10-19T15:41+0500
общество
мчс
затопление
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Из-за сильных ливневых дождей в некоторых районах в Самаркандской области произошло подтопление населенных пунктов.Специалисты местного Управления по чрезвычайным ситуациям вместе с оперативными службами устраняют последствия потопов, сообщает канал STV.Спасатели просят местных жителей следить за скоплением мусора в придомовых арыках и за исправностью ирригационных сетей, чтобы обеспечить отток дождевой воды.Кроме того, как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, из-за ливней затопило отдельные участки дорог в горных районах республики. МЧС просит водителей быть осторожными на дорогах.Читайте также: Спасатели Узбекистана заняли третье место на чемпионате мира среди пожарных
самаркандская область
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фото самаркандская область потоп затопление управление по чрезвычайным ситуациям мчс спасатели
фото самаркандская область потоп затопление управление по чрезвычайным ситуациям мчс спасатели

МЧС в Самаркандской области устраняет последствия потопов - фото

15:41 19.10.2022
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Спасатели просят жителей освобождать арыки возле домов от мусора, чтобы обеспечить отток воды.
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Из-за сильных ливневых дождей в некоторых районах в Самаркандской области произошло подтопление населенных пунктов.
Специалисты местного Управления по чрезвычайным ситуациям вместе с оперативными службами устраняют последствия потопов, сообщает канал STV.
© STV: НовостиЗатопленные улицы в Самаркандской области
Затопленные улицы в Самаркандской области - Sputnik Узбекистан
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© STV: Новости
Затопленные улицы в Самаркандской области
© STV: НовостиЗатопленные улицы в Самаркандской области
Затопленные улицы в Самаркандской области - Sputnik Узбекистан
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© STV: Новости
Затопленные улицы в Самаркандской области
© STV: НовостиЗатопленные улицы в Самаркандской области
Затопленные улицы в Самаркандской области - Sputnik Узбекистан
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© STV: Новости
Затопленные улицы в Самаркандской области
© STV: НовостиЗатопленные улицы в Самаркандской области
Затопленные улицы в Самаркандской области - Sputnik Узбекистан
4/8
© STV: Новости
Затопленные улицы в Самаркандской области
© STV: НовостиЗатопленные улицы в Самаркандской области
Затопленные улицы в Самаркандской области - Sputnik Узбекистан
5/8
© STV: Новости
Затопленные улицы в Самаркандской области
© STV: НовостиЗатопленные улицы в Самаркандской области
Затопленные улицы в Самаркандской области - Sputnik Узбекистан
6/8
© STV: Новости
Затопленные улицы в Самаркандской области
© STV: НовостиЗатопленные улицы в Самаркандской области
Затопленные улицы в Самаркандской области - Sputnik Узбекистан
7/8
© STV: Новости
Затопленные улицы в Самаркандской области
© STV:НОВОСТИ
УЧС Самаркандской области устраняют проблемы, вызванные ливневыми осадками. - Sputnik Узбекистан
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© STV:НОВОСТИ
Спасатели просят местных жителей следить за скоплением мусора в придомовых арыках и за исправностью ирригационных сетей, чтобы обеспечить отток дождевой воды.
Кроме того, как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, из-за ливней затопило отдельные участки дорог в горных районах республики. МЧС просит водителей быть осторожными на дорогах.
Читайте также: Спасатели Узбекистана заняли третье место на чемпионате мира среди пожарных
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