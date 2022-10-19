МЧС в Самаркандской области устраняет последствия потопов - фото

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Из-за сильных ливневых дождей в некоторых районах в Самаркандской области произошло подтопление населенных пунктов.Специалисты местного Управления по чрезвычайным ситуациям вместе с оперативными службами устраняют последствия потопов, сообщает канал STV.Спасатели просят местных жителей следить за скоплением мусора в придомовых арыках и за исправностью ирригационных сетей, чтобы обеспечить отток дождевой воды.Кроме того, как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, из-за ливней затопило отдельные участки дорог в горных районах республики. МЧС просит водителей быть осторожными на дорогах.Читайте также: Спасатели Узбекистана заняли третье место на чемпионате мира среди пожарных
Спасатели просят местных жителей следить за скоплением мусора в придомовых арыках и за исправностью ирригационных сетей, чтобы обеспечить отток дождевой воды.
Кроме того, как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, из-за ливней затопило отдельные участки дорог в горных районах республики. МЧС просит водителей быть осторожными на дорогах.