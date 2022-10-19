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Объем переводов из России в Узбекистан вырос в 2,4 раза – ЕАБР

Объем переводов из России в Узбекистан вырос в 2,4 раза – ЕАБР

Рост объемов денежных переводов вызван увеличением числа трудовых мигрантов и укреплением российского рубля к доллару, считают аналитики.

2022-10-19T08:44+0500

2022-10-19T08:44+0500

2022-10-19T08:44+0500

россия

узбекистан

денежные переводы

еабр

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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Международные денежные переводы из России в страны ближнего зарубежья, включая Узбекистан, с начала года резко активизировались, отмечают аналитики Евроазиатского банка развития.Так, в Узбекистан из России перевели $5,3 млрд, то есть 81% от общего объема денежных переводов в республику. Эта цифра выше прошлогодней в 2,4 раза.В Армению из России перевели $1,9 млрд, что в 3,5 раза больше, чем в 2021 году. Вырос объем переводов также в Казахстан (в 5,4 раза) и Кыргызстан (на 8,2%).Между тем, такой резкий рост носит временный характер – уже в июле объем денежных переводов стабилизировался или даже начал снижаться, отмечают аналитики.Читайте также: Крупные российские банки планируют запустить мгновенные переводы в Узбекистан

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