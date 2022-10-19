https://uz.sputniknews.ru/20221019/postradavshim-ot-chrezvychaynyx-situatsiy-vozmestyat-stoimost-imuschestva-29265473.html

Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций возместят стоимость имущества

Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций возместят стоимость имущества

Граждане, привлеченные для проведения аварийно-спасательных работ, будут получать зарплату в соответствии с трудовым законодательством.

2022-10-19T11:57+0500

2022-10-19T11:57+0500

2022-10-19T11:57+0500

общество

постановление

компенсация

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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. О том, как будут выплачивать компенсацию за имущество пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, и как будут оплачивать труд людей, привлеченных к аварийно-спасательным работам в местности, где введено чрезвычайное положение, – в нашем обзоре.Правительство утвердило положение о порядке:Гражданам, привлеченным для проведения и обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ, выплачивается заработная плата в соответствии с трудовым законодательством.Работодатель оплачивает труд привлеченных граждан в соответствии с действующими ставками и окладами в своей организации за фактически выполненную работу. При этом заработная плата в месяц должна быть не менее первого разряда Единой тарифной сетки, но не больше двукратного размера минимальной заработной платы.Лицам, пострадавшим в результате введения чрезвычайного положения, должны предоставить жилые помещения, возместить причиненный материальный ущерб, оказывать содействие в трудоустройстве.В частности, такие граждане имеют право получить компенсацию за испорченное имущество и рыночную стоимость имущества, полностью разрушенного и не подлежащего восстановлению.Если же имущество застраховано от соответствующего риска, ущерб владельцам возмещают страховые организации.Читайте также: Порядок получения субсидии на ипотеку станет проще

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чрезвычайная ситуация положение компенсация имущества пострадавшего уничтоженного рыночная стоимость оплата труда