https://uz.sputniknews.ru/20221019/postradavshim-ot-chrezvychaynyx-situatsiy-vozmestyat-stoimost-imuschestva-29265473.html
Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций возместят стоимость имущества
Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций возместят стоимость имущества
Граждане, привлеченные для проведения аварийно-спасательных работ, будут получать зарплату в соответствии с трудовым законодательством.
2022-10-19T11:57+0500
2022-10-19T11:57+0500
2022-10-19T11:57+0500
общество
постановление
компенсация
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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. О том, как будут выплачивать компенсацию за имущество пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, и как будут оплачивать труд людей, привлеченных к аварийно-спасательным работам в местности, где введено чрезвычайное положение, – в нашем обзоре.Правительство утвердило положение о порядке:Гражданам, привлеченным для проведения и обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ, выплачивается заработная плата в соответствии с трудовым законодательством.Работодатель оплачивает труд привлеченных граждан в соответствии с действующими ставками и окладами в своей организации за фактически выполненную работу. При этом заработная плата в месяц должна быть не менее первого разряда Единой тарифной сетки, но не больше двукратного размера минимальной заработной платы.Лицам, пострадавшим в результате введения чрезвычайного положения, должны предоставить жилые помещения, возместить причиненный материальный ущерб, оказывать содействие в трудоустройстве.В частности, такие граждане имеют право получить компенсацию за испорченное имущество и рыночную стоимость имущества, полностью разрушенного и не подлежащего восстановлению.Если же имущество застраховано от соответствующего риска, ущерб владельцам возмещают страховые организации.Читайте также: Порядок получения субсидии на ипотеку станет проще
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чрезвычайная ситуация положение компенсация имущества пострадавшего уничтоженного рыночная стоимость оплата труда
чрезвычайная ситуация положение компенсация имущества пострадавшего уничтоженного рыночная стоимость оплата труда
Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций возместят стоимость имущества
Граждане, привлеченные для проведения аварийно-спасательных работ, будут получать зарплату в соответствии с трудовым законодательством.
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. О том, как будут выплачивать компенсацию за имущество пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, и как будут оплачивать труд людей, привлеченных к аварийно-спасательным работам в местности, где введено чрезвычайное положение, – в нашем обзоре.
Правительство утвердило положение
о порядке:
привлечения безработных к выполнению и обеспечению аварийно-спасательных и других неотложных работ в местности, где введено чрезвычайное положение и выплаты им заработной платы;
оказания необходимой помощи пострадавшим и возмещения причиненного вреда;
учета лиц, принимавших участие в устранении последствий чрезвычайной ситуации, а также предоставления им дополнительных гарантий и компенсаций;
осуществления международной гуманитарной помощи на территории чрезвычайного положения.
Гражданам, привлеченным для проведения и обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ, выплачивается заработная плата в соответствии с трудовым законодательством.
Работодатель оплачивает труд привлеченных граждан в соответствии с действующими ставками и окладами в своей организации за фактически выполненную работу. При этом заработная плата в месяц должна быть не менее первого разряда Единой тарифной сетки, но не больше двукратного размера минимальной заработной платы.
Лицам, пострадавшим в результате введения чрезвычайного положения, должны предоставить жилые помещения, возместить причиненный материальный ущерб, оказывать содействие в трудоустройстве.
В частности, такие граждане имеют право получить компенсацию за испорченное имущество и рыночную стоимость имущества, полностью разрушенного и не подлежащего восстановлению.
Если же имущество застраховано от соответствующего риска, ущерб владельцам возмещают страховые организации.