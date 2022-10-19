https://uz.sputniknews.ru/20221019/uzbekistanskie-eksperty-uchastvuyut-v-forume-tsentralnaya-aziya--rossiya-29266739.html

Узбекистанские эксперты участвуют в форуме "Центральная Азия – Россия"

Узбекистанские эксперты участвуют в форуме "Центральная Азия – Россия"

В рамках форума участники обсудят развитие равноправных и взаимовыгодных отношений между пятью центральноазиатскими государствами и Россией.

2022-10-19T12:33+0500

2022-10-19T12:33+0500

2022-10-19T12:33+0500

политика

центральная азия

россия

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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Делегация Узбекистана принимает участие в форуме "Центральная Азия – Россия", сообщает ИА "Дунё".В форуме, организованном Казахстанским институтом стратегических исследований совместно с Институтом мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук, принимают участие эксперты из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России.Почетными гостями форума являются главы дипломатических представительств всех центральноазиатскихстран и России, аккредитованных в Казахстане.Узбекистан на форуме представляют директор Международного института Центральной Азии (МИЦА) Анвар Насиров, первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте (ИСМИ) Акрамжон Неъматов, начальник отдела МИЦА Шерзод Файзиев, руководитель отдела ИСМИ Марат Айтов и другие эксперты.Участники заседания обсуждают вопросы равноправных и взаимовыгодных отношений между странами Центральной Азией и Россией.Напомним, 14 октября в Астане прошел первый саммит "Центральная Азия – Россия", в котором принял участие и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В ходе заседания он озвучил ряд инициатив, призванных вывести партнёрство на более высокий уровень в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области охраны окружающей среды.Читайте также: Норов: мировое сообщество должно не допустить изоляции Афганистана

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