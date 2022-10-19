https://uz.sputniknews.ru/20221019/v-chetyrex-oblastnyx-tsentrax-otkroyutsya-innovatsionnye-texnoparki-29270165.html

В четырех областных центрах откроются инновационные технопарки

В четырех областных центрах откроются инновационные технопарки

Резиденты новых парков получат те же преференции и льготы, которые распространяются на участников технопарка "Инно" в Ташкенте.

2022-10-19T13:32+0500

2022-10-19T13:32+0500

2022-10-19T13:42+0500

общество

технопарк

нукус

бухара

джизак

наманган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/07/25983704_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c9e662af8ee6465f9386996db8679d50.jpg

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. В четырех регионах Узбекистана появятся инновационные технопарки, подобные технопарку "Инно" в Ташкенте. Это предусматривает постановление правительства о мерах по ускорению инновационно-инвестиционной деятельности в регионах.Технопарки откроются в Нукусе, Бухаре, Джизаке и Намангане.Согласно постановлению, в них запустят 8 стартап-акселераторов, 4 бизнес-инкубатора, 4 производственные площадки, 12 коворкинг-центров. Финансироваться проекты будут из бюджетных средств, выделенных на программы развития социальной и производственной инфраструктуры.При этом резиденты новых парков получат те же льготы и преференции, что и участники технопарка "Инно".В инновационных технопарках создадут условия для творческого мышления талантливой молодежи, в том числе студентов, научных сотрудников, профессорско-преподавательского состава вузов.Исследователей обеспечат необходимой инфраструктурой и современным оборудованием, окажут содействие в реализации стартап-проектов, организуют тренинги и мастер-классы для молодежи с участием представителей ведущих зарубежных компаний, квалифицированных специалистов и экспертов.Кроме того, в структуре Центра развития инвестиционных проектов МИВТ откроется Центр перспективных проектов и инжиниринга. Его задача – обеспечить сотрудничество с национальными и международными проектными институтами, готовить специалистов для разработки качественной проектной документации, а также отбирать инвестиционные проекты.В Сурхандарьинской области появится "Центр содействия инвесторам", который сможет решать вопросы по инвестициям на республиканском уровне.Читайте также: Представитель Татарстана: товарооборот в $1 млрд – цель реальная - видео

нукус

бухара

джизак

наманган

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

технопарк "инно" инновационные технопарки нукус бухара наманган джизак