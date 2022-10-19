https://uz.sputniknews.ru/20221019/v-chetyrex-oblastnyx-tsentrax-otkroyutsya-innovatsionnye-texnoparki-29270165.html
В четырех областных центрах откроются инновационные технопарки
В четырех областных центрах откроются инновационные технопарки
Резиденты новых парков получат те же преференции и льготы, которые распространяются на участников технопарка "Инно" в Ташкенте.
2022-10-19T13:32+0500
2022-10-19T13:32+0500
2022-10-19T13:42+0500
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технопарк
нукус
бухара
джизак
наманган
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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. В четырех регионах Узбекистана появятся инновационные технопарки, подобные технопарку "Инно" в Ташкенте. Это предусматривает постановление правительства о мерах по ускорению инновационно-инвестиционной деятельности в регионах.Технопарки откроются в Нукусе, Бухаре, Джизаке и Намангане.Согласно постановлению, в них запустят 8 стартап-акселераторов, 4 бизнес-инкубатора, 4 производственные площадки, 12 коворкинг-центров. Финансироваться проекты будут из бюджетных средств, выделенных на программы развития социальной и производственной инфраструктуры.При этом резиденты новых парков получат те же льготы и преференции, что и участники технопарка "Инно".В инновационных технопарках создадут условия для творческого мышления талантливой молодежи, в том числе студентов, научных сотрудников, профессорско-преподавательского состава вузов.Исследователей обеспечат необходимой инфраструктурой и современным оборудованием, окажут содействие в реализации стартап-проектов, организуют тренинги и мастер-классы для молодежи с участием представителей ведущих зарубежных компаний, квалифицированных специалистов и экспертов.Кроме того, в структуре Центра развития инвестиционных проектов МИВТ откроется Центр перспективных проектов и инжиниринга. Его задача – обеспечить сотрудничество с национальными и международными проектными институтами, готовить специалистов для разработки качественной проектной документации, а также отбирать инвестиционные проекты.В Сурхандарьинской области появится "Центр содействия инвесторам", который сможет решать вопросы по инвестициям на республиканском уровне.Читайте также: Представитель Татарстана: товарооборот в $1 млрд – цель реальная - видео
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технопарк "инно" инновационные технопарки нукус бухара наманган джизак
технопарк "инно" инновационные технопарки нукус бухара наманган джизак
В четырех областных центрах откроются инновационные технопарки
13:32 19.10.2022 (обновлено: 13:42 19.10.2022)
Резиденты новых парков получат те же преференции и льготы, которые распространяются на участников технопарка "Инно" в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik.
В четырех регионах Узбекистана появятся инновационные технопарки, подобные технопарку "Инно" в Ташкенте. Это предусматривает постановление
правительства о мерах по ускорению инновационно-инвестиционной деятельности в регионах.
Технопарки откроются в Нукусе, Бухаре, Джизаке и Намангане.
Согласно постановлению, в них запустят 8 стартап-акселераторов, 4 бизнес-инкубатора, 4 производственные площадки, 12 коворкинг-центров. Финансироваться проекты будут из бюджетных средств, выделенных на программы развития социальной и производственной инфраструктуры.
При этом резиденты новых парков получат те же льготы и преференции, что и участники технопарка "Инно".
В инновационных технопарках создадут условия для творческого мышления талантливой молодежи, в том числе студентов, научных сотрудников, профессорско-преподавательского состава вузов.
Исследователей обеспечат необходимой инфраструктурой и современным оборудованием, окажут содействие в реализации стартап-проектов, организуют тренинги и мастер-классы для молодежи с участием представителей ведущих зарубежных компаний, квалифицированных специалистов и экспертов.
Кроме того, в структуре Центра развития инвестиционных проектов МИВТ откроется Центр перспективных проектов и инжиниринга. Его задача – обеспечить сотрудничество с национальными и международными проектными институтами, готовить специалистов для разработки качественной проектной документации, а также отбирать инвестиционные проекты.
В Сурхандарьинской области появится "Центр содействия инвесторам", который сможет решать вопросы по инвестициям на республиканском уровне.