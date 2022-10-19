https://uz.sputniknews.ru/20221019/v-surxandare-proshel-festival-yablok-29269673.html
В Сурхандарье прошел фестиваль яблок
В Сурхандарье прошел фестиваль яблок
В рамках фестиваля прошли художественная выставка, посещение яблоневых садов, семинары, выступления фольклорных групп.
2022-10-19T13:04+0500
2022-10-19T13:04+0500
2022-10-19T13:14+0500
общество
фестиваль
сурхандарьинская область
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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. В Байсунском районе Сурхандарьинской области прошел фестиваль яблок, сообщает издание "Правда Востока".Район славится своими яблоками – по мнению специалистов, здешние фрукты отличаются сочностью и особым вкусом.Накануне фестиваля районный хокимият и Главное управление туризма и культурного наследия области организовали пресс-тур для журналистов и блогеров по туристическим объектам региона.В рамках самого фестиваля прошла выставка яблок и других фруктов, выращенных в районе. Кроме того, здесь организовали художественную выставку картин с изображением яблок, семинары, концерты фольклорных коллективов. Гостей фестиваля угощали блюдами национальной кухни.На днях в Сурхандарьинской области прошли еще два фестиваля фруктов: 5 октября в Шерабадском районе состоялся фестиваль граната, а 10 октября в Алтынсарайском районе – фестиваль винограда.Читайте также: В мавзолее Амира Темура в Самарканде прошли чтения Корана по случаю Дня города — фото
сурхандарьинская область
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яблоки фестиваль сурхандарьинская область байсунский район
яблоки фестиваль сурхандарьинская область байсунский район
В Сурхандарье прошел фестиваль яблок
13:04 19.10.2022 (обновлено: 13:14 19.10.2022)
В рамках фестиваля прошли художественная выставка, посещение яблоневых садов, семинары, выступления фольклорных групп.
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik.
В Байсунском районе Сурхандарьинской области прошел фестиваль яблок, сообщает издание "Правда Востока
".
Район славится своими яблоками – по мнению специалистов, здешние фрукты отличаются сочностью и особым вкусом.
Накануне фестиваля районный хокимият и Главное управление туризма и культурного наследия области организовали пресс-тур для журналистов и блогеров по туристическим объектам региона.
В рамках самого фестиваля прошла выставка яблок и других фруктов, выращенных в районе. Кроме того, здесь организовали художественную выставку картин с изображением яблок, семинары, концерты фольклорных коллективов. Гостей фестиваля угощали блюдами национальной кухни.
На днях в Сурхандарьинской области прошли еще два фестиваля фруктов: 5 октября в Шерабадском районе состоялся фестиваль граната, а 10 октября в Алтынсарайском районе – фестиваль винограда.