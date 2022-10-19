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https://uz.sputniknews.ru/20221019/v-tashkente-nachalsya-otopitelnyy-sezon-29264313.html
В Ташкенте начался отопительный сезон
В Ташкенте начался отопительный сезон
Хокимият Ташкента пояснил, когда тепло придет в квартиры горожан
2022-10-19T11:32+0500
2022-10-19T11:32+0500
общество
отопление
хокимият
хокимият ташкента
ташкент
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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. В Ташкенте стартовал отопительный сезон. На основании решения хокима города, в среду столичные власти запустили тепловую систему.Тепло поэтапно начнут подавать на объекты социальной сферы с 22 октября, а в многоквартирные дома – с 24 октября, сообщили в пресс-службе хокимията.Читайте также: В Ташкенте появится новый район
ташкент
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хокимият ташкента отопление теплоснабжение система теплоснабжения отопительный сезон объекты социальной сферы многоквартирные жилые дома
хокимият ташкента отопление теплоснабжение система теплоснабжения отопительный сезон объекты социальной сферы многоквартирные жилые дома

В Ташкенте начался отопительный сезон

11:32 19.10.2022
© Sputnik / Мария ДевахинаРуки над батареей
Руки над батареей - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2022
© Sputnik / Мария Девахина
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Хокимият Ташкента пояснил, когда тепло придет в квартиры горожан
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. В Ташкенте стартовал отопительный сезон. На основании решения хокима города, в среду столичные власти запустили тепловую систему.
Тепло поэтапно начнут подавать на объекты социальной сферы с 22 октября, а в многоквартирные дома – с 24 октября, сообщили в пресс-службе хокимията.
Читайте также: В Ташкенте появится новый район
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