https://uz.sputniknews.ru/20221019/v-tashkente-nachalsya-otopitelnyy-sezon-29264313.html
В Ташкенте начался отопительный сезон
В Ташкенте начался отопительный сезон
Хокимият Ташкента пояснил, когда тепло придет в квартиры горожан
2022-10-19T11:32+0500
2022-10-19T11:32+0500
2022-10-19T11:32+0500
общество
отопление
хокимият
хокимият ташкента
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/02/21615399_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_711fae21467e85474aa1d8aea36cedb2.jpg
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. В Ташкенте стартовал отопительный сезон. На основании решения хокима города, в среду столичные власти запустили тепловую систему.Тепло поэтапно начнут подавать на объекты социальной сферы с 22 октября, а в многоквартирные дома – с 24 октября, сообщили в пресс-службе хокимията.Читайте также: В Ташкенте появится новый район
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/02/21615399_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_bdffa30c142f8a36a3e7f1d064736a8a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
хокимият ташкента отопление теплоснабжение система теплоснабжения отопительный сезон объекты социальной сферы многоквартирные жилые дома
хокимият ташкента отопление теплоснабжение система теплоснабжения отопительный сезон объекты социальной сферы многоквартирные жилые дома
В Ташкенте начался отопительный сезон
Хокимият Ташкента пояснил, когда тепло придет в квартиры горожан
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. В Ташкенте стартовал отопительный сезон. На основании решения хокима города, в среду столичные власти запустили тепловую систему.
Тепло поэтапно начнут подавать на объекты социальной сферы с 22 октября, а в многоквартирные дома – с 24 октября, сообщили в пресс-службе хокимията.