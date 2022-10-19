https://uz.sputniknews.ru/20221019/v-tashkente-nachalsya-otopitelnyy-sezon-29264313.html

В Ташкенте начался отопительный сезон

В Ташкенте начался отопительный сезон

Хокимият Ташкента пояснил, когда тепло придет в квартиры горожан

2022-10-19T11:32+0500

2022-10-19T11:32+0500

2022-10-19T11:32+0500

общество

отопление

хокимият

хокимият ташкента

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/02/21615399_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_711fae21467e85474aa1d8aea36cedb2.jpg

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. В Ташкенте стартовал отопительный сезон. На основании решения хокима города, в среду столичные власти запустили тепловую систему.Тепло поэтапно начнут подавать на объекты социальной сферы с 22 октября, а в многоквартирные дома – с 24 октября, сообщили в пресс-службе хокимията.Читайте также: В Ташкенте появится новый район

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

хокимият ташкента отопление теплоснабжение система теплоснабжения отопительный сезон объекты социальной сферы многоквартирные жилые дома