https://uz.sputniknews.ru/20221019/v-uzbekistane-poyavyatsya-klastery-pischevoy-promyshlennosti-29263446.html

В Узбекистане появятся кластеры пищевой промышленности

В Узбекистане появятся кластеры пищевой промышленности

Президент поставил перед Министерством сельского хозяйства задачу создать 600 рабочих мест и увеличить экспорт до $2 млрд в следующем году.

2022-10-19T11:01+0500

2022-10-19T11:01+0500

2022-10-19T11:08+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

президент

шавкат мирзиёев

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев во вторник провел совещание по развитию сельского хозяйства в республике, сообщает пресс-служба главы государства.За три года в этой сфере реформы принесли ощутимые результаты: экспорт агропродукции вырос в 1,7 раза до $1,1 млрд, доходы производителей зерна удвоились. В 2022 году за счет раздачи земли населению в стране вырастили более 1 млн тонн продовольственной продукции.В ходе совещания участники обсудили повышение урожайности за счет эффективного использования земельных и водных ресурсов. Глава государства поручил Министерству сельского хозяйства обеспечить помощь фермерам в определении состава почвы, выборе семян, защите урожая от вредителей.В республике планируют провести лазерное нивелирование 200 тыс. гектаров полей. При этом власти будут выделять субсидии фермерам, которые смогли повысить урожайность земли, и компенсировать расходы на покупку лазерных нивелиров.Важно также наладить глубокую переработку фруктов и овощей. В этой сфере реализуют 2 163 проекта. Благодаря им, удастся сократить импорт продуктов питания 25 видов и обеспечить работой 37 тыс. человек.Кроме того, в Мирзаабадском, Денауском, Паркентском, Уртачирчикском, Ургенчском и Кувинском районах появятся специализированные парки пищевой промышленности.Президент также уделил большое внимание цифровизации сферы, которая позволит получать достоверную информацию о состоянии дел в отрасли.Он также поставил перед Министерством сельского хозяйства задачу создать в отрасли 600 тыс. постоянных рабочих мест и увеличить экспорт до $2 млрд.Читайте также: Вокруг Ташкента появится "зеленое кольцо"

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президент шавкат мирзиёев совещание развитие сельского хозяйства повышение урожайности водные земельные ресурсы лазерное нивелирование создание рабочих мест глубокая переработка кластеры пищевой промышленности