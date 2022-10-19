https://uz.sputniknews.ru/20221019/v-uzbekistane-poyavyatsya-klastery-pischevoy-promyshlennosti-29263446.html
В Узбекистане появятся кластеры пищевой промышленности
В Узбекистане появятся кластеры пищевой промышленности
Президент поставил перед Министерством сельского хозяйства задачу создать 600 рабочих мест и увеличить экспорт до $2 млрд в следующем году.
2022-10-19T11:01+0500
2022-10-19T11:01+0500
2022-10-19T11:08+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
президент
шавкат мирзиёев
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев во вторник провел совещание по развитию сельского хозяйства в республике, сообщает пресс-служба главы государства.За три года в этой сфере реформы принесли ощутимые результаты: экспорт агропродукции вырос в 1,7 раза до $1,1 млрд, доходы производителей зерна удвоились. В 2022 году за счет раздачи земли населению в стране вырастили более 1 млн тонн продовольственной продукции.В ходе совещания участники обсудили повышение урожайности за счет эффективного использования земельных и водных ресурсов. Глава государства поручил Министерству сельского хозяйства обеспечить помощь фермерам в определении состава почвы, выборе семян, защите урожая от вредителей.В республике планируют провести лазерное нивелирование 200 тыс. гектаров полей. При этом власти будут выделять субсидии фермерам, которые смогли повысить урожайность земли, и компенсировать расходы на покупку лазерных нивелиров.Важно также наладить глубокую переработку фруктов и овощей. В этой сфере реализуют 2 163 проекта. Благодаря им, удастся сократить импорт продуктов питания 25 видов и обеспечить работой 37 тыс. человек.Кроме того, в Мирзаабадском, Денауском, Паркентском, Уртачирчикском, Ургенчском и Кувинском районах появятся специализированные парки пищевой промышленности.Президент также уделил большое внимание цифровизации сферы, которая позволит получать достоверную информацию о состоянии дел в отрасли.Он также поставил перед Министерством сельского хозяйства задачу создать в отрасли 600 тыс. постоянных рабочих мест и увеличить экспорт до $2 млрд.Читайте также: Вокруг Ташкента появится "зеленое кольцо"
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президент шавкат мирзиёев совещание развитие сельского хозяйства повышение урожайности водные земельные ресурсы лазерное нивелирование создание рабочих мест глубокая переработка кластеры пищевой промышленности
президент шавкат мирзиёев совещание развитие сельского хозяйства повышение урожайности водные земельные ресурсы лазерное нивелирование создание рабочих мест глубокая переработка кластеры пищевой промышленности
В Узбекистане появятся кластеры пищевой промышленности
11:01 19.10.2022 (обновлено: 11:08 19.10.2022)
Президент поставил перед Министерством сельского хозяйства задачу создать 600 рабочих мест и увеличить экспорт до $2 млрд в следующем году.
ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев во вторник провел совещание по развитию сельского хозяйства в республике, сообщает
пресс-служба главы государства.
За три года в этой сфере реформы принесли ощутимые результаты: экспорт агропродукции вырос в 1,7 раза до $1,1 млрд, доходы производителей зерна удвоились. В 2022 году за счет раздачи земли населению в стране вырастили более 1 млн тонн продовольственной продукции.
"Мы неспроста уделяем особое внимание и часто обсуждаем вопросы сельского хозяйства. Так как оно составляет четвертую часть нашей экономики. С ним связаны благополучие нашего народа, стабильность цен, рабочие места", – подчеркнул на совещании президент.
В ходе совещания участники обсудили повышение урожайности за счет эффективного использования земельных и водных ресурсов. Глава государства поручил Министерству сельского хозяйства обеспечить помощь фермерам в определении состава почвы, выборе семян, защите урожая от вредителей.
В республике планируют провести лазерное нивелирование 200 тыс. гектаров полей. При этом власти будут выделять субсидии фермерам, которые смогли повысить урожайность земли, и компенсировать расходы на покупку лазерных нивелиров.
Важно также наладить глубокую переработку фруктов и овощей. В этой сфере реализуют 2 163 проекта. Благодаря им, удастся сократить импорт продуктов питания 25 видов и обеспечить работой 37 тыс. человек.
Кроме того, в Мирзаабадском, Денауском, Паркентском, Уртачирчикском, Ургенчском и Кувинском районах появятся специализированные парки пищевой промышленности.
Президент также уделил большое внимание цифровизации сферы, которая позволит получать достоверную информацию о состоянии дел в отрасли.
Он также поставил перед Министерством сельского хозяйства задачу создать в отрасли 600 тыс. постоянных рабочих мест и увеличить экспорт до $2 млрд.