https://uz.sputniknews.ru/20221019/v-xolodnuyu-pogodu-shkolnitsy-mogut-xodit-na-uroki-v-bryukax--mno-29271126.html
В холодную погоду школьницы могут ходить на уроки в брюках – МНО
В холодную погоду школьницы могут ходить на уроки в брюках – МНО
В ответ на обращения родителей пресс-служба Министерства народного образования дала пояснения по школьной форме.
2022-10-19T14:38+0500
2022-10-19T14:38+0500
2022-10-19T14:38+0500
общество
школьная форма
школьники
министерство народного образования узбекистана
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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Узбекистанские школьницы в холодную погоду могут приходить на уроки в брюках. Об этом официально сообщила пресс-служба Министерства народного образования республики.В ответ на обращения родителей относительно внешнего вида школьниц в холодную погоду, представители министерства дали официальный комментарий.Это соответствует постановлению правительства "О мерах по обеспечению современной единой школьной формой учащихся государственных общеобразовательных учреждений”, утвержденному 15 августа 2018 года.Напомним, в Узбекистане началось поэтапное внедрение единой школьной формы. В настоящее время ношение формы утвержденного образца является добровольным, но школьники должны одеваться в соответствии с требованиями устава своей школы.Читайте также: Школьную форму будут вводить поэтапно — МНО
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министерство народного образования школьная форма внешний вид школьниц можно ходить в брюках в холодную погоду единая школьная форма
министерство народного образования школьная форма внешний вид школьниц можно ходить в брюках в холодную погоду единая школьная форма
В холодную погоду школьницы могут ходить на уроки в брюках – МНО
В ответ на обращения родителей пресс-служба Министерства народного образования дала пояснения по школьной форме.
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik
. Узбекистанские школьницы в холодную погоду могут приходить на уроки в брюках. Об этом официально сообщила
пресс-служба Министерства народного образования республики.
В ответ на обращения родителей относительно внешнего вида школьниц в холодную погоду, представители министерства дали официальный комментарий.
"В холодную погоду ученицам разрешается носить классические брюки, соответствующие школьной форме", - пояснили в министерстве.
Это соответствует постановлению правительства "О мерах по обеспечению современной единой школьной формой учащихся государственных общеобразовательных учреждений”, утвержденному 15 августа 2018 года.
Напомним, в Узбекистане началось поэтапное внедрение единой школьной формы. В настоящее время ношение формы утвержденного образца является добровольным, но школьники должны одеваться в соответствии с требованиями устава своей школы.