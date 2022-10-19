https://uz.sputniknews.ru/20221019/v-xolodnuyu-pogodu-shkolnitsy-mogut-xodit-na-uroki-v-bryukax--mno-29271126.html

В холодную погоду школьницы могут ходить на уроки в брюках – МНО

В холодную погоду школьницы могут ходить на уроки в брюках – МНО

В ответ на обращения родителей пресс-служба Министерства народного образования дала пояснения по школьной форме.

2022-10-19T14:38+0500

2022-10-19T14:38+0500

2022-10-19T14:38+0500

общество

школьная форма

школьники

министерство народного образования узбекистана

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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Узбекистанские школьницы в холодную погоду могут приходить на уроки в брюках. Об этом официально сообщила пресс-служба Министерства народного образования республики.В ответ на обращения родителей относительно внешнего вида школьниц в холодную погоду, представители министерства дали официальный комментарий.Это соответствует постановлению правительства "О мерах по обеспечению современной единой школьной формой учащихся государственных общеобразовательных учреждений”, утвержденному 15 августа 2018 года.Напомним, в Узбекистане началось поэтапное внедрение единой школьной формы. В настоящее время ношение формы утвержденного образца является добровольным, но школьники должны одеваться в соответствии с требованиями устава своей школы.Читайте также: Школьную форму будут вводить поэтапно — МНО

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министерство народного образования школьная форма внешний вид школьниц можно ходить в брюках в холодную погоду единая школьная форма