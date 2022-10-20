https://uz.sputniknews.ru/20221020/gde-samaya-vysokaya-rojdaemost-v-uzbekistane-29288885.html

Где самая высокая рождаемость в Узбекистане

Где самая высокая рождаемость в Узбекистане

Госкомстат опубликовал рейтинг городов и регионов с самым высоким рейтингом рождаемости.

2022-10-20T08:07+0500

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общество

статистика

рождаемость

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ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Лидером по рождаемости в Узбекистане является Гулистан. Такие данные опубликовал Государственный комитет по статистике республики.Специалисты комитета опубликовали рейтинг населенных пунктов по коэффициенту рождаемости – среднему числу новорожденных на каждую 1000 постоянных жителей.В столице Сырдарьинской области на 1 октября 2022 года этот коэффициент составил 71,7.На втором месте в рейтинге – Чиракчинский район Ташкента (43,6), на третьем – город Навои (34,1).В десятку лидеров также вошли Сергелийский район Ташкента (33,1), Янгиер (33), Паярикский район (31,6), Бандихонский район (30,9), Джизак (30,9), Наманган (39,9) и Бектемирский район Ташкента (30,4).Ранее Госкомстат сообщал, что в Узбекистане за январь-сентябрь текущего года родилось 681 760 младенцев.Читайте также: Из каких регионов переезжают в Ташкент — инфографика

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