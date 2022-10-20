https://uz.sputniknews.ru/20221020/gde-samaya-vysokaya-rojdaemost-v-uzbekistane-29288885.html
Где самая высокая рождаемость в Узбекистане
Где самая высокая рождаемость в Узбекистане
Госкомстат опубликовал рейтинг городов и регионов с самым высоким рейтингом рождаемости.
2022-10-20T08:07+0500
2022-10-20T08:07+0500
2022-10-20T08:07+0500
общество
статистика
рождаемость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/02/22052680_0:58:2464:1444_1920x0_80_0_0_55cfdfd29e59a6fc8235286d3e0b6382.jpg
ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Лидером по рождаемости в Узбекистане является Гулистан. Такие данные опубликовал Государственный комитет по статистике республики.Специалисты комитета опубликовали рейтинг населенных пунктов по коэффициенту рождаемости – среднему числу новорожденных на каждую 1000 постоянных жителей.В столице Сырдарьинской области на 1 октября 2022 года этот коэффициент составил 71,7.На втором месте в рейтинге – Чиракчинский район Ташкента (43,6), на третьем – город Навои (34,1).В десятку лидеров также вошли Сергелийский район Ташкента (33,1), Янгиер (33), Паярикский район (31,6), Бандихонский район (30,9), Джизак (30,9), Наманган (39,9) и Бектемирский район Ташкента (30,4).Ранее Госкомстат сообщал, что в Узбекистане за январь-сентябрь текущего года родилось 681 760 младенцев.Читайте также: Из каких регионов переезжают в Ташкент — инфографика
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/02/22052680_232:0:2232:1500_1920x0_80_0_0_d828335c95a72c8038cd6bdd6f0aa913.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
госкомстат узбекистан рождаемость коэффициент гулистан ташкент населенные пункты
госкомстат узбекистан рождаемость коэффициент гулистан ташкент населенные пункты
Где самая высокая рождаемость в Узбекистане
Госкомстат опубликовал рейтинг городов и регионов с самым высоким рейтингом рождаемости.
ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik.
Лидером по рождаемости в Узбекистане является Гулистан. Такие данные опубликовал
Государственный комитет по статистике республики.
Специалисты комитета опубликовали рейтинг населенных пунктов по коэффициенту рождаемости – среднему числу новорожденных на каждую 1000 постоянных жителей.
В столице Сырдарьинской области на 1 октября 2022 года этот коэффициент составил 71,7.
На втором месте в рейтинге – Чиракчинский район Ташкента (43,6), на третьем – город Навои (34,1).
В десятку лидеров также вошли Сергелийский район Ташкента (33,1), Янгиер (33), Паярикский район (31,6), Бандихонский район (30,9), Джизак (30,9), Наманган (39,9) и Бектемирский район Ташкента (30,4).
Ранее Госкомстат сообщал, что в Узбекистане за январь-сентябрь текущего года родилось 681 760 младенцев.