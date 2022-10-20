https://uz.sputniknews.ru/20221020/tsentralnaya-aziya-stanovitsya-tsentrom-ekonomicheskogo-rosta--ekspert-29324727.html

Центральная Азия становится центром экономического роста – эксперт

Центральная Азия становится центром экономического роста – эксперт

Директор Международного института Центральной Азии в Узбекистане Анвар Насиров заявил на международной конференции, что центральноазиатские государства все активнее участвуют в формировании региональной повестки.

2022-10-20T20:47+0500

2022-10-20T20:47+0500

2022-10-20T20:47+0500

политика

центральная азия

узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Страны Центральной Азии становятся одним из центров экономического роста. Такое мнение высказал на международном круглом столе "Центральная Азия – Россия: повестка совместного развития" эксперт из Узбекистана Анвар Насиров.Директор Международного института Центральной Азии Анвар Насиров также отметил, что стабильное развитие стран-партнеров стало плюсом для России.Это мнение поддержал и замдиректора Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Сергей Афонцев.О значимости отношений между Центральной Азией и Россией говорила и депутат казахстанского парламента Айгуль Куспан. Она напомнила о решениях, принятых на недавнем саммите "Центральная Азия – Россия" в Астане.В круглом столе "Центральная Азия – Россия: повестка совместного развития", организованном Казахстанским институтом стратегических исследований совместно с Институтом мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук, принимают участие эксперты из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России.Почетными гостями форума стали главы дипломатических представительств всех центральноазиатскихстран и России, аккредитованных в Казахстане.Узбекистан на форуме представляли директор Международного института Центральной Азии (МИЦА) Анвар Насиров, первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте (ИСМИ) Акрамжон Неъматов, начальник отдела МИЦА Шерзод Файзиев, руководитель отдела ИСМИ Марат Айтов и другие эксперты.Участники заседания обсудили вопросы равноправных и взаимовыгодных отношений между странами Центральной Азией и Россией.Напомним, 14 октября в Астане прошел первый саммит "Центральная Азия – Россия", в котором принял участие и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В ходе заседания он озвучил ряд инициатив, призванных вывести партнёрство на более высокий уровень в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области охраны окружающей среды.Читайте также: В Андижане пройдет первый Международный экофорум

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