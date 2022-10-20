Центральная Азия становится центром экономического роста – эксперт
© Sputnik / Рамиз Бахтияров Анвар Насиров
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Директор Международного института Центральной Азии в Узбекистане Анвар Насиров заявил на международной конференции, что центральноазиатские государства все активнее участвуют в формировании региональной повестки.
ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Страны Центральной Азии становятся одним из центров экономического роста. Такое мнение высказал на международном круглом столе "Центральная Азия – Россия: повестка совместного развития" эксперт из Узбекистана Анвар Насиров.
Директор Международного института Центральной Азии Анвар Насиров также отметил, что стабильное развитие стран-партнеров стало плюсом для России.
"Сегодня Центральная Азия всё активней участвует в формировании региональной повестки. Единая позиция государств региона стала звучать в рамках ООН, СНГ, ШОС. Стабильная Центральная Азия становится одним из важных центров экономического роста, ВВП стран региона за последние четыре года вырос на 25% и превысил 300 млрд долларов. Несомненно, всё это стало позитивным фактором и для России, которая была и остаётся заинтересованной в стабильном развитии стран, с которыми имеет тесные политико-дипломатические, торгово-экономические, историко-культурные и иные связи", – отметил эксперт.
Это мнение поддержал и замдиректора Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Сергей Афонцев.
"Мы последовательно заявляем нашу позицию относительно поддержания геополитической стабильности в Центральной Азии на фоне тех событий, которые сейчас происходят в Афганистане. То есть мы должны абсолютно честно и откровенно говорить и заявлять наши позиции для того, чтобы понимать, как нам вместе двигаться дальше", – заявил он.
О значимости отношений между Центральной Азией и Россией говорила и депутат казахстанского парламента Айгуль Куспан. Она напомнила о решениях, принятых на недавнем саммите "Центральная Азия – Россия" в Астане.
"Сегодня меняется значимость региона Центральной Азии для России, поэтому не случайно на саммите поднимались вопросы перезагрузки отношений России со странами Центральной Азии. Хочу вам сказать, что мой опыт общения с коллегами из России и Центральной Азии убедительно подтверждает готовность содействовать равноправному, эффективному и стабильному взаимодействию наших государств", – подчеркнула она.
В круглом столе "Центральная Азия – Россия: повестка совместного развития", организованном Казахстанским институтом стратегических исследований совместно с Институтом мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук, принимают участие эксперты из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России.
Почетными гостями форума стали главы дипломатических представительств всех центральноазиатскихстран и России, аккредитованных в Казахстане.
Узбекистан на форуме представляли директор Международного института Центральной Азии (МИЦА) Анвар Насиров, первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте (ИСМИ) Акрамжон Неъматов, начальник отдела МИЦА Шерзод Файзиев, руководитель отдела ИСМИ Марат Айтов и другие эксперты.
Участники заседания обсудили вопросы равноправных и взаимовыгодных отношений между странами Центральной Азией и Россией.
Напомним, 14 октября в Астане прошел первый саммит "Центральная Азия – Россия", в котором принял участие и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В ходе заседания он озвучил ряд инициатив, призванных вывести партнёрство на более высокий уровень в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области охраны окружающей среды.
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