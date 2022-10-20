https://uz.sputniknews.ru/20221020/uzbekistanskim-biznesmenam-stanet-legche-sdavat-otchetnost-29316332.html

Узбекистанским бизнесменам станет легче сдавать отчетность

Узбекистанским бизнесменам станет легче сдавать отчетность

Предприниматели, уплачивающие фиксированную сумму налога с оборота, больше не обязаны представлять финансовую отчетность в налоговые органы.

2022-10-20T20:16+0500

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2022-10-20T20:16+0500

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ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Министерство финансов разработало проект постановления Президента "О мерах по совершенствованию электронного документооборота для субъектов предпринимательства при бизнес-процессах". Документ находится на общественном обсуждении на портале СОВАЗ до 3 ноября.В частности, планируется отменить сдачу в архив в бумажном виде документов о зарплате физлиц и о подоходном налоге, начисленных после 1 января 2022 года.С 1 января 2023 года:Государственный комитет по статистике должен пересмотреть целесообразность, оптимизировать сроки представления статистической отчетности. При этом информацию, имеющуюся в налоговых органах, не будут включать в статистическую отчетность, а будут получать путем взаимного обмена между госорганами информацией, предоставленной через налоговую отчетность.Читайте также: В четырех областных центрах откроются инновационные технопарки

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