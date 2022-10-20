https://uz.sputniknews.ru/20221020/uzbekistanskim-biznesmenam-stanet-legche-sdavat-otchetnost-29316332.html
Узбекистанским бизнесменам станет легче сдавать отчетность
Узбекистанским бизнесменам станет легче сдавать отчетность
Предприниматели, уплачивающие фиксированную сумму налога с оборота, больше не обязаны представлять финансовую отчетность в налоговые органы.
2022-10-20T20:16+0500
2022-10-20T20:16+0500
2022-10-20T20:16+0500
общество
предприниматели
налоги
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ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Министерство финансов разработало проект постановления Президента "О мерах по совершенствованию электронного документооборота для субъектов предпринимательства при бизнес-процессах". Документ находится на общественном обсуждении на портале СОВАЗ до 3 ноября.В частности, планируется отменить сдачу в архив в бумажном виде документов о зарплате физлиц и о подоходном налоге, начисленных после 1 января 2022 года.С 1 января 2023 года:Государственный комитет по статистике должен пересмотреть целесообразность, оптимизировать сроки представления статистической отчетности. При этом информацию, имеющуюся в налоговых органах, не будут включать в статистическую отчетность, а будут получать путем взаимного обмена между госорганами информацией, предоставленной через налоговую отчетность.Читайте также: В четырех областных центрах откроются инновационные технопарки
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предприниматели отчетность электронный документооборот указ президента
предприниматели отчетность электронный документооборот указ президента
Узбекистанским бизнесменам станет легче сдавать отчетность
Предприниматели, уплачивающие фиксированную сумму налога с оборота, больше не обязаны представлять финансовую отчетность в налоговые органы.
ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik.
Министерство финансов разработало проект
постановления Президента "О мерах по совершенствованию электронного документооборота для субъектов предпринимательства при бизнес-процессах". Документ находится на общественном обсуждении на портале СОВАЗ до 3 ноября.
В частности, планируется отменить сдачу в архив в бумажном виде документов о зарплате физлиц и о подоходном налоге, начисленных после 1 января 2022 года.
хозяйствующие субъекты, формирующими финансовую отчетность по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО), больше не будут обязаны ежеквартального представлять отчеты в налоговые органы;
предприниматели, уплачивающие фиксированную сумму налога с оборота, не будут представлять финансовую отчетность в налоговые органы;
документ отменяет представление 7 видов годовой и 2 вида квартальной статистической отчетности, представляемой предпринимателями. Эти данные статорганы смогут получать от соответствующих министерств и ведомств.
Государственный комитет по статистике должен пересмотреть целесообразность, оптимизировать сроки представления статистической отчетности. При этом информацию, имеющуюся в налоговых органах, не будут включать в статистическую отчетность, а будут получать путем взаимного обмена между госорганами информацией, предоставленной через налоговую отчетность.