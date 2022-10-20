https://uz.sputniknews.ru/20221020/za-neuvajenie-k-pamyatnikam-budut-nakazyvat-29317153.html

За неуважение к памятникам будут наказывать

За неуважение к памятникам будут наказывать

В Кодекс об административной ответственности добавили статью об ответственности за неуважение к объектам материального и культурного наследия.

2022-10-20T18:12+0500

2022-10-20T18:12+0500

2022-10-20T18:12+0500

культура

памятник

культурное наследие

указ

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ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. В Узбекистане ввели ответственность за неуважительное отношение к объектам материального и культурного наследия.Закон, добавляющий статью 641 в Кодекс об административных правонарушениях, подписал накануне президент республики. Об этом сообщает информационно-правовой портал Norma.uz.Согласно документу, к неуважительным действиям по отношению к объектам материального и культурного наследия относятся:Теперь за эти действия нарушителям грозит штраф от 5 до 10 базовых расчетных единиц (БРВ). Если объектам нанесен мелкий ущерб, то штраф от 10 до 15 БРВ, если небольшой ущерб (до 100 БРВ) – то штраф от 15 до 20 БРВ. Повторное нарушение карается арестом на 15 суток или штрафом от 20 до 30 БРВ. При чем рассматривать такие нарушения будут суды по уголовным делам.Документ также ужесточает наказание за мошенничество с помощью компьютерной техники. Теперь за такое правонарушение грозит штраф от 300 до 400 БРВ или исправительные работы от 2 до 3 лет либо лишение свободы от 5 до 8 лет.Читайте также: В Олий Мажлисе создали комиссию по доработке законопроекта о трудовых мигрантах

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