https://uz.sputniknews.ru/20221020/za-neuvajenie-k-pamyatnikam-budut-nakazyvat-29317153.html
За неуважение к памятникам будут наказывать
За неуважение к памятникам будут наказывать
В Кодекс об административной ответственности добавили статью об ответственности за неуважение к объектам материального и культурного наследия.
2022-10-20T18:12+0500
2022-10-20T18:12+0500
2022-10-20T18:12+0500
культура
памятник
культурное наследие
указ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0e/15998201_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b7b5507f761b48c1545e6e0af9d549f7.jpg
ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. В Узбекистане ввели ответственность за неуважительное отношение к объектам материального и культурного наследия.Закон, добавляющий статью 641 в Кодекс об административных правонарушениях, подписал накануне президент республики. Об этом сообщает информационно-правовой портал Norma.uz.Согласно документу, к неуважительным действиям по отношению к объектам материального и культурного наследия относятся:Теперь за эти действия нарушителям грозит штраф от 5 до 10 базовых расчетных единиц (БРВ). Если объектам нанесен мелкий ущерб, то штраф от 10 до 15 БРВ, если небольшой ущерб (до 100 БРВ) – то штраф от 15 до 20 БРВ. Повторное нарушение карается арестом на 15 суток или штрафом от 20 до 30 БРВ. При чем рассматривать такие нарушения будут суды по уголовным делам.Документ также ужесточает наказание за мошенничество с помощью компьютерной техники. Теперь за такое правонарушение грозит штраф от 300 до 400 БРВ или исправительные работы от 2 до 3 лет либо лишение свободы от 5 до 8 лет.Читайте также: В Олий Мажлисе создали комиссию по доработке законопроекта о трудовых мигрантах
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0e/15998201_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_9db454c425dcb28252a58ce52d53eef3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
закон административный кодекс ответственность неуважительное отношение объект материального культурного наследия надписи рисунки высмеивание порча
закон административный кодекс ответственность неуважительное отношение объект материального культурного наследия надписи рисунки высмеивание порча
За неуважение к памятникам будут наказывать
В Кодекс об административной ответственности добавили статью об ответственности за неуважение к объектам материального и культурного наследия.
ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. В Узбекистане ввели ответственность за неуважительное отношение к объектам материального и культурного наследия.
Закон, добавляющий статью 641 в Кодекс об административных правонарушениях, подписал накануне президент республики. Об этом сообщает информационно-правовой портал Norma.uz
.
Согласно документу, к неуважительным действиям по отношению к объектам материального и культурного наследия относятся:
нанесение рисунков, надписей, порча объектов;
высмеивание этих объектов, в том числе их историческую, научную, художественную или иную культурную ценность;
действия над объектами культурного наследия, нарушающие общественный порядок.
Теперь за эти действия нарушителям грозит штраф от 5 до 10 базовых расчетных единиц (БРВ). Если объектам нанесен мелкий ущерб, то штраф от 10 до 15 БРВ, если небольшой ущерб (до 100 БРВ) – то штраф от 15 до 20 БРВ. Повторное нарушение карается арестом на 15 суток или штрафом от 20 до 30 БРВ. При чем рассматривать такие нарушения будут суды по уголовным делам.
Документ также ужесточает наказание за мошенничество с помощью компьютерной техники. Теперь за такое правонарушение грозит штраф от 300 до 400 БРВ или исправительные работы от 2 до 3 лет либо лишение свободы от 5 до 8 лет.