https://uz.sputniknews.ru/20221020/zampred-ispolkoma-sng-nikto-ne-delaet-ukrainu-izgoem-v-sodrujestve-29307654.html
Зампред исполкома СНГ: никто не делает Украину изгоем в Содружестве
Зампред исполкома СНГ: никто не делает Украину изгоем в Содружестве
В последние годы украинская сторона вышла из многих соглашений в рамках Содружества.
2022-10-20T14:56+0500
2022-10-20T14:56+0500
2022-10-20T14:56+0500
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ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Украина остается членом Содружества Независимых Государств, никто не делает ее изгоем из этой организации, заявил заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов.Украина в последние годы вышла из многих соглашений в рамках СНГ и не принимает участия в большинстве мероприятий Содружества.Также он особы выделил, что СНГ остается площадкой для решения тех проблем, которые не получается разрешить в рамках других переговорных процессов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
зампред исполкома снг никто не делает украину изгоем в содружестве в последние годы украинская сторона вышла из многих соглашений в рамках содружества
зампред исполкома снг никто не делает украину изгоем в содружестве в последние годы украинская сторона вышла из многих соглашений в рамках содружества
Зампред исполкома СНГ: никто не делает Украину изгоем в Содружестве
В последние годы украинская сторона вышла из многих соглашений в рамках Содружества.
ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik.
Украина остается членом Содружества Независимых Государств, никто не делает ее изгоем из этой организации, заявил
заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов.
Украина в последние годы вышла из многих соглашений в рамках СНГ и не принимает участия в большинстве мероприятий Содружества.
"Мы их приглашаем на все мероприятия. Все документы, которые принимаются в рамках Содружества, идут также и украинской стороне. Никто не делает Украину изгоем: хотите участвовать – участвуйте", - подчеркнул Анфимов.
Также он особы выделил, что СНГ остается площадкой для решения тех проблем, которые не получается разрешить в рамках других переговорных процессов.
"Приди и решай. Ругайся, посол, со своими коллегами, если ты с чем-то не согласен. Если есть предложения, давайте вместе разруливать на нашей площадке. Но если не хотят – не притащишь же за воротник", - добавил зампред исполкома Содружества.