https://uz.sputniknews.ru/20221020/zampred-ispolkoma-sng-nikto-ne-delaet-ukrainu-izgoem-v-sodrujestve-29307654.html

Зампред исполкома СНГ: никто не делает Украину изгоем в Содружестве

Зампред исполкома СНГ: никто не делает Украину изгоем в Содружестве

В последние годы украинская сторона вышла из многих соглашений в рамках Содружества.

2022-10-20T14:56+0500

2022-10-20T14:56+0500

2022-10-20T14:56+0500

в мире

украина

снг

соглашение

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ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Украина остается членом Содружества Независимых Государств, никто не делает ее изгоем из этой организации, заявил заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов.Украина в последние годы вышла из многих соглашений в рамках СНГ и не принимает участия в большинстве мероприятий Содружества.Также он особы выделил, что СНГ остается площадкой для решения тех проблем, которые не получается разрешить в рамках других переговорных процессов.

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зампред исполкома снг никто не делает украину изгоем в содружестве в последние годы украинская сторона вышла из многих соглашений в рамках содружества