https://uz.sputniknews.ru/20221021/informatsiya-o-zemelnyx-uchastkax-stanet-otkrytoy-29329492.html

Информация о земельных участках станет открытой

Информация о земельных участках станет открытой

Пользователи могут бесплатно получить информацию о кадастровом номере земельного участка в госреестре, его адресе и цели использования.

2022-10-21T07:33+0500

2022-10-21T07:33+0500

2022-10-21T08:24+0500

общество

недвижимость

земля

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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Правительство Узбекистана разработало порядок предоставления открытых данных Государственного реестра прав на недвижимое имущество через Национальную географическую информационную систему.Агентство по кадастру запустит до конца нынешнего года публичный геопортал на основе открытых данных. Для этого все базы данных организаций, имеющих свои государственные кадастры, объединят в информационную систему.Пользователи могут бесплатно получить информацию о кадастровом номере земельного участка в государственном реестре прав на недвижимое имущество, его адресе и цели использования.Остальную информацию органы госуправления могут получить через публичный геопортал бесплатно, а физические и юридические лица – на платной основе.С 1 августа 2021 года в Узбекистане земельные участки выделяют частному сектору — на основе права собственности и аренды; государственным органам, учреждениям, предприятиям, органам самоуправления граждан — на основе права постоянного пользования.Читайте также: Узбекистанским бизнесменам станет легче сдавать отчетность

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