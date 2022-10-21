https://uz.sputniknews.ru/20221021/medvedev-priglasil-maska-v-moskvu-na-9-maya-29361849.html
Медведев пригласил Маска в Москву на 9 мая
Медведев пригласил Маска в Москву на 9 мая
Забавный диалог произошел между ними в социальной сети. 21.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-21T20:07+0500
2022-10-21T20:07+0500
2022-10-21T20:07+0500
россия
дмитрий медведев
илон маск
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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Дмитрий Медведев пригласил Илона Маска на празднование Дня Победы в Москве.Забавный диалог между политиком и бизнесменом произошел в социальной сети после того, как глава Совета безопасности России в своем аккаунте в Twitter попрощался с Лиз Трасс и поздравил салат с победой.Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке. Ранее таблоид Daily Star запустила соревнование: что произойдет раньше – уйдет в отставку Лиз Трасс или сгниет кочан салата. В итоге 20 октября салат-латук одержал победу. Лиз Трасс продержалась на посту премьер-министра всего 44 дня.Илон Маск оценил шутку и поинтересовался, как дела под Бахмутом. В настоящее время ВСУ перебрасывает резервы под Артемовск (украинское название города – Бахмут), где идут бои с объединенной группировкой войск.Читайте также: Лиз Трасс подает в отставку
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MIA „Rosiya Segodnya“
дмитрий медведев, илон маск
дмитрий медведев, илон маск
Медведев пригласил Маска в Москву на 9 мая
Забавный диалог произошел между ними в социальной сети.
ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Дмитрий Медведев пригласил Илона Маска на празднование Дня Победы в Москве.
Забавный диалог между политиком и бизнесменом произошел в социальной сети после того, как глава Совета безопасности России в своем аккаунте в Twitter попрощался с Лиз Трасс и поздравил салат с победой.
Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке. Ранее таблоид Daily Star запустила соревнование: что произойдет раньше – уйдет в отставку Лиз Трасс или сгниет кочан салата. В итоге 20 октября салат-латук одержал победу. Лиз Трасс продержалась на посту премьер-министра всего 44 дня.
"Пока, Лиз Трасс, мои поздравления салату" - написал на своей страничке Дмитрий Медведев.
Илон Маск оценил шутку и поинтересовался, как дела под Бахмутом. В настоящее время ВСУ перебрасывает резервы под Артемовск (украинское название города – Бахмут), где идут бои с объединенной группировкой войск.
"До встречи в Москве на День Победы", - ответил Дмитрий Медведев.